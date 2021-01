Carl Pei, cofundador de OnePlus, anuncia su propia empresa de tecnología: ‘Nothing’

Carl Pei abandonó la compañía china que fundó junto a Pete Lau en 2013, hace poco menos de un año con el objetivo de emprender en proyectos personales. Hoy, el cofundador de OnePlus ha anunciado el nombre de su propia empresa de tecnología. Se llama ‘Nothing’, ‘Nada’ en Inglés. Lo que sabemos sobre esta nueva compañía es lo mismo que su nombre: ‘Nothing‘.

Conocemos muy pocos detalles sobre ‘Nothing’. La empresa está fundada por Carl Pei, el cofundador de OnePlus, y que tiene como a inversores diferentes profesionales del sector tecnológico y audiovisual. Por un lado, Tony Fadell, inventor del iPod. Así Kevin Lin, cofundador de Twitch y Steve Huffman, director ejecutivo de Reddit. Entre los inversores también se encuentra el popular youtuber Casey Neistat.

Nothing es una compañía de tecnología que se basa en “dispositivos inteligentes”. Actualmente desconocemos qué productos se anunciarán. No sabemos si será una compañía de móviles, ordenadores o productos tecnológicos para el hogar. Carl Pei ha confirmado que el objetivo de ‘Nothing’ es lanzar diferentes productos en varias categorías. “A medida que nuestro equipo adquiere capacidades y habilidades, queremos comenzar a ascender”, confirmó Pei a The Verge.

Nothing venderá productos de hardware principalmente

We rethought everything and came up with #Nothing. pic.twitter.com/VSz905Kgug — Nothing (@nothingtech) January 27, 2021

Pei también ha confirmado que el principal negocio de Nothing será el hardware, y no el software. Desmiente así los rumores que aparecieron hace unos meses en Wired. El portal decía que la compañía que iba a fundar Carl Pei sería relacionada con el sonido, incluyendo un servicio de suscripción de música. Sin embargo, Pei no descarta totalmente lanzar un servicio de música en streaming o unos auriculares bajo su nueva marca.

El cofundador de OnePlus, ahora fundador de Nothing, también ha desvelado un detalle interesante sobre la asociación de otras marcas. Pei asegura que Nothing no tiene ningún acuerdo comercial con ninguna compañía, como sí lo tiene OnePlus con Oppo. Son una empresa independiente, con su propio equipo de I+D.

Los primeros productos de la marca Nothing podrían llegar durante el primer semestre de este año. Estaremos atentos a novedades.