Se filtra parte de la interfaz de Windows 10X

Windows 10X será el próximo sistema operativo de Microsoft y añadirá más opciones y compatibilidades que Windows 10, sobre todo en aquellos modelos con pantalla táctil o dispositivos con dos pantallas. Esta nueva versión podría llegar en unos meses, y aunque Microsoft no ha confirmado detalles sobre la interfaz, un vídeo filtrado se ha encargado de mostrar el menú de configuración y la pantalla de inicio.

El vídeo deja ver el proceso de configuración inicial de Windows 10X. Es decir, cuando configuramos el equipo por primera vez, añadiendo nuestra cuenta, información personal, contraseña… Un detalle interesante es que el sistema nos permitirá escoger entre una cuenta Microsoft personal o una de empresa, pero no nos dejará activar un usuario local, como sí pasa en Windows 10. Es decir, sí o sí tendremos que configurar, a través de internet, una cuenta para poder utilizar el sistema operativo. Esto es algo que ya pasa en Android, iOS o ChromOS.

Windows 10X appears to only work with a Microsoft Account. During setup you can pick a home / work account, but there's no option for local accounts. You'll also need to be online to finish setup. Say hello to the Windows cloud PC pic.twitter.com/zv0I51c77u