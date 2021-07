Probamos el OnePlus Nord 2 5G: la renovación con argumentos del auténtico superventas

Hace ahora 366 días que OnePlus, la firma de smartphones premium que apuesta por la experiencia de usuario, lanzó la familia Nord: smartphones con prestaciones top, propias de un flagship de gama alta, a un precio más accesible. Fue la crónica de una muerte anunciada – después de millones de unidades vendidas y una rotura de stock que duró unos cuantos meses, OnePlus murió de éxito: un 35% de sus ingresos en 2020 fueron de una familia de producto que había existido en su catálogo algo más de 5 meses. Y claro, fue un punto de inflexión para seguir apostando por crear dispositivos premium a un precio accesible y acercar la experiencia flagship a un mayor número de usuarios: el éxito estaba asegurado.

Hace apenas unos minutos se ha anunciado la siguiente generación de este modelo “que lo tiene todo”: el OnePlus Nord 2 5G. Un teléfono con grandes e irrefutables argumentos para convertirse no en el mejor, si no en el gama media-alta más recomendable de este 2021. Casi, casi, un teléfono pensado para ser redondo de principio a fin por un precio rompedor: 399€. He podido probarlo durante los últimos días desde mis vacaciones en Gran Canaria, y solo puedo decir una cosa: ya tenemos candidato firme a nuevo superventas de este 2021.

Los flagship de gama media no solo existen en los cuentos

Y tú, ¿qué entiendes por flagship? Si crees que ese nombre se lo da una tabla de especificaciones de infarto por 200€, este móvil no es para tí. Porque seamos realistas, ¿cuántos de esos teléfono ultra-ciclados de especificaciones funcionan realmente bien? OnePlus ha hecho de este Nord 2 5G un dispositivo muy equilibrado, añadiéndole prestaciones propias de la experiencia de la marca que lo vuelven un teléfono potente y cómodo para el día a día.

Es inevitable darse cuenta de que el nuevo Nord 2 5G es al OnePlus 9 lo que la generación anterior nunca fue al OnePlus 8. Lo último de OnePlus este 2021 se parece demasiado entre sí, y es que la firma ha aprovechado muchos de los componentes y tecnologías de su gama más alta para este lanzamiento. Si leíste mi prueba del OnePlus 9 en su momento, encontrarás muchas similitudes: empezando por todos esos pequeños detalles que lo convierte en un verdadero OnePlus.

La compañía se ha centrado en 3 pilares para el desarrollo de este producto, y son los que voy a ir hilando uno a uno en estas próximas líneas junto con mi experiencia de estos últimos días. Pero todo ello se resume fácil: es un OnePlus.

Rápido y fluido, con un nuevo chip de MediaTek

“Fast and Smooth”. No se cuántas veces habré escuchado esta frase desde que OnePlus llegó oficialmente a España. Y una vez más, es la frase estrella del rendimiento, software y optimización del Nord 2 5G. Eso sí, esta vez con un procesador MediaTek y no los habituales Snapdragon que solían calzar los teléfonos de OnePlus.

El chip es un Dimensity 1200 AI, creado en exclusiva para este terminal. Ha sido un desarrollo conjunto de OnePlus y MediaTek para incluir capacidades de inteligencia artificial y mejorar la optimización de este chip de 6nm que ya existía. El resultado es un 65% más de potencia teórica que en el Nord original – y bueno… ahí queda el número. Junto con los 12GB de RAM LPDD4X y los 256GB de almacenamiento UFS 3.1 (numeritos varios para frikis) del modelo que he probado, lo cierto es que todo vuela — nada que no hiciese ya el Nord original.

