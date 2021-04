Huawei comienza a vender móviles sin cargador en la caja a cambio de un descuento

Apple fue la primera gran compañía en no incluir cargador en la caja de sus iPhone como una medida medioambiental. Le siguió Samsung y Xiaomi, y ahora parece que Huawei también se ha decidido a eliminar este accesorio en algunos de sus terminales en China. Eso sí, con un descuento a la hora de comprar el dispositivo.

Al parecer, algunos modelos de Huawei no incluyen cargador en la caja a cambio de ofrecer un descuento al usuario de 200 yuanes, unos 25 euros al cambio. Este cambio se ha visto en las tiendas físicas de China, y parece no afectar en la tienda online. Los modelos que no incluyen cargador en la caja ya habían sido lanzados previamente con cargador, sin embargo, es probable que la nueva partida, que está destinada a las tiendas físicas, tenga un nuevo diseño en la caja.

Estos son los modelos Huawei que no incluyen cargador en la caja.

Huawei Mate 40

Huawei Mate X2

Huawei Nova 8 y Nova 8 Pro

Los usuarios que lo deseen podrán adquirir un cargador por separado a un precio de unos 200 yuanes (25 euros). Sin duda, una medida muy interesante para proteger al medio ambiente, que permite al usuario escoger entre un cargador o un móvil sin adaptador, pero con una rebaja de unos 25 euros. De esta forma, los usuarios que ya tenían un anterior dispositivo y cargador, pueden optar por el descuento.

Esta nueva medida no parece haber llegado a España, al menos por el momento. Veremos si en los próximos días Huawei también comienza a vender móviles sin cargador a cambio de un descuento.

Vía: HuaweiCentral.