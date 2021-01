Honor confirma que sus próximos móviles llegarán con los servicios de Google

Hace unos meses Huawei decidió vender la marca Honor para evitar que también le afectaran las restricciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos a la compañía china. La marca fue adquirida por un consorcio chino y recientemente lanzaron su primer móvil: el Honor V40. Este terminal todavía mantiene la esencia de Huawei, ya que se desarrolló dentro de la compañía. Es por eso que tampoco incluye los servicios de Google, pero, ¿qué pasará con los futuros modelos?

George Zhao, CEO de Honor, ha confirmado en una entrevista para South China Morning Post que no hay ninguna razón para que la compañía no vuelva a asociarse con Google, y que actualmente se encuentran en conversaciones para que los futuros dispositivos incluyan las aplicaciones de la gran G. El Honor V40 no tiene los servicios de Google porque en China no se incluyen. Sin embargo, la versión global, que se lanzaría en Europa y otros mercados, sí que podrían incluir Google sin ningún tipo de restricción.

Honor es ahora una compañía totalmente independiente a Huawei y esta no tiene ningún veto aplicado en Estados Unidos. Por lo tanto, puede hacer negocio con compañías estadounidenses. De hecho, Honor ya ha confirmado que están trabajando con diferentes fabricantes, como Intel, AMD, Qualcomm y, por supuesto, MediaTek.

La administración de Biden revisará el veto a Huawei

Huawei continúa con duras restricciones impuestas por en anterior gobierno de Donald Trump. Con la nueva administración de Biden las cosas podrían cambiar en algunos aspectos, aunque en otros Huawei todavía podría continuar con restricciones, sobre todo en relación al despliegue de red 5G en el territorio estadounidense.

Gina Raimondo, candidata a dirigir el departamento de comercio de los Estados Unidos, ha confirmado a Reuters que revisarán la política impuesta por la anterior administración y consultará con su equipo y con la industria “lo que es mejor para la seguridad nacional y económica de Estados Unidos”.

Estas declaraciones no confirman que Huawei vuelva a tener posibilidad de incluir los servicios de Google en sus dispositivos, pero sí es un pequeño paso. Veremos si en los próximos meses el actual Gobierno de Estados Unidos toma nuevas decisiones. Huawei ya ha confirmado en varias ocasiones que continuarán desarrollando sus propios servicios para funcionar de forma independiente, pero que están dispuestos a tender la mano a Google de nuevo.

Vía: Gizchina.