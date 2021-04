El Xiaomi Mi 11 Lite es el nuevo terminal de gama media de Xiaomi, un móvil por debajo de los 300 euros que destaca por su delgado diseño, su pantalla AMOLED y su triple cámara de 64 megapíxeles. Muchos de los móviles de gama media, como el Samsung Galaxy A52 o Galaxy A72, están llegando con resistencia al agua y al polvo, ¿es el caso del nuevo gama media de Xiaomi? Comprueba aquí si el Xiaomi Mi 11 Lite tiene resistencia al agua.

Para conocer si el Xiaomi Mi 11 Lite es resistente al agua o al polvo, o se puede sumergir, solo hay que buscar entre sus especificaciones técnicas. Lamentablemente, el Xiaomi Mi 11 Lite no tiene ningún tipo de certificación IP frente al agua, polvo o salpicaduras. Por lo tanto, el Xiaomi Mi 11 Lite no es resistente al agua.

Aunque Xiaomi no ha incluido ningún tipo de certificación frente al agua, es probable que el terminal sí que pueda resistir a las salpicaduras o al sudor sin ningún problema. Por lo tanto, no debería pasar nada si lo usamos sobre la lluvia o recibe salpicaduras cuando, por ejemplo, nos estamos lavando las manos o estamos fregando los platos. Eso sí, siempre es recomendable secar el terminal y comprobar que no ha entrado agua en los puertos.

Mi Xiaomi Mi 11 Lite se ha mojado, ¿qué puedo hacer?

Si el Xiaomi Mi 11 Lite se ha mojado accidentalmente, lo mejor será que lo seques inmediatamente con un paño seco y que no deje pelusa. Da pequeños golpes en los puertos con la palma de la mano para extraer el agua que se haya podido colar. También puedes soplar ligeramente o utilizar un secador para ayudar a secar los puertos. Eso sí, siempre con aire frío y a una distancia prudencial.

Si el terminal no funciona, puedes probar a meterlo en arroz durante un día para que se extraiga toda la humedad de los puertos. No cargues el dispositivo hasta que no compruebes que está completamente seco. Si continúa sin funcionar, lo mejor será llevar el dispositivo al servicio técnico. Eso sí, la garantía no cubre daños por líquidos.

