Fire TV Cube, análisis del reproductor multimedia 4k de Amazon

Hoy en día podemos ver vídeos, series y películas de plataformas como Prime Video, Netflix, YouTube o Apple TV+ en cualquier dispositivo: móvil, tablet, ordenador y, por supuesto, en los televisores. En este último caso es donde, personalmente, disfruto más a la hora de ver contenido. Principalmente me ofrece un mayor tamaño y resolución, así como una mejor experiencia de sonido. Mi Smart TV permite acceder a estas apps de streaming, pero algunas de ellas no están disponibles y la interfaz no es muy optimizada. Por suerte, es posible comprar dispositivos como el Fire TV Cube.

Se trata del reproductor 4K de Amazon, un dispositivo que se puede conectar a cualquier televisor, incluso a los que no son inteligentes (siempre y cuando cuenten con cable HDMI). Es una opción muy útil para llevar ese contenido que vemos en el móvil, tablet o PC a cualquier televisor.

El Fire TV Cube es muy sencillo de configurar, solo es necesario conectarlo a nuestra tele a través del cable HDMI y conectarlo a una red WiFi para poder iniciar sesión con nuestra cuenta de Amazon y poder descargar aplicaciones.

Interfaz y aplicaciones del Fire TV Cube

Al igual que el resto de dispositivos de Fire TV de Amazon, el TV Cube cuenta con una propia sistema y un mando a distancia que permite movernos por la interfaz. En este caso, se trata de Fire TV OS, un sistema operativo muy completo y con una interfaz muy sencilla. Eso sí, no es tan bonita en comparación con Android TV o tvOS, pero sí que es muy fácil de usar, rápida y cómoda.

Podemos acceder a diferente contenido a través de unas pestañas que se muestran en la zona superior, y es posible descargar aplicaciones a través de la sección ‘Apps’, donde podemos descargar todas las aplicaciones de streaming y compatibles con televisores (excepto la aplicación de HBO) Además de juegos adaptados a pantallas de gran tamaño y compatibles con el mando del Fire TV Cube.

Y como no podría ser de otra manera en un dispositivo inteligente de Amazon, el Fire TV Cube cuenta con Alexa. Se trata del asistente inteligente de la compañía que ya está presente en dispositivos como el Amazon Echo o en algunos televisores inteligentes. En este caso, y pese a que el TV Cube es un reproductor multimedia, también podemos utilizar Alexa sin necesidad de encender el televisor.

El dispositivo integra un altavoz que permite escuchar las respuestas del asistente. Los comandos o las preguntas las podemos formular a través de la voz o mediante el botón que incorpora el TV Cube en la zona superior. El sonido es bastante bueno, sin ser excelente. Más que suficiente para escuchar alguna canción puntual o a la propia Alexa dándonos una respuesta. Los micrófonos tienen un muy buen alcance.

Alexa en el Fire TV Cube

Alexa también está presente en Fire TV OS. Cuando el televisor está encendido las respuestas pueden mostrar ilustraciones en la pantalla. Por ejemplo, al preguntar por el tiempo se mostrará la previsión de las próximas horas o días. Incluso cuando convocamos al asistente aparece la clásica franja azul en el televisor. Por supuesto, la integración en Fire TV OS permite controlar la reproducción (pausar, subir volumen, apagar televisor, encenderlo…) o también abrir aplicaciones o reproducir un contenido en específico.

El Fire TV Cube tiene un precio de unos 120 euros, y se puede comprar en Amazon. es un dispositivo muy completo. La posibilidad de descargar cualquier aplicación de streaming, que los juegos funcionen de manera muy fluida y la excelente sincronización de Alexa, hace que el TV Cube sea una muy buena opción para incluirlo en cualquier televisor.

Puedes comprar el Fire TV Cube aquí.