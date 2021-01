HomePod mini, análisis: un sí rotundo

Apple es la compañía que encabeza la lista de mis accesorios multimedia preferidos: el Apple TV en primer lugar y el HomePod en segundo. Creo que son los dos únicos dispositivos que no tienen ningún tipo de papel en mi trabajo, por lo que me ayudan a desconectar después de una larga jornada. Con el Apple TV puedo ver tranquilamente una serie, película o jugar a algún juego de Apple Arcade. Con el HomePod, escucho música: mi actividad preferida durante todo el día.

Desde hace poco más de un año tengo un HomePod (lanzado en 2018) en mi dormitorio, y a día de hoy me sigue sorprendiendo su cuidado diseño, su increíble sonido y esos bajos tan potentes. Decidí ubicarlo en mi habitación porque en esa estancia es donde también puedo desconectar: sentarme en el sillón a leer un libro o tumbarme en la cama mientras ordeno mi colección de correas del Apple Watch. Eso sí, me faltaba uno en el despacho, y aquí es donde el nuevo HomePod mini entra en escena.

La compañía anunció por sorpresa el HomePod mini en el Apple Event del mes de octubre. Sin embargo, meses atrás ya se rumoreaba un posible lanzamiento de un HomePod más económico por parte de Apple, así que llevaba meses resistiéndome a la tentación de comprarme otro HomePod para mi despacho y esperar a conocer al hermano pequeño. En cuanto se anunció y las reservas comenzaron, no dudé en reservar un modelo.

A día de hoy, me arrepiento mucho de esa compra, pero porque solo pedí una unidad en vez de dos. Ahora, tengo que esperar varias semanas para recibir mi segunda unidad en blanco, porque se agotan al instante, y lo cierto es que no me extraña. En este análisis te cuento mi experiencia y opinión personal tras varias semanas con un HomePod Mini.

HomePod Mini: Conectarlo, acercar el iPhone y listo

Una de las prestaciones que más me gustan de los dispositivos de la manzana, como este HomePod mini, es la rápida sincronización con nuestro ID de Apple y con todos nuestros productos asociados a nuestra cuenta. Con solo enlazar el HomePod mini al iPhone, ya está sincronizado con el Apple Watch, el Apple TV, Mac o iPad.

Pero, ¿cómo se configura? Tan solo hay que conectar el HomePod a la corriente y acercar nuestro iPhone. Automáticamente el iPhone mostrará un aviso de que hay un HomePod mini cerca. Pulsamos en ‘Configurar’, aceptamos permisos, colocamos el iPhone en la zona superior del altavoz para que escanee el código y listo, en unos segundos el HomePod mini estará configurado y sincronizado con nuestro ID de Apple. Si tenemos una cuenta de Apple Music asociada, también se sincroniza. No hay que descargar aplicaciones de terceros, ni esperar minutos a que la configuración se complete, ni mensajes de error. Sol

La configuración del HomePod mini no puede ser más sencilla: cinco pasos en el iPhone y listo para reproducir música.

Cuando se finalice la configuración, el HomePod Mini aparecerá en la app Casa, donde también podremos cambiar algunos ajustes, como el tono de voz de Siri, controlar la reproducción, añadir una alarma o configurar algunos parámetros de accesibilidad. Desde la app Casa también podemos actualizar el altavoz.









Estos son los 5 pasos que hay que hacer para configurar el HomePod Mini. Menos de 1 minuto para completar la configuración.

La app Casa tiene una interfaz muy sencilla. Podemos ordenar nuestros dispositivos inteligentes por estancias, o bien ver todos los accesorios y altavoces conectados en la pestaña principal. El HomePod Mini aparecerá en como un accesorio más, al igual que las luces compatibles o Apple TV. Desde ahí también podremos activarlo o desactivarlo para que reproduzca música.

Al mantener pulsado accederemos al control del altavoz a través de la aplicación. La pestaña principal mostrará lo que está sonando, así como el clásico control de reproducción: volumen, botón para siguiente pista, canción anterior y la barra de reproducción. También vemos el botón de AirPlay por si queremos retransmitir la música en otro dispositivo.

