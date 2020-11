Nuevos renders dejan ver el diseño del Samsung Galaxy S21

Cada vez vamos conociendo más información sobre el Samsung Galaxy S21, y es que todo apunta a que la compañía surcoreana podría anunciarlos antes de tiempo: a principios de 2021. De estos terminales ya tenemos información sobre sus principales características y modelos, así como algún que otro detalle del aspecto físico. Ahora, nuevos renders dejan ver más de cerca el aspecto del Samsung Galaxy S21.

El Samsung Galaxy S21 contará con un diseño muy diferente respecto a la anterior generación. También será muy diferente en comparación con el resto de móviles del mercado. Sin duda, lo que más destaca es ese módulo de cámara, que se ubicará en posición vertical y en la esquina superior, pero muy al borde del dispositivo y con un acabado diferente al de la trasera. Personalmente, no sé si me gusta o lo odio, pero he de decir que me parece muy interesante. Además, hay que destacar que solo son renders, y que el diseño final podría cambiar considerablemente.

Unos marcos muy al estilo del iPhone 12

The Galaxy S21's design is unique and deserves praise. pic.twitter.com/WlZ84xbS6m — Ice universe (@UniverseIce) November 28, 2020

La trasera, por supuesto, será de cristal, y parece que tendrá un acabado mate. De esta forma las huellas se quedarán menos. Otro detalle interesante es que los marcos, que aparentemente son de aluminio, tienen un acabado plano. Imitan así al iPhone 12 de Apple, uno de los móviles más bonitos del mercado.

Ice Universe, que es la cuenta quien ha mostrado estas imágenes, también ha desvelado cómo será el frontal de este supuesto Galaxy S21. Aquí hay menos novedades respecto a los Galaxy S20: pantalla panorámica sin apenas marcos y con una cámara en la zona superior.

El Samsung Galaxy S21 o Samsung Galaxy S30 será el pequeño de los tres modelos que podrían anunciarse a principios del próximo año. El Galaxy S21 Plus contaría con las mismas especificaciones, pero con una pantalla de mayor tamaño y tal vez una configuración de cámara más avanzada. Por otra parte, el Galaxy S21 Ultra tendría una mejor cámara, mejor pantalla y probablemente alguna característica más respecto a los otros dos modelos.