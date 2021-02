Huawei anuncia la fecha de presentación de su nuevo móvil plegable

El año no comienza hasta que Huawei anuncia un nuevo móvil plegable. La compañía china ya ha confirmado el lanzamiento del Huawei Mate X2, el que será el tercer dispositivo con pantalla abatible o flexible (teniendo en cuenta que la segunda versión es el Huawei Mate Xs). Conoce aquí la fecha de presentación y los detalles sobre este nuevo móvil plegable.

El Huawei Mate X2 se anunciará este mismo mes de febrero. En concreto, el día 22 de febrero. Por supuesto, la presentación se realizará en un evento online. Además del Mate X2, Huawei también podría anunciar nuevos dispositivos y más detalles sobre HarmonyOS, su sistema operativo.

Por el momento, conocemos pocos detalles sobre este nuevo plegable. La compañía china ha compartido una imagen promocional con la fecha de lanzamiento donde podemos ver una parte del dispositivo. Se aprecia la pantalla plegable con unos marcos mínimos, pero hay un detalle todavía más curioso.

¿Un nuevo formato para el próximo plegable de Huawei?

En la imagen, parece que el Huawei Mate X2 está colocado en posición vertical, y no en horizontal como el Mate Xs. Es decir, parece que el Mate X2 se abrirá hacia arriba, y no hacia los lados. ¿Significa esto que el próximo móvil plegable de Huawei tendrá un concepto similar al Samsung Galaxy Z Flip? Lamentablemente no hay más imágenes sobre el diseño, por lo que no podemos confirmar que el Mate X2 llegue con un nuevo formato.

Más allá del aspecto físico, el dispositivo podría incluir el procesador Kirin 9000, el último chipset de Huawei. Es uno de los procesadores más potentes del mercado. Ya está presente en el Huawei Mate 40 Pro y se espera que también llegue a la serie P50, que podría anunciarse durante el mes de marzo o abril.

El Huawei Mate X2 no llegará con HarmonyOS. Incorporará Android 11 y EMUI 11 con los Huawei Mobile Services. El precio todavía sigue siendo una incógnita, pero es muy probable que cueste más de 1.000 euros.