Junto con OxygenOS, la alabada capa de personalización de OnePlus sobre Android 11 que en esta generación lleva un paso más allá la fluidez, optimización y personalización, lo cierto es que no hay juegos, apps, tareas o cargas de trabajo que se le resistan. He hecho la prueba de fuego, con Asphalt 9, Subway Surfers, redes sociales y trabajo desde la playa estos días y doy fé: el rendimiento es magnífico. Si le sumamos la buena gestión del consumo, aumentando la autonomía, y la gestión del calor, hay pocas pegas que poner en este aspecto.

Este nuevo chip que han desarrollado OnePlus y MediaTek en conjunto la Inteligencia Artificial y los algoritmos toman un papel muy relevante en cómo se comportan el resto de áreas del dispositivo. Desde la cámara y la pantalla, hasta la batería – me veréis mencionar el trabajo de este chip hasta la saciedad.

Las fotos de un Pro: 50MP para levantar y disparar (y que salga bien)

Durante muchos años, la cámara fue prácticamente la única diferencia entre gamas de dispositivos. De hecho, era el primer sitio del que cualquier fabricante recortaba cuando quería hacer un dispositivo más económico o accesible: no hay más que ver lo que fueron los “mini” de Samsung o los “Lite” de Huawei. OnePlus sin embargo no solo no ha recortado, si no que ha heredado el mismo hardware de cámara del OnePlus 9 en la lente principal y ha optimizado las opciones del procesador para sacarle más partido. No equivocarse: el resultado no es el mismo, pero la teoría dice que no debería estar muy lejos.

La configuración del módulo de cámaras, que tiene el mismo diseño que el de la familia OnePlus 9, incluye un sensor de 50MP firmado por Sony que tiene los fotodíodos un 56% más grandes que la generación anterior. Esto le va a aportar a las fotos más luz, nitidez y detalle – y se nota especialmente en fotografía nocturna donde el salto generacional es bastante notable. La segunda lente es un gran angular de 8MP, con 119º de amplitud: es útil para grandes paisajes o para fotos más creativas, pero es mucho más sensible a la falta de color y detalle que el principal (tiene sentido, ¿no?). El último, un sensor monocromo de 2MP que apoya al resto de cámaras y ofrece un filtro Blanco y Negro puro, además de un modo Retrato que preserva el color solo en el primer plano. Efectivamente: no hay tele-objetivo, y se echa en falta.





Gran angular



Gran angular





La aplicación de cámara es muy similar a la del resto de OnePlus de este año, con los añadidos de este modelo: el reconocimiento de escenas por IA, hasta 22 diferentes, y la mejora automática de color, contraste y brillo están muy latentes y a mano. El resultado trabajando con imágenes al contraluz, colores, detalles, primeros planos y tirando mucho de HDR es bueno. El nuevo modo noche, al que OnePlus llama Ultra Paisaje Nocturno, también ha mejorado preservando más nitidez y detalles. Lo que no me convence tanto es el zoom, que promete desde un 2x hasta un 5x con un acceso fácil (como si tuviese un tele-objetivo) y que, con el recorte, pierde bastante resolución y detalle. En este caso, creo que hubiese sido mejor prescindir de ello. Aún con todas, honestamente, en fotografía me ha sorprendido para bien — y eso son buenas noticias.

En grabación de vídeo el Nord 2 5G llega hasta la resolución 4K a 30fps, y estabiliza con un sistema óptico y electrónico mejorado (OIS + EIS) — además, es capaz de tomar varias exposiciones largas y cortas y crear vídeos HDR, igual que en la familia OnePlus 9. El resultado, para ser un móvil de gama media-alta, no está nada mal. Para los más expertos, también tiene un modo Pro de vídeo — y para los YouTubers e influencers, una nueva función capaz de capturar simultáneamente la imagen de la cámara trasera y frontal, de 32MP. ´

Pantalla y batería: la gama alta hace presencia

Si el Nord 2 5G consistía en traer prestaciones premium a un dispositivo más económico, la pantalla y la batería de este terminal son dos grandes pruebas de ello. Sí, aquí también se parece al OnePlus 9 — por no decir que es casi casi idéntico.

