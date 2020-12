Ya puedes jugar a Among US en tu Nintendo Switch

Among US es uno de los juegos más populares de la actualidad. Su sencilla y a su vez entretenida mecánica ha cautivado a muchos jugadores. Este juego está disponible en móvil o tablet de forma gratuita, así como en PC. Ahora, los usuarios con una Nintendo Switch también podrán jugar a Among US.

Nintendo ha anunciado la disponibilidad de Among US para Nintendo Switch, convirtiéndose en la primera consola que admite este juego. Hasta ahora, solo disponible para Android, iOS y PC con Windows o Mac a través de Steam. El juego en la tienda de Nintendo tiene un precio de 4.30 euros, al igual que en PC. Con la compra no solo tenemos acceso a Among US, sino también a todos los accesorios. Algo que en móvil tendremos que adquirir a parte.

🚀 ¡Hay un impostor entre nosotros! Pero ¿quién será?



¡@AmongUsGame ya está disponible para #NintendoSwitch! Permite el juego multiplataforma con PC y móvil. #IndieWorld



Comprar: https://t.co/6EpqstPGl7 pic.twitter.com/uvVxP9FePU — Nintendo España (@NintendoES) December 15, 2020

Además, Nintendo ha confirmado que Among US para la Switch es compatible con Multi-plataforma. Por lo tanto, podremos jugar tanto PC y móvil de forma online.

Para comprar Among US, solo necesitas ir a la tienda de Nintendo y adquirir el juego. Después descárgalo en tu Nintendo Switch. El juego tiene un peso de 421 MB. Por supuesto, los controles de la Nintendo Switch son completamente compatibles. También podremos disfrutar de las últimas novedades añadidas en la reciente actualización. Entre ellas, el nuevo mapa.