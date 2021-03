Apple TV+ consigue varias nominaciones a los Oscar por ‘Greyhound’ y ‘Wolfwalkers’

Buenísimas noticias para Apple y uno de sus servicios. Dos de las películas originales de Apple TV+ han sido nominadas a los Oscar en dos categorías diferentes. Es la primera vez que Apple consigue nominaciones a los premios más importantes en la industria del cine que otorga la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

‘Greyhound’, la película dirigida por Aaron Schneider y protagonizada por Tom Hanks, ha sido nominada en la categoría de “Mejor Sonido”. Compite con películas como ‘Soul’, ‘Mank’, ‘News of the World’ y ‘Sound of Metal’.

Por otro lado, ‘Wolfwalkers’ está nominada a “Mejor película de animación” y compite junto a ‘Soul’, ‘Onward’, ‘Over the Moon’ y ‘A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon’.

Un gran año para Apple, su servicio y su contenido

Apple está teniendo en gran año en cuanto al reconocimiento y premios del contenido original de Apple TV+. El servicio consiguió varias nominaciones a los Globos de Oro, ganando en las categorías de ‘Mejor actor de comedia’ gracias a Jason Sudeikis.

Lamentablemente, ninguna película de Apple TV+ está nominada a una categoría principal, como puede ser “Mejor película”, “Mejor actor” o “Mejor director”. Sin embargo, que dos de las pocas películas que hay actualmente en Apple TV+ estén nominadas a un premio Oscar, es una gran noticia. Principalmente porque, incluso aunque no ganen las categorías, ya demuestra la promesa de Apple por ofrecer contenido de calidad. Una calidad que ya ha convencido a muchos usuarios y ahora a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

‘Greyhound’ tiene unos efectos de sonido increíbles, y se pueden disfrutar con el Audio Espacial de los AirPods Pro y la app de Apple TV. Por otro lado, Wolfwalkers es una película de animación original y mágica que no va a dejar indiferente a ningún espectador. Ambos títulos están disponibles en Apple TV+, que tiene un precio de 4.99 euros al mes.

La gala de los Oscars de este 2021, celebrará su 93 edición el 25 de abril a las 02:00 horas de la madrugada (hora peninsular española).