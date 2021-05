La nueva correa del Orgullo para el Apple Watch representa la diversidad del colectivo

Hace ahora 5 años, Apple lanzó su primera correa del Orgullo para el Apple Watch. En su momento fue un regalo para los empleados que acudieron a la marcha del Orgullo en San Francisco, y al año siguiente se convertiría en una edición especial a la venta en tiendas. Y en este tiempo se ha convertido en algo más: una forma de expresar una identidad, unos valores y unas ideas desde la muñeca, desde el reloj más popular del mundo.

Desde que estrené mi primer Apple Watch en 2018 he coleccionado decenas de correas. Perdí la cuenta cuando llegué a 30. Pero las que guardo con más cariño y las que utilizo a diario son las del Orgullo: mientras escribo estas líneas, llevo puesta la edición Nike de 2020 en mi Apple Watch Series 6. Entenderéis entonces que esté ilusionado con la nueva Solo Loop trenzada que Apple acaba de anunciar para su colección 2021, coincidiendo con el Día Internacional contra la LGTB(Q+)fobia 🙂

La correa que nos representa a TODOS, sin excepción

La correa de este año es demasiado especial. No solo es la correa del Orgullo más bonita que ha sacado Apple hasta la fecha, es que además es la que transmite los valores más positivos y que representan a la realidad actual del colectivo LGTBQ+. Si hay algo que he escuchado veces en asociaciones que representan al colectivo, en las que he participado activamente durante años, es que el hombre-blanco-gay ya está aceptado en al sociedad: la lucha ahora está en que eso ocurra con todos los demás.

El colectivo LGTBQ+ es diverso, y sus siglas representan también a las personas transgénero y no binarias, y además integra gente de todas las etnias, religiones, ideas políticas, sin excepción. De hecho, antes de los disturbios en Stonewall Inn que fueron el pistoletazo de salida de la lucha LGTBQ+, la comunidad negra, latina y transgénero llevaba años liderando la marcha por igual. Hoy todavía queda mucho por hacer. Apple lo sabe.







La Solo Loop trenzada, de hilo reciclado elástico sin hebillas ni cierres, recoge los colores de las banderas arcoíris que han representado al colectivo gay y su historia, la lucha por sus derechos. Y a ellos añade otros como los colores negro y marrón, que representan a la comunidad negra y latina, además de las personas que han fallecido o viven con VIH / SIDA; y el azul claro, el rosa y el blanco, que vienen de las banderas que representan a las personas transgénero y no binarias. La viva explosión de la diversidad, mezclada de forma inteligente y discreta para vestir junto a una nueva esfera dinámica a juego en el Apple Watch que se podrá activar en el reloj a través de un App Clip en la caja de la correa.

De su lado llega también la correa Nike Loop deportiva blanca con los seis colores de la bandera arcoíris, acabados con un hilo reflectante. Esta se parece más a la que Apple lanzó en 2019. Esta forma parte de la colección deportiva Nike para el Apple Watch, y se podrá comprar también en las tiendas de la popular firma de ropa deportiva.

Un compromiso con la comunidad LGTBQ+ y con la sociedad

Si hay una empresa que se enorgullece de sus equipos diversos, esa es Apple. No solo por condición de orientación sexual, si no también por etnias, razas, nacionalidades, etc… Y aunque pueda parecer parte de un discurso, es gran parte de su éxito: la mirada global, de todos los colectivos y de todo el mundo desde dentro es también un secreto para el triunfo.

Que Apple está comprometida con la sociedad no es nuevo. Desde el cuidado del Medio Ambiente hasta los proyectos por la Igualdad Racial en EE.UU., la firma tecnológica ha demostrado ser mucho más eso. En el ámbito LGTBQ+ apoyan financieramente a largo plazo hasta 10 asociaciones en América y a IGLA World, para las acciones a nivel internacional.

A quienes me leéis: Feliz Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia 🏳️‍🌈