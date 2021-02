El volante del nuevo Tesla Model S podría utilizarse en Europa

Tesla anunció un nuevo cambio de diseño en el interior de los Model S y Model X. Ahora se incluye un nuevo volante, que pasa de tener una forma redondeada a un diseño algo más “futurista” con líneas más rectas. Desde el anuncio, muchos usuarios y expertos han mencionado que este tipo de volante no va a cumplir las normativas vigentes, por lo que en algunos lugares, como en Europa, no podrán utilizarse. Sin embargo, parece que no será así.

Según RTL Nieuws, Países Bajos ha aprobado recientemente el uso del nuevo volante en los nuevos Tesla Model S y Model X. Al parecer, no hay ninguna regla establecida en la regulación de la Unión Europea que impida el uso de este tipo de volantes.

Los volantes sí que tienen que cumplir una serie de requisitos, pero la forma no es uno de ellos, por lo que el Departamento Holandés de Tráfico (RDW) ha dado el visto bueno para que la compañía de Elon Musk venda sus nuevos modelos con este diseño de volante. Ya que sí cumple con las normas establecidas en el reglamento de la UE.

“La forma del volante no está prescrita en ninguna parte en la legislación de la UE o la CEPE (Comisión Europea)”.

¿El nuevo volante del Tesla Model S podrá utilizarse en España?

De hecho, la fuente menciona que muchos fabricantes ya están utilizando nuevos diseños en sus volantes. Como, por ejemplo, líneas rectas para poder entrar al vehículo de una forma más cómoda.

La información que ha proporcionado el diario holandés RTL Nieuws afecta a toda Europa, por lo que el uso del nuevo volante en el resto de Europa tampoco sería un problema. Aunque queda ver qué dicen las autoridades de cada país. En España, por el momento, no hay novedades.

En el caso de que España y otros países no acepten el uso de este tipo de volante, Tesla lo cambiará por uno convencional, pero con el resto de novedades del nuevo diseño. Entre ellas, la eliminación de la palanca de cambios.