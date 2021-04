Cómo compartir una canción, álbum o lista de Apple Music en tus Stories de Instagram

¿Alguna vez has compartido una canción, álbum o lista en tus Stories de Instagram? Si lo has hecho, seguro que has utilizado la forma más clásica: hacer una captura de pantalla y publicarla en tu historia. Sin embargo, el servicio de música de Apple permite compartir las canciones de otro modo, con una estética mucho más bonita. Aquí te enseñamos paso a paso a cómo compartir una canción, álbum o lista de reproducción de Apple Music en tus Stories de Instagram.

Para compartir una canción primero deberás entrar en Apple Music y seleccionar la pista. Cuando estés en el centro de reproducción, pulsa en los tres puntos que aparecen junto al título de la canción y el artista. A continuación, haz clic en ‘Compartir’. En la sección de aplicaciones, pulsa ‘Instagram’. Si no aparece, haz clic en el botón ‘más’.

Ahora, Apple Music creará la historia para que puedas publicarla en Instagram. Te redirigirá a la aplicación y mostrará cómo ha quedado la historia. Es posible que la primera vez Apple Music necesite conectarse a tu cuenta de Instagram, por lo que deberás aceptar algunos permisos o introducir tu cuenta.

Otra forma de compartir la canción es manteniendo pulsado en el nombre de la misma a través de la lista del álbum o PlayList, y pulsando en el botón que dice ‘Compartir canción’.

Para compartir un álbum o lista, pulsa en los tres puntos que aparecen en la zona superior derecha. A continuación, haz clic en Compartir > Más > Instagram.

Fondo degradado y un diseño perfecto para tus stories





Apple Music muestra la portada de la canción, así como el artista y desenfoca el fondo con colores similares al de la portada. Este fondo se mueve ligeramente. Si lo prefieres, puedes añadir texto o emojis. Lamentablemente no se puede poner música en la historia.

Cuando publiques la historia, justo debajo de tu nombre aparecerá un enlace que facilitará a los usuarios acceder servicio de música en streaming de Apple para poder escuchar esa canción, álbum o lista que has compartido.