Google actualizó recientemente su línea de productos inteligentes para el hogar. La compañía, en concreto, anunció un nuevo timbre inteligente inalámbrico y dos nuevas cámaras de seguridad, las llamadas Nest Cam, que llegan con opción inalámbrica (con batería) o con cable. En Virtualizados hemos podido probar este último modelo.

La Google Nest Cam con cable es una cámara de seguridad enfocada a interiores. Cuenta con un diseño muy minimalista, con una base redondeada, un brazo para colocar la cámara en la posición más deseada y una zona superior donde se incluye la lente. Todo ello (a excepción de la zona frontal, que es negra) con un tono blanco mate muy elegante, que hace que la cámara quede bien en cualquier lugar. El cable viene incrustado en el cuerpo, mientras que la parte inferior cuenta con un puerto USB para conectarlo al adaptador.

Un detalle interesante de la Nest Cam con cable es que puede colocarse en una superficie plana, como en un mueble o estantería, pero también puede acoplarse a la pared. La base cuenta con los orificios suficientes, mientras que en la caja se incluyen todos los tornillos y accesorios para ello. En mi caso, la he colocado en un mueble, por lo que o ha sido necesario hacer uso de los accesorios para el acople a la pared.

Una cámara de seguridad para el hogar bonita y funcional

La instalación de la Google Nest Cam es extremadamente sencilla. Tan solo hay que conectarla a la corriente y descargar la app de Google Home en el móvil. Después, la app nos guiará por una serie de pasos para sincronizar la cámara con nuestra cuenta de Google. En cuestión de minutos y tras aceptar varios permisos, la cámara ya está sincronizada.

La Nest Cam de Google se muestra en la app como un accesorio más. Es posible acceder a una vista previa muy detallada, donde podemos ver qué sucede en tiempo real o echar un vistazo a lo que ha grabado la cámara hora antes. El dispositivo cuenta con un pequeño altavoz, por lo que además de ver qué está sucediendo también podemos oírlo. Por otro lado, tiene un micrófono por si queremos hablar con alguien que está al otro lado de la pantalla.







En cuanto a la resolución, la cámara es capaz de grabar en 1080p y con un ángulo de 135°, bastante amplio, por lo que colocarla en una esquina permitirá ver toda la habitación. Incluye, además, un zoom 6x, aunque con una calidad algo floja. EN general, la cámara tiene una muy buena resolución, y permite ver lo que pasa con muy buen detalle. Una prestación destacable es que es posible activar alertas de movimiento. De esta forma, puede notificarnos cuando detecta a una persona, un animal u otro movimiento en alguna de las habitaciones en las que tengamos una Nest Cam.

Precio y conclusiones, ¿merece la pena la cámara de seguridad con cable de Google?

La Google Nest Cam con cable está disponible en la tienda online de la compañía a un precio de 99 euros. Cuesta 99 euros menos que la Nest Cam con batería, aunque este ultimo modelo puede ubicarse también para exterior, mientras que la Nest Cam con cable está disponible solo para interiores.

La nueva cámara de Google es un dispositivo muy recomendable si buscas un gadget inteligente para vigilar alguna de las estancias de tu hogar. Tiene un diseño muy bonito y su calidad de imagen es muy buena. El ángulo, además, permite tener una visión de toda el área, y poder reproducir el sonido o activar el micrófono es un punto muy positivo. Es compatible, además, con el asistente de Google y también es posible activar rutinas junto a los otros productos inteligentes del hogar.

Probablemente, el punto más negativo de la Nest Cam es Nest Aware, una suscripción de grabación que permite ver un historial de los sucesos ha grabado la cámara (es decir, los movimientos, etc.) durante 30 o 60 días dependiendo del plan. Nest Aware Plus, por otro lado, también permite almacenar la grabación de vídeos, no solo los sucesos. En este caso, entiendo que sea necesario contar con una suscripción. No obstante, poder ver los acontecimientos en un periodo mayor a 3 horas, que es lo que ofrece la versión gratuita, me parece insuficiente en algunas ocasiones.

Puedes comprar la Google Nest Cam (con cable) aquí.