WhatsApp cambia de opinión: esto es lo que pasará ahora si no aceptado las nuevas condiciones

WhatsApp ha cambiado de opinión. Finalmente, la app de mensajería no limitará las funciones a aquellas personas que no acepten las nuevas (y polémicas) condiciones que entraron en vigor el pasado 15 de mayo. La app perteneciente a Facebook “amenazó” a los usuarios con limitar las características si no aceptaban la nueva política.

Tras anunciar la nueva política, la aplicación confirmó que aquellos usuarios que no la aceptaran no podrían tener acceso a la app. Después del enfado de muchos usuarios, WhatsApp aclaró que no suspenderían la cuenta, pero sí limitarían algunas funciones existentes en la app.

Ahora, en la página de “Información acerca de la fecha de entrada en vigor”, accesible desde la web de WhatsApp, aparece una nueva aclaración sobre qué sucederá después de la entrada en vigor de la nueva política. La compañía confirma que la mayoría de usuarios aceptaron las condiciones, por lo que la mayor parte de las personas que usan la app no sufrirán ningún cambio.

Sin cambios en WhatsApp para los que no han aceptado la nueva política

En cuanto a aquellos usuarios que no aceptaron las condiciones, WhatsApp dice que recibirán recordatorios e información sobre esta nueva política. Sin embargo, la app de mensajería no planea “hacer que estos recordatorios sean persistentes ni limitar la funcionalidad de la aplicación”.

También confirma que la cuenta no se eliminará si no se aceptan los nuevos permisos.

WhatsApp recordará la nueva política cuando el usuario que no la haya aceptado quiera acceder a nuevas características de la app.

“Quienes no hayan aceptado la actualización, también tendrán otras oportunidades para hacerlo directamente en la aplicación, por ejemplo, cuando alguien vuelva a registrarse en WhatsApp o quiera usar una función relacionada con esta actualización por primera vez”.

Sin embargo, y al menos por el momento, no habrán cambios en el uso de las actuales funciones. Por lo tanto, si no has aceptado las condiciones de WhatsApp, podrás seguir chateando con normalidad, recibir o hacer llamadas y videollamadas y continuar con la lista de chats en tu cuenta.