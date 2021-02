Amazon eero, análisis: mejorar la conexión WiFi en casa no puede ser más fácil

Uno de los errores que cometía a la hora de establecer un sistema WiFi en mi hogar es no tener en cuenta los routers malla o Mesh. Estos dispositivos tienen muchas ventajas frente a los routers WiFI convencionales. Sin embargo, el elevado precio siempre me ha hecho descartarlos. Pensaba que las opciones que ofrecían no eran necesarias para poder disfrutar de una buena conexión. Me equivocaba.

El sistema que tengo en casa para poder tener WiFi en casa siempre me ha funcionado muy bien. Se trata de un router principal (el del operador), y dos routers secundarios que están conectados a través de un cable al router del operador y que ofrecen conexión WiFI estándar.

El problema surgió cuando los dispositivos inteligentes empezaron a aparecer un mi casa. Era imposible tener un enlace perfecto, ya que cada dispositivo tenía que estar sincronizado en una red WiFi distinta, la que más alcance tenían. Con la configuración que había hecho tampoco podía disfrutar de una conexión constante, los dispositivos tenían que conectarse a las extensiones y en muchas ocasiones no lo hacían de forma automática.

Después de cambiar de compañía y mejorar la velocidad de conexión, decidí que ya era hora de dar el paso a las redes malla. Buscando dispositivos en Amazon me encontré con la gama eero, un sistema de redes mesh de 1 o 3 unidades que ofrecían todo lo que estaba buscando: buen alcance, velocidades altas y fácil sincronización. Después de leer todas las opiniones y ver diferentes análisis, decidí probar este dispositivo. He pasado dos semanas con el pack de 3 routers Amazon eero en mi casa y te cuento qué me ha parecido en este análisis.

Emparejamiento extremadamente rápido

Nada más recibir los dispositivos comencé a sincronizarlos para poder tener la conexión activa lo antes posible. Lo primero que hay que tuve que hacer es descargar la aplicación eero, que está disponible tanto en iOS como en Android. La app te guía por todos los pasos, incluso te da recomendaciones sobre la ubicación de los routers. Por lo tanto, no es necesario comprobar el manual de instrucciones que viene en la caja.

En primer lugar es necesario conectar el router principal. Es decir, el que será la puerta de enlace. Este se conecta al router del operador o al descodificador. El dispositivo viene con un cable ethernet para conectarlo. Una vez reciba señal, la aplicación nos mostrará por unos pocos pasos que hay que seguir para comenzar el emparejamiento. En cuestión de minutos y después de seleccionar el nombre de la red, una cable y una estancia, el primer eero estaba conectado y funcionando.

Como he comentado, en mi casa ya tenía varios routers con un cable directo al principal, por lo que únicamente tuve que reemplazar los routers por los eero. Conecté el cable en la trasera del dispositivo y lo sincronicé con la aplicación. De nuevo, en un par de minutos ya estaban los tres Amazon eero conectados.









Si los tres dispositivos están conectados por cable, da igual la distancia, ya que los tres funcionarán como puerta de enlace y podrán emitir señal WiFi. De esta forma, si queremos alargar todavía más la conexión, podemos sincronizar otro Amazon eero mediante WiFi a cualquiera de los tres routers.

En el caso de que no tengas un cable directo en las estancias, puedes conectar el resto de Amaozn eero por WiFi. Eso sí, tienen que tener alcance. Es difícil mencionar una distancia límite entre ambos routers, ya que hay que tener en cuenta el grosor de las paredes, la distribución o incluso los objetos que pueden causar interferencias.

Después de una semana con los Amazon eero conectados por cable, decidí probar a sincronizarlos mediante WiFi. En mi caso, en vez de calcular la distancia, coloqué los eero en una zona donde la conexión del router principal estaba activa en mi móvil, pero con poca señal (unas dos líneas de señal). De esta forma, el router, que tiene mejores antenas que un móvil, puede captar conexión a internet y extenderla.

La app de Amazon eero

La aplicación para configurar y ajustar los eero está muy bien diseñada y es y extremadamente sencilla de utilizar. Con la app no solo podemos ajustar los parámetros de cada router, sino que es posible ver qué dispositivos están conectados, limitar la velocidad, comprobar el estado de la conexión etc.









