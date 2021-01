Huawei podría vender las series P y Mate: sus marcas de móviles de gama alta

La división de móviles de Huawei no está pasando por su mejor momento. Las duras restricciones que ha impuesto el Gobierno de Estados Unidos están dificultando a la compañía china la fabricación de sus terminales. Tanto, que, según Reuters, la compañía planea vender dos de sus series más populares y que pertenecen al catálogo de gama alta de sus móviles: las marcas Huawei P y Huawei Mate.

Reuters afirma que Huawei está en negociaciones con “un consorcio liderado por empresas de inversión respaldadas por el gobierno de Shanghai” para la venta de las marcas P y Mate, que pertenecen a la gama alta de la compañía. Este consorcio que menciona Reuters podría ser el mismo que adquirió la marca Honor, que fue vendida recientemente con el objetivo de evitar el veto estadounidense y así poder lanzar dispositivos sin ningún tipo de restricciones.

La agencia de noticias comenta que estas negociaciones podrían haber empezado durante el mes de septiembre de 2020, pero actualmente no hay una decisión tomada. Por lo tanto, no sabemos si finalmente la compañía china venderá sus series de gama alta. Pero, ¿qué pasa si Huawei decide vender la serie P y Mate?

¿Qué pasará si Huawei vende las marcas Mate y P?

Con la venta, los modelos de gama alta de Huawei, que pasarían a formar parte de otro fabricante, podrían incluir todos los servicios y componentes de compañías de Estados Unidos, ya que al no formar parte de Huawei, a estos dispositivos no les afectaría el veto. Uno de esos componentes que sí podrían utilizar los móviles de Huawei son los procesadores Qualcomm. Actualmente, Huawei no puede incluir nuevos procesadores Kirin y mucho menos chipsets de la compañía americana Qualcomm.

Por lo tanto, tiene sentido que Huawei venda su gama alta, ya que, al ser imposible incluir procesadores propios o de Qualcomm, que generalmente tienen una mayor potencia que aquellos de gama alta de MediaTek, la serie P y Mate pasaría a ser de gama media, y Huawei ya tiene un catálogo de gama media.

Por el momento desconocemos la versión oficial de Huawei, pero no esperamos declaraciones a no ser que se confirme la compra, que podría ser cuestión de días, semanas o meses.