Al deslizar veremos la posibilidad de añadir alarmas en el HomePod Mini, es muy útil si tenemos el dispositivo en el dormitorio. El HomePod mini emitirá una melodía y podremos pararla a través de la voz o pulsando en la pantalla del dispositivo. Además, la app Casa nos da la posibilidad de reproducir un tono de alarma o el contenido.









Si deslizamos más abajo entramos en el panel de configuración, donde podemos ajustar los diferentes parámetros del HomePod mini. Por ejemplo, el nombre, la ubicación, el usuario etc. También algunos parámetros de Siri, como la posibilidad de que el altavoz reproduzca un pequeño sonido al decir ‘Oye Siri’. Desde los ajustes del HomePod también podemos crear rutinas, de las que hablaré más adelante.

Sí que es cierto que la app Casa y las opciones de configuración del HomePod mini no son tan completas como la app de Alexa, por ejemplo, pero precisamente esto es uno de los puntos que me han hecho decantar por el altavoz inteligente de Apple como centro de control de mi hogar y como mi altavoz inteligente: la sencillez a la hora de configurarlo y de usarlo, sin necesidad de estar enlazando cuentas de mis servicios de música, configurando las luces en aplicaciones diferentes o con muchos controles de ajustes de sonido que al final hacen que nunca te decidas cuál es la mejor configuración. Prefiero mil veces la sencillez y experiencia que ofrece Apple con este HomePod Mini.

Diseño: pequeño y bonito, muy bonito

El HomePod mini hereda la línea de diseño del HomePod lanzado en 2018, pero adaptado a un tamaño más compacto. Personalmente, me parece uno de los altavoces inteligentes más bonitos que hay actualmente en el mercado. Queda bien en cualquier parte de la casa, y su diseño tan compacto hace que se pueda colocar en cualquier lado.

El HomePod Mini está recubierto con una especie de malla, que depende del modelo es de color Blanco o Gris Espacial. No tiene ningún botón que sobresalga, solo el cable trenzado que está en la parte inferior. La navegación se hace a través de una pantalla LED que está en la zona superior. El panel LED cubre toda la parte delantera y se ilumina cuando convocamos a Siri o ponemos alguna canción. En esa pequeña pantalla táctil también vemos el dibujo de los botones de subir y bajar volumen.

No son retroiluminados, por lo que dependiendo del momento (cuando hay reflejos o poca luz) es difícil distinguirlos. Aunque es fácil acostumbrarse a la ubicación y después de varios usos ya no necesitas mirar el HomePod mini para controlar el volumen.

¿Qué podemos hacer con la pantalla táctil? Como he comentado, subir y bajar el volumen. Pero no solo eso. También es posible controlar la reproducción a través de sencillos gestos:

Un toque: pausar o comenzar reproducción de música.

pausar o comenzar reproducción de música. Dos toques: siguiente canción.

siguiente canción. Tres toques: volver a la pista anterior.

HomePod (2018) y HomePod mini.

Al mantener pulsado también podremos convocar a Siri para realizar algún comando. Cuando Siri está encendido, el HomePod mini mostrará una animación diferente con los colores del asistente. Un detalle curioso es que dependiendo del modelo el borde que se crea al rededor es de un color u otro: negro para el HomePod mini en Gris espacial y blanco para el HomePod mini de color Blanco. Es un claro ejemplo de esos pequeños detalles que tanto cuida Apple sin olvidarse de la calidad de sus productos.

En la parte inferior tiene una pequeña base de silicona para que el HomePod mini no resbale. Esta base tiene un poco de altura, lo que hace que por la forma redondeada del altavoz parezca que el HomePod mini flota.

¿Cómo suena el HomPod Mini?

El HomePod Mini es un dispositivo muy bonito y su configuración y sincronización es muy sencilla, pero… ¿cómo suena?

