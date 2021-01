Las mejoras que llegarán a los Huawei P50 Pro y P50 Pro+

Huawei tiene muy claro que continuará lanzando dispositivos pese a las restricciones de Estados Unidos. La serie P, una de las más interesantes en todo su catálogo, recibirá pronto una renovación. Poco a poco vamos conociendo detalles sobre los nuevos Huawei P50 Ahora, una nueva filtración ha dejado ver algunas mejoras que llegarán a estos dispositivos en comparación con los Huawei P40 Pro y P40 Pro+.

Una de las mejoras será la nueva frecuencia de actualización en pantalla. Actualmente, los Huawei P40 Pro y P40 Pro Plus cuentan con una pantalla a 90 Hz. Los próximos P50 Pro y P50 Pro Plus tendrán una tasa de refresco de 120 Hz con tamaños de 6.6 y 6.7 pulgadas respectivamente.

Otra de las mejoras la veremos en el diseño. Según la filtración, los Huawei P50 Pro tendrán un diseño más delgado. Eso sí, manteniendo el acabado de cristal y cerámica, aunque con 5 nuevos colores. Los altavoces también mejorarán: llegarán con tecnología estéreo y un sonido más potente.

Carga de hasta 66W y nuevas cámaras

En cuanto a la batería, se espera que ambos terminales cuenten con una capacidad de 4.200 y 4.300 mAh para el Huawei P50 Pro y P40 Pro Plus respectivamente. Todo esto con una carga rápida de 50 y 66W. Por supuesto, en el apartado fotográfico veremos nuevas prestaciones. Se mantendrá un sistema de cuatro lentes en el P50 Pro, así como cinco lentes en el P50 Pro Plus. Sin embargo, los el modelo Pro incorporará nuevas lentes, mientras que el Pro Plus contará con nuevas cámaras SuperZoom.

La cámara frontal pasará a ser de una sola lente, con un tamaño más compacto, pero con la posibilidad de realizar gestos a través de la mano.

Un último detalle que merece la pena mencionar: se prevé que la serie Huawei P50 llegue con Android 11 y EMUI 11, no con HarmonyOS. Pese a que Huawei ya ha lanzado la beta de su sistema operativo, no estará disponible para ser lanzada con estos nuevos terminales. La fecha de presentación se desconoce, pero podríamos hablar de finales de este primer trimestre del año o a principios del segundo.