Probamos el timbre con vídeo inteligente de Netatmo

Si la seguridad de tu hogar es importante, es altamente recomendable instalar un timbre inteligente con cámara. De esta forma puedes ver quién merodea por la entrada de tu casa o quién ha llamado al timbre, incluso cuando estás fuera. En Virtualizados hemos probado el timbre inteligente de Netatmo, un dispositivo bonito que ofrece grandes funciones y sincronización con HomeKit para mantener tu hogar seguro de manera inteligente. Te cuento todo lo que debes saber y qué me ha parecido en este análisis a fondo con opinión personal.

Dispositivo, instalación y configuración

El timbre inteligente de Netatmo es muy bonito. Tiene un diseño muy elegante y moderno que queda bien en cualquier estancia. Cuenta con una forma rectangular donde el frontal se divide en tres secciones: la cámara en la zona superior, el altavoz en el centro y el botón para llamar al timbre en la parte inferior.

Es un timbre perfecto para colocar en el exterior, cuenta con certificación IP44, por lo que puede resistir a la lluvia sin ningún problema. Además, cuenta con una micropelícula en el interior con tecnología HZO que evita que el agua se cuele dentro del dispositivo. Por otro lado, es capaz de resistir temperaturas mínimas de -15 grados y máximas de 40 grados.

Además del propio timbre, el Dorbell de Netatmo viene con una campanilla, que es necesaria para el correcto funcionamiento del timbre y que además facilita la instalación del dispositivo.

Lo primero que pensé al abrir la caja del timbre inteligente fue que necesitaría llamar a un técnico para que lo instalar por mi, algo que ya hice con el Nest Hello que tenía anteriormente. Después, recordé lo fácil que me resultó instalar la cámara exterior inteligente con sirena del mismo fabricante, donde solo tuve que reemplazar los cables y anclarla a la pared.

La realidad es que instalar el timbre no es tan sencillo como instalar la cámara. Los pasos son muy similares, pero son dos dispositivos diferentes, así que decidí mirar un vídeo en YouTube y seguir los pasos desde el vídeo. Netatmo tiene un tutorial para instalar el timbre, y resulta muy fácil seguir los pasos.

A modo de resumen, la instalación se realiza en unos 2 pasos: instalar la campanilla en la caja del timbre y reemplazar el actual timbre por el de Netatmo. Este último paso es el más largo, pero, de nuevo, no resulta nada complicado si se siguen las instrucciones correctamente, en unos minutos ya tenía el timbre instalado en la puerta de mi casa y listo para sincronizarlo con la aplicación.

La sincronización con la app también es extremadamente sencilla. Nos registramos, enlazamos el timbre a nuestra red WiFi y a la app Casa del iPhone (si tienes un Android este último paso no es necesario) y esperamos a que la app haga su trabajo. De nuevo, en unos minutos todo sincronizado.

Durante la instalación la app nos preguntará algunas opciones y nos pedirá permisos que debemos aceptar para que todo funcione correctamente. No te preocupes si al principio la cámara no se conecta correctamente, tarda unos minutos en actualizarse y configurarse.

¿Cómo funciona el Netatmo Dor Bell?

A nivel de prestaciones, el timbre inteligente de Netatmo cuenta con una cámara capaz de grabar en resolución Full HD y con un ángulo de 140 grados. La calidad es excelente para poder ver quién llama al timbre. Además, se adapta a cualquier tipo de luz, incluso podemos ver lo que sucede de noche gracias a un sensor de infrarrojos. A continuación una muestra de lo que vemos de día a través de la cámara y lo que vemos de noche.





El ángulo de visión también es bueno, pero hay varias cosas que no me acaban de convencer. En primer lugar, el ángulo es menor que el de otros timbres inteligentes, como por ejemplo, el Nest Hello de Google. En mi caso, he echado en falta algo más de ángulo, ya que la puerta principal es muy grande y la cámara no llega a cubrir toda la entrada. Además, los 140 grados están en posición vertical.

Por un lado, es muy útil para ver el cuerpo entreno de las personas que llaman al timbre. Por otro, como comentaba, no permite cubrir todo el área que me gustaría. Además, tampoco podemos modificar el ángulo de la cámara para que enfoque en una posición en concreto.

El timbre funciona de manera muy sencilla. Al pulsar el botón de la parte inferior se emite un sonido en la campanilla, avisando que han llamado al timbre. Desde la app también aparecerá una notificación para poder ver quién ha llamado. A través de la app podemos ver quién ha llamado, escuchar lo que dice o hablar con la persona. El timbre indicará todo lo que sucede a través de una luz LED ubicada en la zona superior.

Luz en azul fija: timbre en funcionamiento.

timbre en funcionamiento. Luz en azul parpadeante : alguien ha presionado el botón del timbre.

: alguien ha presionado el botón del timbre. Luz roja: hemos contestado a la llamada y podemos hablar con el visitante. Además, la cámara estará grabando todo.