La aplicación tiene cuatro menús principales. Por un lado, el inicio, donde podemos ver la información más importante. Aquí se muestra el estado de conexión de los eero. Si están en verde, funcionan correctamente y si están en rojo, es que alguno tiene algún problema. En mi caso, la pantalla está en rojo porque el router ‘Dormitorio’ está desconectado de la corriente. También podemos ver la ubicación del eero o qué tipo de conexión tienen, si con cable o mediante WiFi. En la pestaña de inicio también es posible comprobar qué dispositivos están conectados o cuáles se han conectado recientemente.

La app no solo deja añadir categorías o cambiar el nombre del dispositivo para distinguir si es un móvil o un reloj inteligente. También podemos ver la información relacionada con la red, el fabricante, dirección mac e incluso la última vez que se ha conectado o cuántas MB ha utilizado. La aplicación de los Amazon erro nos da la opción de pausar la conexión o bloquear este dispositivo. Si se bloquea, no podrá tener acceso a internet y no aparecerá en la lista, mientras que al pausar la conexión únicamente se limitará el acceso a internet.

Los dispositivos conectados pueden añadirse a perfiles que podemos crear con el objetivo diferenciarlos y gestionarlos de manera diferente. Una de las cosas que podemos hacer con estos perfiles es añadir una pausa programada. Es decir, un horario de internet. Muy útil si hay pequeños en casa o si queremos desactivar la conexión de algunos dispositivos para que el internet funcione mejor.

Un punto negativo que le he encontrado a la app y al Amazon eero en general, es que no hay una opción para limitar la velocidad a internet de los dispositivos. Por ejemplo, que solo puedan navegar a 50 MB de subida y bajada.









Y hablando de la velocidad, en la pestaña ‘Actividad’ podemos ver la velocidad de internet (bajada y subida) que llega a los Amazon eero. Ojo, esto no es la velocidad de conexión de nuestro dispositivo, sino la que llega a los routers de Amazon. En mi caso, las velocidades suelen ser de 626 y 620 MB, la fibra que tengo contratada es de 600 MB. Por lo tanto, consiguen captar toda la velocidad disponible.

La pestaña ‘Descubrir’ únicamente nuestra algunos consejos y opciones extra. Por ejemplo, la posibilidad de sincronizar los Amazon eero con Apple HomeKit o activar el hogar conectado de Amazon, para que los dispositivos que compramos con nuestra cuenta se conecten automáticamente.

La última pestaña es la de configuración, y es donde están las opciones avanzadas del router y configuración de nuestra cuenta. Podemos ver el nombre de la red y contraseña, también cambiar ambos puntos. Además de configurar el acceso de invitado.

El modo de invitado me ha resultado muy útil. Si esta opción está activada, podemos crear una segunda red para que las personas que nos visitan puedan conectarse a internet, pero no puedan controlar los dispositivos inteligentes o ver la información de internet.

En la configuración avanzada podemos ajustar parámetros como la activación de la IPv6, o IP estática, cambiar el DNS, asignar reservas de IP etc.

Amazon eero, conexión y velocidad

El Amazon eero tiene un diseño muy cuidado, queda bien en cualquier estancia.

Hablemos de las velocidades. Amazon comenta que este router es perfecto para usuarios que tienen contratadas hasta 550 MB de velocidad de internet. En cuanto a las bandas, el router admite de 2.4 y 5 Ghz. Los eero son capaces de detectar qué banda es compatible con cada dispositivo para cambiarla automáticamente. De esta forma, si hay un accesorio que no admite los 5 Ghz, podemos conectarlo al Amazon eero y lo sincronizará rápidamente a los 2.4 Ghz, sin necesidad de ajustar nada de forma manual.

Antes de configurar los Amazon eero, decidí realizar diferentes pruebas de velocidad en mi PC conectado a WiFi con el sistema que tenía anteriormente, que permitía una velocidad máxima de 100 MB. Estos fueron los resultados comparados con el sistema Mesh.

Estancia Sistema WiFi anterior

MB BAJADA / MB SUBIDA Amazon eero

MB BAJADA / MB SUBIDA Salón 453.3 Mbps / 203.7 Mbps 560.9 Mbps / 269.7 Mbps Dormitorio 93.7 Mbps / 94.1 Mbps 387.25 Mbps / 394.64 Mbps Despacho 99.2 Mbps / 110.6 Mbps 491.42 Mbps / 206.71 Mbps Prueba de velocidad con un portátil conectado a internet mediante WiFi.

