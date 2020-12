Huawei FreeBuds Pro, análisis: no querrás dejar de usarlos

Los auriculares completamente inalámbricos han llegado para quedarse. A día de hoy encontramos muchísimas opciones: desde auriculares “true wireless” por 20 euros, hasta modelos con cancelación de ruido que superan los 200 euros. Huawei tiene en el mercado modelos muy interesantes. ¿La última incorporación? Los Huawei FreeBuds Pro.

Los Huawei FreeBuds Pro, son unos auriculares inalámbricos con cancelación de ruido que ofrecen prestaciones muy similares a los AirPods Pro, pero por un precio más económico ¿son la mejor alternativa en Android? Los he podido probar durante un mes y te cuento mi experiencia y si merecen la pena en este análisis.

Diseño: ni te acordarás de que los llevas puestos

Los Huawei FreeBuds son unos auriculares completamente inalámbricos, los clásicos “True Wireless”. Cuentan con un diseño muy estandarizado, similar a los AirPods Pro, pero con una línea más al estilo de Huawei. A diferencia de los FreeBuds 3, los Pro tienen un diseño más compacto, con puntas de silicona que permiten aislar mejor el ruido, y una “punta” ligeramente más corta con una forma cuadrada. Lo cierto es que en la oreja sientan muy, pero que muy bien. Apenas notas que los llevas puestos, son muy cómodos.

Los auriculares tienen diferentes sensores que reconocen la presión de pulsación. Esto hace que cada auricular pueda reconocer una acción mediante un tipo de pulsación. Es muy , pero que muy útil si queremos pausar la música, activar la cancelación activa de ruido y más. Estos son los toques que podemos hacer en el lateral de los auriculares.

Pulsar una vez: reproducir o pausar la música o responder o finalizar una llamada.

reproducir o pausar la música o responder o finalizar una llamada. Pulsar dos veces: pasar a la siguiente canción.

pasar a la siguiente canción. Pulsar tres veces: volver a la anterior canción.

volver a la anterior canción. Mantener pulsado: activar la cancelación de ruido o modo Alerta.

activar la cancelación de ruido o modo Alerta. Deslizar hacia arriba: subir volumen.

subir volumen. Deslizar hacia abajo: bajar volumen.

Las pulsaciones responden muy bien y rápidamente. Al pulsar automáticamente se para la música y si realizamos dos o tres toques también hace la acción. Además, sin necesidad de apretar mucho, algo que puede hacer que los auriculares se muevan y se caigan. Estos controles se pueden ajustar a través de la aplicación.

Lo que realmente me ha sorprendido del control por gestos es la posibilidad de ajustar el volumen. En otros auriculares similares necesitamos convocar al asistente para que ajuste el sonido o incluso sacar el móvil del bolsillo para hacerlo manualmente. Aquí Huawei ha hecho un gran trabajo: son unos auriculares completamente inalámbricos, y tanto la conexión (de la que hablo más adelante), como el control de reproducción, pueden hacerse sin necesidad de sacar el terminal del bolsillo.

Batería: buena, pero sin destacar

Los Huawei FreeBuds Pro se guardan en un estuche, que sirve para cargarlos y para no perderlos. El estuche tiene una forma redondeada, y un tamaño adecuado para cualquier bolsillo. Tienen una tapa ligeramente imantada, así que siempre queda cerrada. Además, los auriculares también se guardan mediante un imán, lo que hace que siempre queden colocados.

Dentro del estuche, entre los dos auriculares, hay un LED que nos indica el nivel de la batería. Ese mismo LED lo vemos en la parte inferior, junto con el conector USB C. Y hablando del USB C, podemos cargar el estuche de dos formas: a través de un cable que viene incluido en la caja y mediante el cargador de nuestro móvil, o de forma inalámbrica.

¿Qué hay de la batería? Según Huawei, los auriculares tienen una duración de hasta 4.5 horas con la cancelación de ruido activa y hasta 20 horas combinándolos con la carga del estuche. En mi experiencia, los auriculares me han durado unas 4 horas de reproducción de música con cancelación activa de ruido. No está nada mal, pero sí que es cierto que no es la prestación más destacada de este dispositivo.

Contando con la carga del estuche, podemos utilizar los auriculares durante unas 15 – 20 horas aproximadamente. Esto, hasta que la batería del estuche se agote.

Cargar los auriculares de manera inalámbrica es la forma más cómoda: solo hay que colocarlos en el cargador y esperar a que la batería se llene. Sin embargo, es un proceso algo más complicado que conectar el cable. En primer lugar, hay que colocar el estuche boca abajo, ya que la zona metálica que hay en la trasera no admite la carga. Además, los auriculares deben estar correctamente alineados, lo que hace que tengamos que estar colocándolos hasta que veamos que el LED indicador se enciende.

Sincronización y app

Los Huawei FreeBuds Pro se pueden conectar a través de Bluetooth en cualquier dispositivo, pero estos auriculares tienen especial protagonismo en los móviles de la compañía y en Android. Se pueden sincronizar a través de una aplicación de Huawei llamada AI Life. Gracias al chip Kirin M1, con solo abrir los auriculares, el dispositivo los detectará y los enlazará rápidamente, en cuestión de segundos. Después de eso, ya podremos utilizarlos con el terminal.

Además, al utilizar cada vez los auriculares, en el móvil aparecerá una ventaja mostrando la información de la batería de cada auricular y del estuche de carga.







La app Huawei AI Life también muestra información sobre el dispositivo, como la autonomía. También podemos ajustar el control de ruido, por si queremos activar o desactivar la cancelación de ruido o cambiar el modo de sonido cuando la cancelación de ruido está activada. Este es un punto muy interesante y que otros auriculares con ACN no tienen. Con los Huawei FreeBuds Pro podemos ajustar el nivel de cancelación dependiendo del ambiente.

