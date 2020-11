HomePod mini y AirPods Pro: así es el nuevo anuncio navideño de Apple

El anuncio navideño de Apple para 2020 ya se ha estrenado. Este año, con un protagonista muy interesante y que sin duda, se ha convertido en uno de los productos más importantes de la compañía: el HomePod Mini. Este altavoz inteligente con un tamaño pequeño, pero con un sonido enrome, es el regalo perfecto para estas navidades, y Apple lo ha querido demostrar con este emotivo y diferente anuncio.

El vídeo, que tiene una duración de unos 2 minutos y 20 segundos, se titula “La Magia del mini”, y aunque tiene al HomePod mini como protagonista, Apple también ha aprovechado para mostrar los AirPods Pro, otro dispositivo perfecto para regalar. El anuncio empieza con la cantante Tierra Whack, paseando por una calle en plena época navideña y poniéndose los AirPods Pro para escuchar su canción, “feel good”. Mientras tanto, se tapa con una bufanda aparentemente infinita, enorme.

Cuando llega a su casa, le espera un HomePod con música puesta. En concreto, con la canción “Peppers and Onions”, interpretada por la propia artista. Tierra le pide a Siri que suba el volumen, y mágicamente el HomePod se convierte en un HomePod mini. Detrás del pequeño altavoz se asoma una diminuta Tierra Whack más animada, y a partir de ahí, aparece la magia: cambios de vestuario más llamativos, objetos que cobran vida… Todo hace referencia a una cosa: el HomePod mini hace magia gracias a su increíble sonido.

HomePod Mini, el regalo perfecto

Apple ha querido describir este vídeo con la frase “Turn up the holidays with HomePod mini” o “sube el volumen a las fiestas con el HomePod mini”, y hace referencia a que con este pequeño dispositivo podemos animar a cualquier persona.

Como no podría ser de otra manera, el anuncio navideño de la compañía tiene diferentes mensajes muy emotivos. Comienza con una Tierra Whack triste caminando por la calle, con un rostro entristecido y una gran bufanda cargando sobre su espalda. El HomePod mini y su versión pequeña de ella misma hacen que cambie de humor y que se anime a bailar, haciendo referencia a que las pequeñas cosas, como escuchar una buena canción, son las que nos hacen realmente felices. De hecho, Apple también ha mencionado en la descripción del anuncio la frase “a little joy never sounded so big”, o “un poco de alegría nunca había sonado tan grande”.

Sin duda, un vídeo muy acertado para este año. El HomePod mini se puede comprar en Apple por solo 99 euros. Está disponible en color blanco y negro.