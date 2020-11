YouTube cancela el Rewind 2020

2020 está siendo un año muy atípico, y aunque siempre pensamos que no puede empeorar más, empeora. Una pandemia a principios de año, un confinamiento durante semanas y semanas y un acontecimiento diferente cada mes. Diciembre todavía no ha empezado, pero ya tenemos buenas (o malas para algunos) noticias. El equipo de YouTube ha tomado una decisión que va a alegrar a más de 18 millones de usuarios y solo unos 3 millones de usuarios van a tener un 2020 todavía peor: este año no veremos un Rewind 2020.

YouTube ha decidido que este año no habrá Rewind 2020, el recopilatorio anual que reúne todos los retos virales, celebridades más populares y vídeos más vistos en la plataforma, en un clip de unos 5 o 10 minutos. Los recopilatorios de los últimos años, que reúnen más de 200 millones de visualizaciones, no han tenido buena acogida por parte de los usuarios.

Sobre Rewind este año. pic.twitter.com/7ZnQy2U2NH — YouTube en Español (@YouTubeEspanol) November 12, 2020

La cuenta de YouTube en Español ha publicado un tweet confirmando que este año no veremos una recopilación por las situaciones que nos ha tocado vivir este 2020. Sobre todo por la pandemia de COVID-19, que ha hecho limitar las reuniones sociales y el número de personas que se reúnen con el fin de evitar contagios. Aunque también es cierto que el confinamiento ha creado muchas tendencias en la red que se han viralizado durante los últimos meses.

Por lo tanto, si queremos ver una recopilación de lo mejor de internet de este año, tendremos que buscar algún otro vídeo en YouTube que no sea el Rewind.