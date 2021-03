OnePlus tiene algo que anunciar el 8 de marzo, ¿OnePlus 9 a la vista?

OnePlus ha comenzado el mes de marzo a lo grande. La compañía china ha publicado un teaser en sus redes sociales confirmando la llegada de “algo nuevo” para el próximo 8 de marzo. Se espera que se anuncie oficialmente la serie OnePlus 9, sin embargo, los nuevos móviles de OnePlus no es algo que esperamos ver el día 8.

El teaser publicado por OnePlus desvela detalles muy interesantes sobre el OnePlus 9. La imagen publicada muestra una fotografía de la tierra tomada desde la luna, con la frase “Something new is on the horizon”, en español “Algo nuevo está en el horizonte”. El eslogan hace referencia a que algo nuevo está por llegar por parte de la compañía, y durante estas fechas OnePlus suele anunciar sus móviles de gama alta.

Hay un detalle muy interesante en la imagen que no solo confirma la llegada de los OnePlus 9 y OnePlus 9 Pro, sino también una de las principales características de este nuevo dispositivo. La fotografía que se muestra en las publicaciones promocionales fue tomada desde la nave Apollo 11 con una cámara Hasselblad, la primera que se utilizó en la luna. Esto hace referencia a la colaboración entre OnePlus y Hasselblad. Anteriores filtraciones confirmaron que el Oneplus 9 incluirá una cámara firmada por el fabricante sueco.

El 8 de marzo no se anunciará el OnePlus 9, sino su fecha de presentación

El eslogan, la imagen que confirma la colaboración con Hasselblad… Todo parece indicar que el día 8 de marzo se anunciarán los OnePlus 9 y 9 Pro, pero no. El día no conoceremos los nuevos dispositivos de OnePlus, sino, posiblemente, su fecha oficial de presentación.

La compañía china lleva un par de años realizado esta mecánica; la de publicar un anuncio con el día qué se publicará la fecha de presentación de su próximo móvil. Es una forma de aumentar la expectación entre los usuarios y seguidores de la marca.

Por lo tanto, el día 8 de marzo OnePlus anunciaría la fecha definitiva de presentación oficial de la serie OnePlus 9. Ese día la compañía también podría confirmar oficialmente la colaboración con Hasselblad. Estaremos atentos a novedades.