Dinámico : los auriculares ajustan automáticamente el nivel de cancelación de ruido dependiendo del ambiente.

: los auriculares ajustan automáticamente el nivel de cancelación de ruido dependiendo del ambiente. Cómodo : para lugares con poco ruido.

: para lugares con poco ruido. General : para lugares ruidosos.

: para lugares ruidosos. Ultra: para lugares especialmente ruidosos.

En principio, la cancelación de ruido debería disminuir la calidad de sonido. Se nota ligeramente el cambio cuando está desactivada, pero entre los modos de cancelación de ruido no he notado mucha diferencia.







Otra característica interesante de la aplicación es que nos permite buscar los auriculares si los hemos perdido. Solo tenemos que iniciar sesión en la app Buscar con la misma cuenta de Huawei en la que hemos enlazado nuestros dispositivo. Después, el mapa nos mostrará la ubicación de los FreeBuds Pro o incluso, reproducir un fuerte sonido para localizarlos incluso cuando están en el estuche.

Sin duda, una aplicación muy, pero que muy completa. Aunque es cierto que durante estas semanas de uso la he usado muy poco. El control por gestos es más que suficiente para controlar los auriculares, y solo he tenido que acceder a la app para actualizarlos o encontrarlos cuando los pierdo.

Huawei FreeBuds Pro: sonido y cancelación de ruido

Vamos con el punto fuerte de estos auriculares. Los FreeBuds Pro cuentan con un Driver dinámico de 14 mm, muy similar al que encontramos en otros auriculares de gama alta. Pero vamos a lo importante, ¿cómo se escuchan? En mi opinión, los FreeBuds Pro son los auriculares inalámbricos True Wireless con mejor calidad de sonido que he probado, a la par de los AirPods Pro (que tienen un precio mayor) y muy por encima de otros auriculares que incluso tienen el mismo precio. Nitidez excelente en todo tipo de música, muy buenos bajos y un volumen muy bien calibrado.

La latencia entre los auriculares y el dispositivo también es muy buena, lo que hace que estos auriculares sean perfectos para ver series o películas, o incluso jugar a juegos. No me olvido de una de las características más interesantes: la conexión dual. Con los FreeBuds Pro podemos utilizar varios dispositivos con los mismos auriculares, sin necesidad de estar conectándolos de forma manual. Por ejemplo, si estamos viendo un vídeo en la tablet y recibimos una llamada, el sonido de los auriculares pasará al móvil.

Lo mismo si estamos estuchando música en un PC y, por ejemplo, queremos ver un vídeo en el móvil. La música se parará y los auriculares reproducirán el sonido del vídeo. Funciona muy, pero que muy bien.

¿Qué pasa con la cancelación de ruido? Hemos visto todo lo que es capaz de ofrecer los auriculares en cuanto a configuración. En la experiencia, puedo decir que la cancelación de ruido es increíblemente buena, sobre todo los niveles más extremos. No escuchas nada, pero nada. Así que, si eres muy asustadizo (como yo) más vale desactivar la cancelación cuando realmente no sea necesario, porque puedes llevarte más de un susto si alguien te llama y estás concentrado escuchando música.

Los modos más “suaves” de cancelación de ruido sí que permiten filtrar algunos ruidos, como voces muy cercanas, golpes, avisos… Sí aísla muy bien ese ruido constante que podemos percibir en el avión, tren o coche.

Además, los FreeBuds Pro cuentan con na cancelación de ruido ‘dinámica’. Dependiendo del entorno, los auriculares son capaces de controlar el nivel de cancelación de ruido adecuado.

Precio y conclusiones

Los Huawei FreeBuds Pro salieron a la venta a un precio de 180 euros, aunque ahora se pueden encontrar por unos 150 euros en algunos comercios, como en Amazon. Son, sin ninguna duda, los mejores auriculares inalámbricos que puedes comprar a día de hoy. Extremadamente cómodos, muy bonitos, con un sonido excelente y una cancelación de ruido muy, pero que muy buena.

Los Huawei FreeBuds Pro se conectan rápidamente a cualquier móvil Huawei gracias al chip Kirin A1, pero mediante la conexión Bluetooth 5.2 pueden sincronizarse en unos instantes con cualquier otro móvil, incluso con iPhone. Esto hace que sean perfectos para cualquier móvil, incluso aunque no sea un Huawei -aunque los terminales de la compañía tienen cierta ventaja, como la ventana flotante de información-

De hecho, la aplicación Hi Link está disponible en Google Play Store, por lo que podemos configurarlos en cualquier móvil Android. Lamentablemente, en iPhone no está disponible, así que nos tendremos que conformar con las configuraciones básicas de los auriculares.

Si eres un amante del sonido, estos FreeBuds Pro también te van a gustar, y mucho. Para este tipo de auriculares el sonido es muy, pero que muy bueno en cualquier situación. Y como he comentado, la cancelación de ruido es excelente.

Tal vez donde flojean más es en la autonomía. Ojo, no es una batería que esté mal, pero sí que es el punto donde menos destaca en comparación con el sonido y cancelación de ruido. Aun así, cuatro horas de uso con una sola carga es más que suficiente para la mayoría de usuarios. Ahora bien, la carga inalámbrica es algo que no me ha gustado mucho. En primer lugar, hay que voltear el estuche para cargarlos. También colocarlos en una posición exacta para que se cargue sin problemas.

Si buscas unos auriculares inalámbricos con cancelación de ruido y buen sonido, ya los has encontrado. Te aseguro que después de probarlos, no vas a querer dejar de utilizarlos. Además, actualmente están rebajados y se pueden adquirir por menos de 140 euros.

Puedes comprar los Huawei FreeBuds Pro aquí.