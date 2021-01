Samsung Galaxy S21 y S21 Plus: triple cámara, más potencia y con 5G

Samsung acaba de anunciar los nuevos Galaxy S21 y Galaxy S21 Plus, dos modelos de gama alta que llegan con un diseño renovado e interesantes prestaciones. Entre ellas, una cámara mejorada, más potencia gracias al último procesador Exynos y más autonomía.

Los nuevos Galaxy S21 y Galaxy S21 Plus comparten muchas especificaciones, pero también tienen algunas diferencias. El Galaxy S21 es el modelo más económico y el que cuenta con una pantalla más compacta. Además, también tiene una batería menor que el Galaxy S21 Plus. Eso sí, este año no hay ninguna diferencia en el apartado fotográfico, pero sí en los materiales.

El Samsung Galaxy S21 tiene una trasera de policarbonato, que se combina con unos marcos de aluminio. El Samsung Galaxy S21 Plus cuenta con una trasera de cristal, así como marcos metálicos.

En cuanto el diseño, los dos modelos llegan con un aspecto físico renovado. La trasera destaca por un nuevo módulo de cámara que se ubica justo en el borde y sobresale ligeramente. Parece un módulo externo, que se fusiona con los marcos laterales. Sin duda, un aspecto muy llamativo. Otro detalle interesante es que algunos acabados de la trasera tienen un tono mate, no brillante.

En cuanto al frontal, aquí no encontramos novedades respecto a la anterior generación. Continuamos con marcos mínimos y una cámara directamente en la pantalla, que se ubica en la zona superior.

Samsung Galaxy S21 y S21 Plus, características

Dimensiones y peso: a concretar

a concretar Pantalla: Super AMOLED de 6.21” con resolución Full HD+ y 120 Hz / AMOLED de 6.7” con resolución Full HD+ y 120 Hz

Super AMOLED de 6.21” con resolución Full HD+ y 120 Hz / AMOLED de 6.7” con resolución Full HD+ y 120 Hz Procesador: Exynos 2100, ocho núcleos

Exynos 2100, ocho núcleos RAM : 8 GB

: 8 GB Almacenamiento : 128 o 256 GB

: 128 o 256 GB Cámara principal : 12 MP + 12 MP gran angular + 64 MP teleobjetivo

: 12 MP + 12 MP gran angular + 64 MP teleobjetivo Cámara frontal : 10 megapíxeles

: 10 megapíxeles Batería : 4.000 mAh con carga rápida / 4.800 mAh con carga rápida

: 4.000 mAh con carga rápida / 4.800 mAh con carga rápida Conectividad : 5G, NFC, Bluetooth, GPS, USB C, WiFi 6

: 5G, NFC, Bluetooth, GPS, USB C, WiFi 6 Versión de Android : Android 11 con One UI 3.0

: Android 11 con One UI 3.0 Otros: lector de huellas en pantalla, reconocimiento facial, resistencia al agua

Como comentaba, el Samsung Galaxy S21 es el modelo más pequeño y compite directamente con el iPhone 12 de Apple. Tiene una pantalla de 6.21 pulgadas, se trata de un panel Super AMOLED con resolución Full HD+ y una frecuencia de pantalla de 120 Hz. El modelo Plus tiene una pantalla de mayor tamaño: 6.7 pulgadas. También es un panel superAMOLED con resolución Full HD+ y una tasa de refresco de 120 Hz al mismo tiempo.

En cuanto al rendimiento, los dos dispositivos cuentan con un chipset Exynos 2100, es un procesador de ocho núcleos con conectividad 5G y está acompañado con 8 GB de RAM, así como 128 GB de almacenamiento interno en la versión base.

Triple cámara para los dos modelos

Los dos modelos cuentan con un sistema de triple cámara y una configuración idéntica a la anterior generación. Parece que Samsung ha apostado por mejorar los sensores, pero manteniendo la resolución. Tanto el Galaxy S21 como el Galaxy S21 Plus cuenta con un sensor primario de 12 megapíxeles, así como un gran angular de la misma resolución.

La cámara teleobjetivo tiene una resolución de 64 megapíxeles. Además, en ambos modelos podemos grabar vídeos con resolución hasta 8K. Gracias al procesador Exynos podemos conseguir unos mejores resultados en términos de color y detalle.

Precio y disponibilidad

Los Samsung Galaxy S21 y S21 Plus ya se puede reservar por 850 euros (versión normal) para la versión de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. La versión Plus tiene un precio de 1.100 euros con las mismas versiones de RAM y memoria interna.