Spotify Wrapped 2020: cómo ver las canciones y artistas que más has escuchado

Spotify ya ha activado Wrapped 2020, una sección dentro de la aplicación de Spotify donde podemos descubrir cuáles han sido las canciones y artistas que más hemos escuchado. Este año es posible verlo de una forma diferente: gracias a las historias de Spotify. ¿Quieres saber cómo puedes ver las canciones y artistas que más has reproducido en el servicio de música? Te contamos cómo paso a paso.

En primer lugar, es necesario que tengas la aplicación de Spotify en tu móvil. Afortunadamente Wrapped 2020 está disponible tanto para usuarios Premium como para aquellos que tienen un plan gratuito, por lo que no será necesario pagar una suscripción para saber cuáles son los artistas o canciones más escuchadas durante el año.

Al entrar a Spotify, en la página de inicio verás un resumen de 2020, con una sección en la zona superior llamada “¿Qué has estado escuchando en 2020?”. Para conocer las canciones más escuchadas, solo tienes que pulsar en ese banner. Automáticamente se abrirán una especie de historias de Instagram donde te mostrarán diferente información sobre las reproducciones, canciones y artistas. Los primeros vídeos muestran información sobre el número de artistas nuevos que has escuchado o qué géneros musicales has reproducido.

Las canciones más escuchadas este 2020 en Spotify

No es hasta el cuarto vídeo donde aparece la canción que más has escuchado durante 2020. El siguiente clip muestra la primera vez que escuchaste esa canción y el número de reproducciones.

Hay que ir hasta el quinto vídeo para saber cuál es el TOP 5 de canciones más escuchadas. Aparecerán en una lista con el nombre de la canción y el artista, además de la posibilidad de compartir la imagen a través de nuestras redes sociales. El siguiente vídeo te dará la posibilidad de añadir las canciones a tu biblioteca o crear una lista específica.

Los últimos clips de este Wrapped 2020 están relacionados con los artistas que más has escuchado. Al principio podrás jugar a un juego para adivinar cuál ha sido el artista que más veces has reproducido. Después te mostrará el TOP 5 de artistas más escuchados.

Por último, Spotify nos permite compartir la información de nuestro año en la plataforma a través de las redes sociales. Sin duda, una forma muy interesante de conocer cómo ha sido nuestro año musicalmente hablando.