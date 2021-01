Apple extiende la prueba gratuita de Apple TV+ a algunos usuarios

Apple TV+, el servicio de series y películas en streaming de Apple que cuesta solo 4.99 euros al mes, lleva más de un año en el mercado. Con el anuncio de este servicio, la compañía activó una oferta que consistía en un año gratuito a todos aquellos usuarios que compraban un nuevo dispositivo. Cuando este periodo gratuito comenzaba a finalizar para los primeros usuarios que lo activaron, Apple decidió alargarlo hasta febrero. Ahora, la compañía vuelve a extender el plan hasta el mes de julio.

Todos aquellos usuarios que activaron el año gratuito al comprar un Mac, iPad, iPhone, iPod o Apple TV desde el mes de septiembre de 2019, podrán disfrutar de unos meses más de servicio sin ningún coste. En concreto, hasta el próximo mes de julio de 2021. Es decir, lo que iba a ser un plan gratuito de un año, se ha acabado convirtiendo en un plan gratuito de 1 año y 9 meses. Esto también se traduce en un ahorro de unos 105 euros. ya que el servicio tiene un coste de 4.99 euros al mes.

Los usuarios que no tienen un dispositivo Apple o que no han podido acceder a la oferta del año gratuito, solo tendrán una semana de Apple TV+ de prueba. Después, tendrán que pagar 4.99 euros al mes. Eso sí, no es un coste desorbitado, y merece la pena pagar esos 5 euros para ver el excelente contenido que hay en la plataforma.

¿Qué tengo que hacer para disfrutar de la extensión de la prueba gratuita? Nada, Apple la activará por defecto y te avisará unos meses antes a través de un correo electrónico, tal y como hizo cuando anunció la extensión del servicio hasta el mes de febrero.

La compañía no ha explicado los motivos de esta prórroga, pero los más afortunados podrán disfrutar de estrenos muy interesantes, como el documental de Billie Eilish, nuevas series originales o la nueva película de Apple TV+ con Tom Holland como protagonista, sin pagar por el servicio.