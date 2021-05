Los AirPods Pro 2 no llegarán hasta 2022

Si estás esperando una renovación de los AirPods Pro, tenemos buenas y malas noticias. Mark Gurman, un popular analista que suele filtrar información sobre Apple y sus productos, ha confirmado que los AirPods Pro 2 no llegarán hasta el próximo año. Sin embargo, menciona que este año tendremos una renovación de los AirPods convencionales.

En su publicación en Bloomberg, Gurman menciona que Apple anunciará la segunda generación de AirPods Pro en 2022. Al parecer, no habrán cambios de diseño respecto a la actual generación lanzada en 2019.

La buena noticia es que los AirPods Pro incorporarán nuevas funcionalidades. En concreto, las fuentes de Gurman (anónimas), destacan la integración de un nuevo sensor de movimiento que será capaz de hacer un seguimiento del estado físico. Una característica que puede resultar muy útil a la hora de realizar deporte con los AirPods puestos.

No es la primera vez que leemos detalles sobre el lanzamiento de los AirPods Pro de segunda generación. De hecho, en 2020 apareció un reporte por parte de DigiTimes sugerían un lanzamiento para verano de 2021. Finalmente, parece que no está en los planes de Apple.

AirPods 3 para este año

Los AirPods 3 sí llegarán este año, aunque todavía no hay una fecha confirmada. En este caso, sí se espera un cambio de diseño en comparación con los AirPods 2. El aspecto de esta tercera generación sería muy similar a los actuales AirPods Pro, con un “tallo” más corto y una forma más redondeada. El estuche también cambiará de diseño, posiblemente con un aspecto alargado, similar a la caja de carga de los AirPods Pro.

Gurman también ha mencionado los AirPods Max. Comenta que no hay planes de lanzar una nueva generación, aunque no sería extraño ver nuevos colores para los modelos actuales. No sería extraño ver un tono violeta, naranja o amarillo, como los del iMac de 24 pulgadas.

En relación con el catálogo de wearables de Apple, Mark Gurman también desvelo que Apple está trabajando en nuevos HomePod con pantalla o con Apple TV integrado, aunque por el momento este proyecto está en una fase de desarrollo muy prematura.