Fresh ‘n Rebel Code ANC: análisis de estos auriculares con cancelación de ruido

Fresh ‘n Rebel, compañía holandesa especializada en audio, sigue aumentando su catálogo con nuevos auriculares. A principios de 2021 anunciaron los Code ANC, unos auriculares económicos que destacan por incluir cancelación de ruido, un diseño llamativo y manejable y una batería de hasta 30 horas de reproducción. He podido probar estos auriculares Bluetooth durante más de un mes, y te cuento mi experiencia y todo lo que ofrecen en este análisis.

Diseño

Los Code ANC de Fresh ‘n Rebel son unos auriculares de diadema compactos, perfectos para llevarlos a cualquier parte. Los cantos se pueden doblar para que ocupen menos en la mochila, bolso o maleta. Además, en la caja se incluya una bolsa para que queden siempre protegidos y no se dañen al rozar con otros objetos de la mochila.

Los Code ANC llegan en 6 acabados de color, a cada cuál más bonito. En mi caso, he podido probar el color Misty Mint (verde menta), uno de mis favoritos. También están disponible en color Steel Blue (azul), Ruby Red (rojo/granate), Silky Sand (dorado/beig), Storm Grey (gris) y Dusty Pink (rosa). Todas las versiones tienen un tono mate muy elegante, y cambian de tonalidad dependiendo de la zona. Por ejemplo, las almohadillas tienen un tono algo más oscuro que la carcasa.

Y hablando de las almohadillas: son de cuero vegano, con un tacto muy suave y muy resistentes. No hacen sudar las orejas y después de más de un mes de uso siguen intactas, sin ningún daño o desgaste profundo. La zona de la diadema es de silicona, también con un tacto muy suave. El resto de la carcasa es de policarbonato.

Tanto los botones como las conexiones se encuentran en la zona de las orejas. En el lado derecho se encuentra el botón de encendido, apagado y reproducción, así como la botonera de volumen y el conector para el Jack de 3.5 mm. En la zona izquierda vemos el botón de cancelación de ruido, así como el puerto USB C y un LED que nos indica si la cancelación está activada o desactivada.

Audio, conectividad y y funciones

Los auriculares Code ANC pueden conectarse a través de Bluetooth o mediante un cable de 3.5mm que viene incluido en la caja (y que tiene el mismo color que los auriculares). La conexión por Bluetooth se realiza como cualquier otro dispositivo de audio. En este caso, al encender el dispositivo entrará en modo de emparejamiento, por lo que solo tendremos que ir a la sección de Bluetooth de nuestro móvil y seleccionar los Code ANC para emparejarlos. En la zona derecha hay un LED que indica el estado: si parpadea significa que está en modo emparejamiento, la luz fija quiere decir que los auriculares están conectados.

El sonido de los auriculares es muy bueno, sobre todo si tenemos en cuenta el precio. La nitidez es buena y cuenta con unos bajos correctos para la mayoría de situaciones.

Los Code ANC cuentan con cancelación de ruido activa. Esta se puede activar a través de un botón específico en la zona izquierda. Solo tenemos que pulsar una vez para activarla y otra para desactivarla. Lamentablemente, no emite un sonido para conocer si la cancelación está activada o desactivada, tenemos que mirar si el LED que hay junto con el puerto USB C está en color azul (activado) o no está encendido (desactivado).

De todas formas, la diferencia entre la cancelación de ruido activada y desactivada es muy grande cuando hay ruido ambiente de fondo. Los Code ANC hacen muy buen trabajo y consiguen aislar el ruido de forma correcta, sobre todo el sonido ambiente que puede resultar molesto cuando queremos disfrutar de la música. Por ejemplo, cuando vamos en coche o en tren.

Una función muy interesante de estos Code ANC es que cuenta con tecnología de Qualcomm para la cancelación de ruido durante las llamadas. Los auriculares son capaces de detectar el ruido del exterior y filtrar nuestra voz para que el destinatario de la llamada nos escuche correctamente. He podido realizar varias llamadas y me han escuchado claro y sin ningún ruido molesto.

Por otro lado, los auriculares también son capaces de convocar a Siri y el Asistente de Google. De esta forma, podremos controlar la reproducción mediante la voz o realizar los clásicos comandos que solemos hacer con los asistentes. Tanto Siri como Google Assistant nos responderán con la voz. Para convocar al asistente con los auriculares solo tenemos que pulsar dos veces seguidas en el botón de reproducción. No emite ningún sonido, pero sí que para la reproducción de música para poder realizar el comando.

Batería y carga

Fresh ‘n Rebel dice que los auriculares son capaces de aguantar hasta 30 horas de reproducción, baja hasta las 17 horas si tenemos la cancelación de ruido activa. En mi experiencia, la duración de la batería ha sido muy buena, llegando a estar una semana sin cargar los auriculares y escuchando unas 4 horas de música al día y activando la cancelación de ruido en algunas ocasiones.

En cuanto a la carga, se puede realizar a través del cable USB C a USB que viene incluido en la caja. Solo necesitaremos un adaptador a la corriente, como el cargador de nuestro móvil o tablet. También se pueden conectar al PC. La carga completa se realiza en un par de horas.

Precio y conclusiones

Los Code ANC se pueden comprar a un precio de 99 euros.

Los Code ANC son unos auriculares muy bonitos, con una estética premium y unos colores muy llamativos. Son muy ligeros, con unos 200 gramos de peso, y la posibilidad de doblarlos hace que sean mucho más manejables. Tanto la diadema como las almohadillas de las orejas son muy cómodas y muy resistentes.

El sonido es muy bueno, sin llegar a la altura de los Clam ANC DGTL, pero con muy buenos resultados en cuanto a nitidez y bajo, sobre todo teniendo en cuenta que cuestan 100 euros. La cancelación de ruido activa es uno de los puntos más positivos: muy buen aislamiento, incluso a la hora de hacer llamadas. Además, la posibilidad de convocar al asistente de Google o Siri es un extra que siempre viene bien.

Por otro lado, estos Code ANC tienen una muy buena batería, incluso con la cancelación activa de ruido. 30 horas de reproducción dan para mucho, y si nos quedamos sin batería, en un par de horas podemos tener los auriculares completamente cargados.

En definitiva, los Code ANC son una opción muy interesante si lo que buscas son unos auriculares de diadema ligeros, transportables y con cancelación de ruido activa a un precio económico. Eso sí, la zona de las almohadillas puede resultar algo pequeña para algunas personas, por lo que si buscas comodidad para largas horas, te recomiendo los Clan ANC, que están disponibles por solo 20 euros más y ofrecen características similares.

Puedes comprar los Code ANC aquí.