En HomePod Mini de Apple tiene con un sistema de sonido muy similar al HomePod. Cuenta con un altavoz que ofrece un audio de 360 grados, que en este caso se emite gracias a un transductor de rango completo y dos radiadores pasivos para graves y agudos. Todo esto apoyado con la tecnología del chip S5 de Apple, que permite equilibrar el sonido a la perfección gracias a la tecnología de audio computacional.

Así es el interior del HomePod Mini.

Todo esto se traduce en una frase: para el precio que cuesta, el sonido del HomePod mini es realmente increíble. Ningún altavoz inteligente de 100 euros tiene esa nitidez en el sonido, esos bajos tan bien calibrados y ese control del volumen: con sonidos mínimos la música sigue afinándose a la perfección, destacando tanto las voces como los instrumentos. Con el HomePod mini da gusto reproducir todo tipo de música.

Un sonido enorme en un dispositivo que puedes sostener en la palma de tu mano.

Además, consigue captar muy bien la zona donde está ubicado, haciendo que el sonido se expanda en todos los ángulos: se escucha igual de bien cuando estás delante del altavoz, detrás o a 3 metros de distancia. Es realmente sorprendente lo bien que suena este producto tan pequeño, llega a estar a la altura de algunos altavoces de más de 300 euros.

Los micrófonos del HomePod mini

El HomePod mini también cuenta con un conjunto de cuatro micrófonos de largo alcance. Estos micrófonos nos permiten convocar a Siri incluso a metros de distancia, o incluso si el altavoz está reproduciendo música a todo volumen. Por supuesto, hice varias pruebas para ver si el altavoz respondía a mis comandos en diferentes escenarios: con el sonido al máximo, con voz baja, a varios metros de distancia…. estos son los resultados.

Escenario Distancia Comando ¿Realiza la acción? Sin reproducción y tono de voz normal 0.5 metros “Oye Siri, apaga la luz del escritorio” Sí Sin reproducción y tono de voz normal 5 metros “Oye Siri, enciende la luz del escritorio” Sí Música con volumen al 100% y tono de voz normal 0.5 metros “Oye Siri, apaga la luz del escritorio” Sí Música con volumen al 100% y tono de voz normal 5 metros “Oye Siri, enciende la luz del escritorio” Sí Sin reproducción y con tono de voz bajo 0.5 metros “Oye Siri, enciende la luz del escritorio” Sí Sin reproducción y con tono de voz bajo 5 metros “Oye Siri, apaga la luz del escritorio” Sí Música con volumen al 100% y tono de voz bajo 0.5 metros “Oye Siri, enciende la luz del escritorio” Sí Música con volumen al 100% y tono de voz bajo 5 metros “Oye Siri, apaga la luz del escritorio” No

En la mayoría de las pruebas realizadas los micrófonos consiguieron captar la voz para que el asistente realizara la acción.

“Oye Siri, pon el último álbum de Taylor Swift”

Siri es el asistente inteligente de Apple. Por supuesto, está presente en el HomePod mini. Podemos preguntarle a Siri prácticamente cualquier cosa y pedirle cualquier acción. En la mayoría de casos, Siri responde rápidamente y con la información necesaria, aunque hay algunos comandos -los más rebuscados- que todavía no entiende.

Cuando convocamos a Siri, la zona superior del HomePod mini activa estos colores.

Yo uso Siri en el altavoz para todo: desde la reproducción de música, hasta el control del hogar. En mi caso, soy suscriptor de Apple Music desde que tengo iPhone, principalmente por la sincronización entre los dispositivos de la manzana. Con el HomePod mini le estoy sacando mucho, pero mucho provecho al servicio de música en streaming de Apple. Como el dispositivo está sincronizado con mi ID de Apple, y por tanto, mi cuenta de Apple Music, no necesito tener el iPhone cerca para pedirle música.

El propio HomePod integra Apple Music (siempre que tengamos una suscripción). Por lo tanto, incluso cuando nos alejamos del altavoz con nuestro iPhone, la música seguirá sonando en el HomePod Mini.

