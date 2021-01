S-Pen, cuádruple cámara y gran pantalla: así es el Samsung Galaxy S21 Ultra

Los Samsung Galaxy S21 y Galaxy S21 Plus no llegan solos. La compañía ha lanzado el Galaxy S21 Ultra, posiblemente el dispositivo más potente de la compañía para este 2021. El S21 Ultra cuenta con una enrome pantalla de 6.8 pulgadas, una gran batería de 5.000 mAh y una cuádruple cámara. Todos los detalles a continuación.

El diseño del Galaxy S21 Ultra es muy similar a sus hermanos pequeños, con ese nuevo módulo de cámara ubicado en una esquina y que tiene un diseño metálico, haciendo que se fusione con los marcos del terminal. Ene este caso, el módulo es de un mayor tamaño, ya que incorpora diferentes hasta cuatro cámaras.

El frontal se mantiene en comparación con la anterior generación, con una cámara directamente en la pantalla y sin apenas marcos. También se mantiene la doble curvatura en los laterales del frontal. Un detalle interesante es que el Galaxy S21 Ultra es compatible con el S-Pen de Samsung. Podemos adquirirlo por separado y guardarlo gracias a una de las fundas inteligentes de Samsung.

Samsung Galaxy S21 Ultra, características

Dimensiones y peso : sin especificar

: sin especificar Pantalla : Super AMOLED de 6.8” con resolución WQHD+ y 120 Hz

: Super AMOLED de 6.8” con resolución WQHD+ y 120 Hz Procesador : Exynos 2100, ocho núcleos

: Exynos 2100, ocho núcleos RAM : 8 GB

: 8 GB Almacenamiento : 128 o 256 GB

: 128 o 256 GB Cámara principal : 108 megapíxeles f/1.8 + 12 MP gran angular + 10 MP zoom 3x + 10 MP zoom 10x

: 108 megapíxeles f/1.8 + 12 MP gran angular + 10 MP zoom 3x + 10 MP zoom 10x Cámara frontal : 40 megapíxeles

: 40 megapíxeles Batería : 5.000 mAh, carga rápida y carga inalámbrica

: 5.000 mAh, carga rápida y carga inalámbrica Conectividad : 5G, 4G, NFC, WiFi 6, GPS, USB C, Bluetooth…

: 5G, 4G, NFC, WiFi 6, GPS, USB C, Bluetooth… Versión de Android : Android 11 con One UI 3

: Android 11 con One UI 3 Otros: lector de huellas en pantalla, reconocimiento facial, resistencia al agua y al polvo, sonido estéreo AKG…

En cuanto a las especificaciones, lo cierto es que el Galaxy S21 Ultra no tiene grandes diferencias frente a los Galaxy S21 y S21 Plus a nivel de rendimiento. Cuenta con el mismo chip Exynos 2100, así como 8 GB de RAM y 128 GB de memoria base, que se eleva a 256 GB para la versión con más almacenamiento. Eso sí, su batería cambia de tamaño y llega hasta los nada más y nada menos que 5.000 mAh. Por supuesto, con carga rápida e inalámbrica, aunque no incluye el cargador.

En cuanto a la pantalla, el Galaxy S21 Ultra cuenta con un panel Super AMOLED de 6.8 pulgadas con resolución QHD+ y 120 Hz de tasa de refresco.

Cámara de hasta 108 megapíxeles

Uno de los puntos fuertes de este terminal es el apartado fotográfico. El terminal cuenta con un total de cuatro lentes en la parte trasera. El sensor principal tiene una resolución de 108 megapíxeles. También le sigue una cámara gran angular con 12 megapíxeles de resolución.

Las dos cámaras restantes son sensores teleobjetivos de 10 megapíxeles de resolución. Uno se encarga de tomar fotografías con un zoom óptico de hasta 3x, mientras que la cuarta cámara es capaz de capturar imágenes con un zoom de 10 aumentos. Esos sensores se pueden combinar para crear un zoom digital de mayor alcance.

Por supuesto, tanto el sensor principal como el gran angular mejoran respecto a la anterior generación. En parte, gracias a la tecnología del procesador Exynos, que incluye diferentes funciones para ofrecer una mayor calidad de imagen en general.

Precio y disponibilidad

El Samsung Galaxy S21 Ultra se puede reservar en su versión de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno, que tiene un precio de 1.250 euros, similar al iPhone 12 Pro Max.