Como podemos ver en la tabla, la diferencia de velocidad es muy notoria, sobre todo con dispositivos inalámbricos. En el salón, donde se encuentra el router principal, conseguía 453 MB de descarga y 203 de subida. Con el Amazon eero he conseguido aumentar la velocidad en 560 Mbps de bajada y 269 de subida. Es decir, 107 Mbps más de descarga con el router de Amazon.

Por supuesto, los números los he visto reflejados en mi día a día: cargas constantes, descargas que se realizaban en minutos y un enlace con los dispositivos en el hogar increíble. Esto último es lo que más he notado. Con el sistema anterior, encender una luz a través del móvil tardaba unos segundos. Con el Amazon eero se hace al instante. Y no solo eso, al ser un sistema de malla, todos los dispositivos están conectados a la misma red WiFi, independientemente de la zona. Por lo tanto, si quiero mover una lámpara a otra estancia, solo tengo que desenchufarla y volverla a enchufar. Sin necesidad de volver a configurarla con la red WiFi más cercada.

Lo mismo pasa con los dispositivos inteligentes que están en estancias diferentes y que la app no permite sincronizarlos con redes WiFi diferentes. Por ejemplo, yo tengo una barra de sonido inteligente en la TV de mi salón, y en mi despacho tengo un altavoz inteligente de esa misma marca. En la app del fabricante puedo sincronizar ambos dispositivos, pero deben estar en la misma red WiFi. Si no, solo puedo sincronizar uno o utilizar dos cuentas diferentes. Ahora, como es la misma red WiFI, están los dos sincronizados en la misma cuenta.

Esto también se aplica a los dispositivos como móviles, ordenadores etc. Siempre tendrán conexión WiFI, ya que los routers con tecnología mesh o malla distribuyen la misma señal. El terminal se conectará al eero con mayor alcance, pero de forma ininterrumpida. Si uno de los 3 o más eero que tengamos deja de funcionar, la conexión WiFi se desvía a otro eero.

No he podido comprobar las conexión WiFi a un nivel más avanzado, ya que no soy un usuario muy experimentado en redes. Sin embargo, he conseguido mejorar considerablemente mi conexión a internet con unos simples pasos en la app.

Precio y conclusiones, ¿merece la pena para ampliar la conexión de mi hogar?

El Amazon eero está disponible en dos versiones. Por un lado, podemos comprar un pack de 1 unidad para casas o estancias de hasta 140 m2. Está tiene un precio de 110 euros. También hay disponible un pack de 3 unidades por unos 280 euros. En este caso, podemos cubrir hasta 460 m2.

Si necesitas mejorar la conexión de tu casa y que la red WiFi llegue a cualquier rincon, sí o sí tienes que comprar un sistema de WiFi en malla. Tienen un precio elevado, pero es una inversión que merece mucho, pero mucho la pena.

Durante estas dos semanas de uso he echado en falta algunas opciones extra, como la posibilidad de limitar la velocidad de algunos dispositivos, más opciones en HomeKit o que incluso los dispositivos integren el asistente Alexa para poder realizar comandos.

Los Amazon eero también son compatibles con Alexa a través de una skill que permite realizar diferentes comandos. Por ejemplo, pausar la conexión WiFI de un dispositivo, emitir una señal para encontrar un móvil conectado al router etc. Sin embargo, para poder realizar estos comandos necesitamos un Amazon Echo, nuestro móvil o un altavoz con Alexa.

En este caso, el Amazon eero es una muy buena opción para aquellos usuarios que necesitan un sistema sencillo de configura, fácil de usar y que ofrezca muy buenos resultados. Con solo conectarlos, notarás la mejora de la red. Además, y un punto muy interesante y que me ha parecido muy curioso de los Amzon eero es que es extremadamente sencillo encontrar una solución si surge algún problema. Con solo buscarlo en Google, nos aparecerán soluciones oficiales de Amazon.

Por otra parte, también es muy útil si tienes dispositivos conectados en tu casa, ya que puedes utilizarlos en cualquier estancia sin necesidad de preocuparte si llega la conexión a esa zona. Además, como con las redes mesh se crea una sola red WiFi, los dispositivos puede mantener la conexión en todo momento, aunque cambiemos de estancia. De esta forma, si estamos viendo una serie en Netflix y pasamos del salón al dormitorio, no notaremos el cambio de conexión.

Puedes comprar el Amazon eero aquí.