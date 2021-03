¿Tienes una Samsung Galaxy Tab S6? Ya puedes actualizar a Android 11 y One UI 3.1

Android 11 ya ha llegado a una gran cantidad de dispositivos Samsung, pero hay modelos que todavía no han recibido esta versión, que funciona bajo One UI 3.1, la capa de personalización de la compañía. Ahora, la tablet de gama alta de Samsung, la Galaxy Tab S6 comienza a recibir tanto Android 11 como One UI 3.1. Así puedes actualizar.

Este tablet ni siquiera ha recibido One UI 3.0, pasa de tener Android 10 con la versión 2.5 de one UI, a contar con Android 11 Y one UI 3.1. Esta versión de la capa de personalización de Samsung llegó con los Galaxy S21 e incluye novedades en la cámara, un nuevo editor de imágenes, la posibilidad de utilizar Samsung Dex de forma inalámbrica y otras pequeñas mejoras o respecto One UI 3.0.

Además de Android 11 y la última versión de One UI, la actualización con número T865XXU4CUB7 y un tamaño de 2.2 GB, también incluye el parche de seguridad del mes de marzo, que corrige diferentes vulnerabilidades en el sistema.





Es la segunda gran actualización que recibe esta tablet de Samsung. La Galaxy Tab S6 salió al mercado con Android 9. Después, actualizó a Android 10 y ahora recibe Android 11. Desconocemos si en un futuro recibirá Android 12.

Cómo actualizar tu tablet Samsung a Android 11

La actualización ha comenzado a desplegarse en Alemania y en las próximas semanas llegará a otros países. Para comprobar si ya está disponible puedes ir a Ajustes > Información del sistema > Actualización de software. Recuerda que es necesario tener una batería de al menos un 50%, así como almacenamiento interno disponible. Además, también es aconsejable hacer una copia de seguridad de tus datos.

También podrás actualizar tu dispositivo a través de Odin, aunque actualmente no hay disponible ninguna versión para España.

Fuente: All About Samsung.