Star llega a Disney+: qué es, precios y contenido disponible

Hace unas semanas hablaba sobre la subida de precio de Disney+. La cuota mensual subirá 2 euros más tras la llegada de Star, y ese día ha llegado. La plataforma de series y películas de Disney ha añadido este nuevo canal, que permite ver más contenido pero también hace que la suscripción aumente hasta 22 euros al año. Te contamos qué es Star, qué contenido está disponible en este canal y cuáles son los nuevos precios de Disney+.

Star es un canal que se integra dentro de Disney+ con series y películas enfocadas al público más adulto. Hasta ahora, el contenido de Disney Plus se centraba en series y películas aptas para todos los públicos o con clasificaciones de menos de 18 años. Las series de Star suelen tener una clasificación de edad más alta porque incluyen escenas violentas, de contenido sexual o diálogos con palabras malsonantes.

Series y películas que podemos ver en Star

El episodio 7 de #BrujaEscarlataYVisión está disponible solo en #DisneyPlus pic.twitter.com/HKYqzN40YZ — Disney+ España (@DisneyPlusES) February 22, 2021

Con Star, ya son 6 los canales disponibles en Disney+. Podemos encontrar contenido de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y ahora, Star. ¿Qué contenido se incluye en esta plataforma? Se añaden una gran cantidad de series y películas. Entre ellas, ‘Modern Family’, ‘Anatomía de Grey’, ‘Futurama’, ‘Expediente X’. También hay películas como ‘Deadpool’, ‘La jungla de Cristal’ y más.

Un detalle que hay que tener en cuenta es que los más pequeños no tienen por qué ver las series y películas de Star en la plataforma. Se pueden crear perfiles para que únicamente aparezca el contenido familiar, mientras que en los perfiles que sí tienen Star activo se puede incluir un código PIN para que los más pequeños no puedan acceder.

Precios de Disney+ con Star

Con la llegada de Star, la suscripción de Disney+ ha aumentado su precio. Este nuevo canal hace que el plan mensual pase a costar 2 euros más: unos 9 euros al mes. Hasta hace unas horas Disney+ tenía un precio de 7 euros al mes. El plan anual también aumenta y ahora pasa a costar 90 euros al año. Con este plan podemos conseguir 2 meses de ahorro si lo comparamos con la tarifa mensual.

Star está disponible dentro de Disney+, por lo que no será necesario descargar ninguna otra aplicación y el contenido de este nuevo canal se podrá ver en todas las plataformas donde Disney Plus ya está disponible. Si todavía no te aparece el contenido de Star, actualiza la aplicación de Disney+.