El timbre inteligente de Netatmo también es capaz de detectar movimiento y puede avisarnos a través de la aplicación. Esta función es muy útil si, por ejemplo, el timbre está enfocando a nuestro jardín y pasa alguien cerca.

El timbre puede guardar los vídeos gracias a una tarjeta micro SD incorporada en el interior del dispositivo, no es necesario pagar ningún tipo de suscripción para ver el contenido que graba. Además, es posible sincronizar las grabaciones con nuestra cuenta de Dropbox o en un servidor FTP personal.

La app de Netatmo

Pude probar la app de Netatmo tras analizar la cámara exterior inteligente con sirena. Es una app muy completa, con muchas opciones y ajustes que permiten personalizar cualquier parámetro a nuestro gusto.

Al entrar, la aplicación mostrará una página principal con la vista previa de la cámara en directo y el historial de grabaciones y detecciones. El timbre es capaz de detectar movimiento incluso cuando la persona no llama. Por supuesto, la detección se puede configurar a través de la aplicación. Además, en la página principal también podemos configurar las zonas de alerta para que únicamente nos avise de movimiento en aquellas áreas que hemos marcado.

Cuando activamos la vista previa de la cámara, la app nos da la posibilidad de activar sonido o el micrófono para hablar.







Interfaz de la app Security de Netatmo, disponible en App Store y Google Play.

Las opciones de configuración son muy interesantes, permiten modificar la información de nuestra casa, así como ajustar algunos parámetros del timbre, como la zona de vista previa o la posibilidad de añadir invitados para que también puedan ver quién está llamando al timbre sin necesidad de que entren en nuestra cuenta.

Una opción que me gustaría ver en la aplicación y que no está disponible, es la posibilidad de crear grabaciones para que la cámara las reproduzca en diferentes ocasiones. Por ejemplo, una grabación donde diga que no hay nadie en casa o que el mensajero puede dejar el paquete en la puerta. Resultaría muy útil en aquellas ocasiones que no podemos contestar al micrófono, pero sí pulsar un botón para que el dispositivo lo diga por nosotros.

Integración con asistentes

La aplicación de Netatmo es compatible con HomeKit, el sistema inteligente de Apple. Esto quiere decir que puede funcionar a través de Siri y que se puede sincronizar mediante la app ‘Casa’, donde se reúnen todos los accesorios inteligentes conectados. De esta forma, podemos acceder rápidamente a la cámara desde cualquier iPhone que esté sincronizado con nuestra cuenta, sin necesidad de tener descargada la aplicación. Al acceder es posible ver qué está pasando en directo e incluso hablar con la persona que ha llamado al timbre.

El HomePod Mini puede emitir un sonido cuando llaman al timbre.

Si tenemos un HomePod, podemos activar una opción para que el altavoz de Apple nos avise cuando llaman al timbre. Muy útil si estamos en una habitación donde no escuchamos la campanilla del timbre. Por otro lado, es posible realizar comandos con Siri para que muestre el timbre en directo sin necesidad de entrar a la aplicación. Para ello, solo hay que decir “Oye Siri, muéstrame el Timbre”.

Si tenemos un Apple Watch también podemos tener una vista previa de la cámara cada vez que llaman al timbre y contestar desde el propio reloj, sin necesidad de coger el móvil y abrir la app de Netatmo.

Precio y conclusiones, ¿merece la pena?

El timbre inteligente de Netatmo tiene un precio de 300 euros. Es uno de los timbres más completos del mercado y el más completo que he probado. El dispositivo ofrece funcionalidades muy útiles, como la posibilidad de conectarlo a través de HomeKit, establecer zonas de alerta, detección de movimiento…

Tiene un diseño muy bonito y una instalación y configuración muy sencilla: más si vemos el vídeo que tiene disponible Netatmo. La calidad de la grabación de vídeo es buena y las opciones que se incluyen en la aplicación son muy útiles.

El único punto negativo que le he encontrado a este dispositivo es el poco ángulo de visión en comparación con mi anterior timbre. He echado en falta algo más de ángulo en formato horizontal, incluso con el soporte que incluye la caja. Más allá de eso, todas las prestaciones son incluso superiores.

Por otro lado, y aunque la compatibilidad del timbre depende del sistema que tengamos instalado en nuestra casa, no es recomendable instalarlo si vives en un piso, ya que podría detectar movimiento innecesario cuando alguien del edificio pasa por tu puerta.

En conclusión, el timbre inteligente de Netatmo es muy buena opción para incluir en tu casa si quieres tener un extra de protección. Funciona muy bien y ofrece mayor comodidad que un timbre convencional. Además, es altamente recomendable si ya tienes un dispositivo inteligente de Netatmo, como la cámara interior inteligente, cámara exterior inteligente, estación meteorológica… ya que se pueden sincronizar los dispositivos en la mima aplicación. También es muy útil si tienes un iPhone o iPad, ya que puede enlazarse con HomeKit.

Puedes comprar el timbre inteligente de Netatmo aquí.