¿Qué comandos admite para reproducir música? Desde los más básicos, como pedirle una canción, hasta reconocer la música que está sonando en el entorno. Estos son los comandos que más utilizo a la hora de reproducir música con el HomePod mini

Oye Siri, reproduce el último álbum de Taylor Swift

Oye Siri, reproduce mi música

Oye Siri, pon música que me guste

Oye Siri, Play (para reproducir lo que estaba sonando previamente)

Oye Siri, para la música

Oye Siri, siguiente canción

Oye Siri, reproduce la anterior canción

Oye Siri, pon la PlayList “Taylor Swift, imprescindibles”

Oye Siri, baja / sube el volumen

Oye Siri, reproduce música de los 80

Oye Siri, ¿qué canción está sonando?

En algunos casos el asistente realiza la acción sin necesidad de dar una respuesta. En otros casos, como cuando le pedimos que reproduzca un álbum, playlist o canción, sí que confirma la acción con un mensaje como: “Taylor Swift está sonando”, “Vale, reproduciendo ‘Taylor Swift, imprescindibles”. Y por supuesto, cuando le preguntamos qué canción está sonando, nos responde con el nombre de la pista y artista.

Un detalle interesante y que comenté en este artículo sobre el Apple Watch, con el reloj de Apple podemos controlar la reproducción del HomePod Mini. Muy útil si no queremos alzar la voz pero sí cambiar de canción o ajustar el volumen y estamos lejos del altavoz.

Si tenemos luces inteligentes o cualquier otro dispositivo compatible con HomeKit sincronizado en la app Casa, podemos pedirle a Siri que lo encienda, lo ajuste o lo programe. Estos son algunos de los comandos que más utilizo para controlar mis dispositivos.

Oye Siri, enciende / apaga la luz del despacho

Oye Siri, enciende /apaga la luz del escritorio

Oye Siri, enciende / apaga la lámpara de la mesilla de noche

Oye Siri, cambia el color de la luz

Oye Siri, ajusta el brillo de la luz

Oye Siri, enciende el televisor (enciende el Apple TV)

Oye Siri, apaga el televisor (apaga el Apple TV)

Oye Siri, ajusta el termostato a 23 grados

Y por supuesto, Siri también puede responder comandos del día a día. Entre ellos, qué tiempo hace, qué hora es, cuánto es 2638 + 28373, cuál es el restaurante más cercano, pedirle que escriba un mensaje o realice una llamada o que añada algo a los recordatorios y más. La mayoría de comandos los reconoce muy bien, aunque sí es cierto que en algunos casos tenemos que reformular la pregunta para que nos entienda.









Con el HomePod mini también podemos crear automatizaciones. Es una de las funciones que comencé a probar por curiosidad cuando adquirí el primer HomePod, y que a día de hoy no puedo vivir sin ellas. Con las rutinas de Siri podemos realizar acciones en base a nuestra ubicación, hora o lo que vayamos a hacer. Como el HomePod mini está conectado permanentemente a una red WiFi, puede hacer de centro de control incluso cuando estamos fuera de casa.

De esta forma, podemos activar una rutina que apague las luces y pause todo el contenido cuando el dispositivo detecte que no estamos en casa y encienda las luces cuando estemos llegando.

Otra rutina que utilizo mucho es la de noche y mañana. A las 23:00 horas, cuando me acuesto, tengo configurada una rutina para que Siri apague todas las luces y ponga una alarma a las 7:00 a.m. A esa hora, se activa la rutina de mañana, donde enciende la luz de la mesita de noche y se activa la alarma.

Las dos funciones que más me gustan del HomePod Mini

El HomePod mini incluye funciones muy interesantes que por supuesto tienen que estar en este análisis. Una de mis características preferidas es la de poder enviar música del iPhone al HomePod sin necesidad de tocar ningún botón ni función: solo tenemos que acercar el iPhone al HomePod mini y la música se enviará a través de AirPlay en cuestión de segundos.

Enviar música del iPhone al HomePod mini es extremadamente sencillo: solo hay que acercar el iPhone.

