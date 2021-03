¿Tienes un móvil LG? Descubre aquí cuándo actualizará a Android 11

La división de móviles de LG no está pasando por su mejor momento. La compañía podría dejar de anunciar nuevos móviles. Sin embargo, no es motivo para no actualizar los móviles que están actualmente a la venta a la última versión. LG ha confirmado la lista de modelos que recibirán pronto Android 11, la última versión del sistema operativo de Google. Aunque la gran G ya ha lanzado Android 12, esta todavía está en fase beta, por lo que hasta finales de año no se anunciará de forma oficial. En el caso de Android 11, el sistema operativo lleva ya unos meses en el mercado, pero hay más marcas que todavía siguen actualizando algunos de sus dispositivos.

En el caso de LG, son 7 los modelos que recibirán pronto Android 11 en Europa. Por el momento, Android 11 está en fase prueba en estos dispositivos, pero la compañía ha dado una fecha aproximada de lanzamiento de la versión final. Estos son los modelos que recibirán la actualización.

Lista de móviles LG que actualizarán a Android 11

LG Velvet 5G : actualizará en abril de 2021.

: actualizará en abril de 2021. LG Velvet 4G : a partir de julio de 2021.

: a partir de julio de 2021. LG G8X : a partir de abril de 2021.

: a partir de abril de 2021. LG G8S : a partir de julio de 2021.

: a partir de julio de 2021. LG Wing : a partir de octubre de 2021.

: a partir de octubre de 2021. LG K52 : a partir de octubre de 2021.

: a partir de octubre de 2021. LG K42: a partir de octubre de 2021.

Las fechas son aproximadas y podrían sufrir cambios. Es probable que LG adelante la actualización de algunos modelos si comprueban que las versiones beta funcionan correctamente, aunque también podríamos ver retrasos en los modelos que se actualizarán dentro de poco.

Si la lista no sufre ningún cambio, el LG Velvet 5G será el primer móvil de la compañía en actualizar a Android 11, mientras que el LG K42 será el último modelo. El orden tiene sentido si tenemos en cuenta que el LG Velvet 5G es el buque insignia de la compañía, mientras que el LG K42 es el modelo más económico de la marca.

Fuente: LG.