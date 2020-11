WhatsApp lanza los mensajes temporales que desaparecen tras 7 días

Hace unos días, WhatsApp, la red social de mensajería más popular añadía un nuevo gestor de almacenamiento dentro de la propia app para liberar memoria interna de forma más sencilla. Ahora, la aplicación perteneciente a Facebook lanza los mensajes temporales que desaparecen completamente después de 7 días.

Esta nueva función se puede activar de forma manual en cada chat o en un grupo en el caso de ser administrador. Aquellos mensajes enviados tras activar la opción estarán disponibles un máximo de 7 días (una semana), después, desaparecerán completamente de la app. De esta forma, el usuario podrá leer el mensaje durante ese periodo, pero no podrá verlo más adelante en la conversación, a no ser que el otro usuario no tenga la opción activada y responda a ese mismo mensaje, haga una captura de pantalla o cree una copia de seguridad antes de que se elimine automáticamente.

Los mensajes temporales los puede activar cada usuario en una conversación, a excepción de los grupos. Por ejemplo, yo puedo desactivar los mensajes temporales en el chat de mi amigo Juan. De esta forma, los mensajes que yo envío se eliminarán de mi chat y del chat de Juan pasados el periodo de 7 días. Si Juan no tiene activada esta opción, sus mensajes no se eliminarán de ninguna de las conversaciones.

Así puedes activar los mensajes temporales en WhatsApp

En el caso de los grupos, es el administrador quien decide activar o desactivar esta opción y sí afectará a todos los integrantes del grupo. La posibilidad de reducir o aumentar el tiempo en el que los mensajes desaparecen, no está disponible. Tendremos que conformarnos con los 7 días. Según WhatsApp, es el tiempo suficiente para que los usuarios puedan seguir la conversación sin olvidarse de lo que estaban hablando.

Para activar los mensajes que se eliminan, primero es necesario actualizar la app en iOS o Android. No te preocupes si todavía no te aparece disponible, ya que podría tardar unos días en llegar a todos los usuarios.

Una vez actualizada la app a la última versión, deberás seleccionar el chat y pulsar en su nombre o teléfono. A continuación, en la opción ‘Mensajes temporales’, marca la casilla ‘Activado’. A partir de ahora tus mensajes enviados en ese chat se eliminarán después de 7 días.

