Nuevo Sonos Beam: la barra de sonido más popular ahora tiene Dolby Atmos

Sonos ha elegido el peor -mejor- día del año para presentar su nuevo producto. Y no por nada, si no porque en pocas horas los nuevos iPhone de Apple serán los reyes de la escena mediática. Aún así, aquí lo tenemos: las noticias frescas desde Santa Bárbara nos cuentan que la segunda generación de la barra de sonido compacta y popular de Sonos ya está aquí. Sonos Beam (gen. 2) mejora todo aquello en lo que el Beam original, estrenado en 2018, ya era bueno – y añade compatibilidad con el sonido envolvente Dolby Atmos para música y pelis, algo que hasta el momento se mantenía exclusivo para su barra de sonido más prestacional de la marca y de la que ya os hablamos a comienzos del año pasado.

Y es que Sonos es evidentemente consciente de que cada vez más el público general disfruta viendo series, películas o jugando a videojuegos en el salón de casa, al mismo tiempo que la música, la radio o los podcasts juegan un papel fundamental a lo largo del día en todas las estancias. Y gran parte de todas esas experiencias tienen que ver con el sonido, cómo lo escuchamos y lo disfrutamos: los que habéis probado alguna barra de sonido en alguna ocasión, sabréis a que me refiero – la diferencia es enorme. El nuevo Sonos Beam no es más que una puesta al día de un producto que de por si, ya era muy bueno.

Las novedades justas para hacerlo redondo

Por dónde iba… ah sí, la actualización discreta del Sonos Beam. Es discreta porque pasará muy desapercibida y las novedades no son muchas, pero merece la pena comentarlas. Llegan justo a tiempo para este otoño, temporada de pasar tiempo en casa por excelencia y de estrenar nuevas series muy muy esperadas — entre ellas la segunda temporada de The Morning Show o Foundation en Apple TV+, que llegan este mes.

Mismo tamaño, mejor sonido: Sonos no ha cambiado la configuración acústica de este altavoz, pero si le ha añadido nuevas capacidades de procesamiento de sonido que ayuda a tener un sonido más claro y profundo, y le permite dirigir y localizar el sonido en los diferentes puntos del salón. Sí, el sonido envolvente para una experiencia más realista.

Audio 3D con Dolby Atmos: la experiencia inmersiva de Atmos nos sitúa en el centro del contenido, haciendole experimentar estar dentro de la serie. Los aviones solo se oyen en la parte de alta de la habitación, los pasos se desplazan al mismo tiempo que la escena y los diálogos van directos al espectador.

Con la nueva conectividad HDMI eARC , el nuevo Sonos Beam es compatible con nuevos formatos de audio y permite transmitir contenido con aún más definición.

El nuevo aspecto mate del diseño elimina la tela que cubría la parte frontal del Beam original y la sustituye por una rejilla microperforada, idéntica a la del Sonos Arc, que mejora la salida del sonido del altavoz y se integra mejor con el diseño del hogar.

La nueva caja del Sonos Beam es ahora mucho más sostenible: desarrollada con papel kraft sin revestimiento, utiliza un 97% de papel reciclado y no incluye espumas o plásticos de un solo uso.

La configuración de altavoces es, como comentaba, exactamente la misma que la del Sonos Beam original. Cuatro midwoofers elípticos que ofrecen perfección en las frecuencias medias y maximizan los bajos, y un tweeter en el centro que crea un sonido nítido en los tonos agudos. Todos ellos potenciados por cinco amplificadores digitales de clase-D.

Nuevas experiencia de audio y experiencia personalizada







Los californianos también ha anunciado hoy alguna novedad que esperábamos como agua de mayo. La primera, la compatibilidad con sonido Ultra HD y Dolby Atmos si reproducimos canciones con estos formatos desde Amazon Music Unlimited. Y sí, de momento solo para este servicio: los nuevos formatos de Apple Music no son compatibles por el momento, pero confío en que lo serán. Esta novedad no solo llegará al nuevo Sonos Beam, si no que se extenderá mediante una actualización a finales de año a prácticamente todos los altavoces de última generación de la marca. Sello de Sonos ir mejorando los altavoces con el tiempo la verdad. También llegará en esa actualización una petición histórica de los usuarios más cinéfilos de Sonos: la compatibilidad con sonido digital DTS, cuyos formatos son los más habituales en los Blu-Ray y películas físicas con sonido envolvente — a mi predicción de más información sobre cuáles serán concretamente los formatos compatibles, me comentaron que tendremos más detalles a final de año.

Y como siempre, el nuevo Sonos Beam también ha sido ecualizado y optimizado por líderes en la industrias del cine y la música para que los contenidos lleguen a nosotros tal y como los artistas lo imaginaron, de mejor y más auténtica forma posible. De la firma forma que el nuevo Beam mantiene compatibilidad con el algoritmo TruePlay de Sonos, que mediante una calibración de apenas 30 segundos adapta el sonido a la habitación en la que estamos ofreciendo más naturalidad, definición y, en definitiva, experiencia de escucha. Para el sonido de la TV, hay dos modos que me encanta: el modo noche, que reduce los sonidos fuertes para no molestar a los vecinos o a los que ya están durmiendo; y el modo de Mejora del Diálogo, que potencia las voces y clarifica los diálogos en esas pelis y series que no se escuchan muy bien — ambos vienen heredados del Beam y Arc anteriores.

Es compatible con más de 100 servicios de música, radio y podcast, lleva Google Assistant o Alexa integrado con sus micrófonos, incluye AirPlay 2 de Apple y la app de Sonos es una auténtica arma para reproducir todo tipo de contenido desde cualquier plataforma, incluso Sonos Radio: una colección de lanzamientos y éxitos con diferentes programas para escuchar prácticamente de todo. El nuevo Sonos Beam también es compatible con sonido 5.1 utilizando una pareja de altavoces traseros como los Sonos One SL y se puede conectar con un Sonos Sub (subwoofer) para mejorar los bajos.

La segunda generación de Sonos Beam se empezará a vender a partir del próximo 5 de octubre, y llegará a España a través de sonos.com por un precio de 499€. Eso es un pellizco de 50€ más respecto al modelo anterior, lo cual era de esperar teniendo en cuenta las mejoras incluidas y las licencias de uso de los nuevos códecs de audio. Muy muy pronto podremos contarte más 😉