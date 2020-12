Sonos añade la posibilidad de instalar dos Sonos Subs en tu cine en casa

Buenas noticias para los usuarios Sonos que tienen un sistema de cine en casa. La compañía ha añadido la opción de instalar dos subwoofers con el objetivo de tener una mejor experiencia a la hora de ver series y películas o incluso escuchar música a través de la TV o con la aplicación de Sonos.

La posibilidad de instalar dos Sonos Subs es una característica muy solicitada por los usuarios que han configurado un sistema de cine en casa a través de los dispositivos del fabricante. Hasta ahora, solo podíamos configurar un subwoofer de Sonos a nuestro Beam, Arc, Playbar, Playbase o Amp. Si bien un solo Sonos Sub podía hacer que la experiencia de sonido sea mucho mejor gracias a unos bajos más potentes, en casas más grandes la experiencia sería mucho mejor con la posibilidad de añadir dos subwoofers.

Disponible mediante una actualización

Sonos ha escuchado a sus usuarios, y ya hay disponible una actualización a través de Sonos S2 que añade la posibilidad de emparejar dos Sonos Subs. Eso sí, hay algunos requisitos. En primer lugar, es necesario tener al menos un Sonos Sub 3 gen, que sería el que se conectaría de forma adicional. Principalmente, porque el Sonos Sub 3 tiene una potencia de procesamiento adicional que permite la posibilidad de acoplar un Sub extra a nuestro sistema Sonos.

También es necesario uno de estos dispositivos de sonido de Sonos: Arc, Beam, Playbar, Playbase o Amp. Y por supuesto, será necesario actualizar la aplicación para que podamos disfrutar de esta característica.

Sin duda, una muy buena noticia para aquellos usuarios que tienen un sistema de cine en casa con algún producto Sonos. Estaremos atentos a las próximas actualizaciones y mejoras del fabricante.