Es muy útil si, por ejemplo, llegamos a casa y tenemos puesta la música con nuestros AirPods. Guardamos los auriculares en el estuche, acercamos el iPhone al HomePod mini y listo, podemos seguir escuchando la música en casa. Además, también es posible pasar la música del HomePod al iPhone con la misma acción.

Otra característica que he usado mucho es la de Intercomunicador. Si tenemos más de un HomePod en casa podemos utilizarlos como una especie de walkie-talkie y pedirle a Siri que anuncie un mensaje. De esta forma, retransmitirá todo lo que decimos al resto de HomePod. Podemos anunciar un mensaje para todos los dispositivos o solo para una zona (por ejemplo, el HomePod de la cocina).

Además, si estamos fuera de casa también podemos pedirle a Siri que envíe un mensaje. La función de Intercomunicador funciona con otros dispositivos, como el Apple Watch o el iPhone.

Precio y conclusiones, ¿merece la pena el HomePod mini?

El HomePod mini ya está a la venta y se puede comprar por 99€. ¿Merece la pena este altavoz inteligente de Apple? Sí, definitivamente.

El HomePod mini de pequeño tiene poco. De hecho, de pequeño solo es en tamaño. Este dispositivo es, sin ninguna duda, la mejor compra que puedes hacer si tienes un iPhone y estás buscando un altavoz inteligente. El altavoz mini de Apple ofrece un sonido espectacular por solo 99 euros ¡Solo 99 euros! El equipo de Sonido de Apple ha hecho un magnífico, pero magnífico trabajo. Todos los que escuchan el sonido por primera vez en este altavoz se sorprenden de cómo un dispositivo tan pequeño puede tener tan buen sonido y, además, ofrecer todas las prestaciones de un altavoz inteligente (asistente, control de hogar…).

Una de las cosas que más me gusta del HomePod mini es la sincronización con el resto de productos Apple: desde el Apple TV hasta el Mac: cualquier dispositivo se puede conectar al HomePod a través de AirPlay, y tanto la latencia como la calidad de sonido es excelente. Siri, el asistente de Apple, también hace un muy buen trabajo. Responde a los comandos de reproducción uy control del hogar a la perfección, además de algunos comandos útiles para el día a día. Las automatizaciones de la app Casa son una auténtica maravilla.

Los añadidos de Apple en el HomePod mini también son muy útiles, sobre todo si tenemos más de un HomePod en casa. La función que permite enviar el contenido del iPhone al HomePod es de mis preferidas: la utilizo a diario: selecciono la música en Apple Music con el iPhone, lo acerco al HomePod mini y listo.

Además, Apple tiene muy en cuenta la privacidad, uno de los valores principales de la compañía. El HomePod Mini solo escucha cuando decimos el comando “Oye Siri”. Además, si decidimos compartir las conversaciones con Apple para la mejora de los servicios, las preguntas no se asocian a nuestro ID de Apple, sino a un identificador aleatorio. Por lo tanto, las preguntas son completamente anónimas.

He echado en falta algunas características extra, como poder conectarlo a través de Bluetooth o la posibilidad de desconectar el cable desde el HomePod para acoplar una batería externa y así poder utilizarlo en cualquier lugar.

Si prefieres un dispositivo con un mayor sonido a nivel de bajos y nitidez, puedes optar por el HomePod, que tiene un precio de 329 euros. Este modelo es perfecto para estancias más grandes, como un salón o comedor o un dormitorio grande. Además, el HomePod tiene compatibilidad Dolby Atmos en un Apple TV 4K. El HomePod Mini no incluye esta característica.

El HomePod mini es, de lejos, el mejor dispositivo que podemos comprar a día de hoy: bonito, con un sonido excelente y grandes funciones. Es perfecto para colocarlo en cualquier parte del hogar: desde el dormitorio hasta la cocina o incluso el baño. Te puedo asegurar que no querrás dejar de escuchar música.

Puedes comprar el HomePod mini aquí.