La Nintendo Switch Pro con pantalla OLED podría llegar en septiembre

Nintendo prepara una versión Pro para una de sus consolas más importantes, la Nintendo Switch. La Switch Pro llegará con un panel OLED y diferentes mejoras respecto a la Switch convencional. Ahora, un nuevo informe de Bloomberg asegura que esta consola llegará a finales de este año.

En concreto, se espera que la Nintendo Switch Pro salga a la venta durante los meses de septiembre u octubre de 2021. Según comenta la fuente, el precio sería de unos 300 dólares. El anuncio oficial podría ser durante el mes de junio, antes del E3 de 2021. Tras el anuncio y la salida a la venta, Nintendo mantendrá la Switch Lite en su catálogo a un precio de 200 dólares, 100 dólares más barata que el modelo Pro. La Nintendo Switch estándar sería descatalogada.

Por el momento, desconocemos la fecha exacta de lanzamiento y salida a la venta. Sin embargo, y teniendo en cuenta que el E3 de 2021 se celebrará a finales de junio, podríamos ver un anuncio oficial durante las dos primeras semanas de ese mismo mes.

Producción y envíos de la Nintendo Switch Pro

A partir de julio comenzarían los pedidos de ensamblamiento de la Nintendo Pro para que los primeros pedidos se envíen durante los meses previstos. La producción aumentaría en octubre, noviembre y diciembre, ya que la escasez mundial de semiconductores provocará un ligero retraso.

Es importante mencionar que el nombre comercial de esta Nintendo Switch todavía no está claro, por lo que podría llamarse de otro modo. Si no su nombre oficial no se filtra durante estas semanas —según Bloomberg, solo lo conocen unos pocos en la compañía—, lo conoceremos de forma oficial en las próximas semanas.