El panel es el ya conocido Fluid AMOLED de 6,43 pulgadas, con resolución FullHD y compatible con el standard de vídeo en alto rango dinámico HDR10+. Además, tiene 90Hz de tasa de refresco (con permiso de los 120Hz de la gama más alta de la marca) y múltiples tecnologías de IA para potenciar el color, la nitidez y la fluidez del vídeo: entre ellos, algoritmos que mejoran la calidad del vídeo en apps como Instagram, YouTube o Snapchat. Y lo cierto es que esta pantalla, lejos de ser la de un gama media del montón, se ve realmente bien.

El panel es prácticamente idéntico al de smartphones más caros de OnePlus, tanto en materia técnica como en experiencia. Está bien calibrado, es preciso y nítido y tiene brillo y ajuste de temperatura de color automáticos bien refinados para ser cómodo en cualquier situación. Si le sumamos que la cámara frontal perforada no tiene sombra alrededor y que acompaña perfectamente a la fluidez del terminal, bien podríamos estar hablando de un terminal mucho más caro.

La batería, de 4500mAh, es idéntica a la del OnePlus 9. Está compuesta de dos celdas independientes, que permite una carga más eficiente y rápida — sin que afecte negativamente en ningún aspecto al usuario. Y hablando de la carga… recupera precisamente esa tecnología Warp Charge 65T de la familia OnePlus 9, capaz de cargar el 100% del dispositivo en apenas 30 minutos y conseguir un 65% de batería en 5 minutos de enchufe.

Por dentro y por fuera, el toque de OnePlus

La lista de especificaciones y funciones es interminable, casi como en cualquier Android. Pero hay algo especial en cada OnePlus que pasa por mis manos: esos pequeños detalles, esa artesanía, ese amor por lo bien hecho — eso, que normalmente es una cosa de los gamas alta, la firma china también lo trae a sus productos más económicos. De la misma forma que el iPhone SE sigue siendo un iPhone, el OnePlus Nord 2 5G sigue siendo un OnePlus con toda las letras.

El diseño está bien acabado y gracias a las dimensiones, la ligera curva de la pase trasera y el peso inferior a 200 gramos hace que siente realmente bien en la mano. En esta generación habrá dos acabados: un tono gris con tacto mate y el que yo he podido probar, un azul turquesa especialmente bonito que se consigue colocando una lámina de color pegada por debajo a un cristal trasparente. El aspecto es parecido al de la cerámica y el tacto es muy muy suave y nada sucio, las huellas apenas se notan.

Es un terminal Dual SIM, y no mencionaría esto si no fuese porque podemos aprovechar la conectividad 5G con ambas tarjetas de forma simultánea – esto no pueden hacerlo los iPhone, por ejemplo. También tiene Wi-Fi 6, a la última. Pero si hay algo que me gusta de OnePlus son dos pequeños añadidos que retocan la experiencia: el Alert Slider, un pequeño botón vertical que permite cambiar entre silencio – vibración – sonido con solo desplazarlo, sin tocar la pantalla; y el Motor Háptico 2.0, que apoya con vibraciones profundas y precisas los toques que hacemos en la pantalla para darnos una experiencia sensitiva de lo que está ocurriendo en el terminal. Es top.

Igual que siempre, OnePlus promete 2 años de grandes actualizaciones de Android (hasta Android 13, previsiblemente) y 3 años de parches de seguridad mensuales de Google. A mi pregunta sobre la integración en el equipo de desarrollo de Oppo, la responsable de la compañía me comentó que por el momento no tendrá ningún impacto en Europa más allá de que dispondrán de más presupuesto y personal para mejorar la experiencia de usuario a un ritmo más rápido. Solo el tiempo nos dirá si esto termina siendo así – ojalá que si.

El Nord 2 5G llegará a Europa este próximo 28 de julio por 399€, el modelo de 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento. La opción de 12/256GB costará 100€ más.