Filtradas todas las características de los Samsung Galaxy S21, S21+ y S21 Ultra

Los Samsung Galaxy S20 se anunciarán el próximo mes de enero, según las últimos rumores. Queda algo más de un mes para que los conozcamos de manera oficial, pero las filtraciones están haciendo muy bien su trabajo. La última fuga muestra prácticamente todos los detalles de los Samsung Galaxy S21, S21 Plus y Samsung Galax S21 Ultra.

Android Police ha desvelado todas las características de los tres modelos de Samsung Galaxy S21. Especificaciones que no sufren un gran cambio respecto a la anterior generación, pero donde sí hay novedades muy interesantes, sobre todo en procesador. Para empezar, tanto el Galaxy S21 como el S21 Plus y S21 Ultra contarán con el nuevo Qualcomm Snapdragon 875, que en Europa y otros mercados será el Exynos 2100. Se desconoce la memoria RAM y almacenamiento, pero se espera una variante de 6 u 8 GB para los primeros modelos y hasta 12 GB de RAM para la versión Ultra, así como 128 GB de memoria interna de base o 256 GB en el modelo más potente.

Además, a los Galaxy S21 y S21 Plus no les faltará batería, con 4.000 mAh en cada modelo. El S20 Ultra, que tendrá una mayor configuración de pantalla y cámara, también tiene más batería: 5.000 mAh. Por supuesto, todos los modelos llegarán con conectividad 5G.

En cuanto a las pantallas, el Samsung Galaxy S21 montará un panel SuperAMOLED de 6.2 pulgadas con resolución Full HD+ y 120 Hz en pantalla. Misma resolución y frecuencia de actualización para el S21 Plus, pero con pantalla de 6.7 pulgadas. Por otra parte, el Samsung Galaxy S21 Ultra tendrá un panel de 6.8 pulgadas con resolución QHD+ y 120 Hz en pantalla.

Cámaras: triple y cuádruple cámara en los Galaxy S21

En el apartado fotográfico no vemos grandes novedades. Al menos en los detalles técnicos, ya que la calidad sí podría ser muy diferente a la de los actuales modelos de la serie Galaxy S20. El modelo normal que se lanzará el próximo año tendrá una configuración de triple cámara, con un sensor primario de 12 MP, otra cámara gran angular de la misma resolución y un teleobjetivo de 64 megapíxeles. Misma configuración de cámara para el modelo Plus, haciendo que la única diferencia respecto a la versión normal sea la pantalla.

El Galaxy S21 Ultra continuará siendo el dispositivo con mejor apartado fotográfico. Contará con una segunda generación de cámara principal de 108 megapíxeles, así como un gran angular de 12 megapíxeles. Por supuesto, también incluirá la lente teleobjetivo que será capaz de hacer un zoom de hasta 100x, con un zoom óptico 3x de 10 megapíxeles y otro zoom 10x de la misma resolución.

Más allá del procesador, cámara y pantalla, los Galaxy S21 llegarán de serie con Android 11 y One UI 3.0. Además, incorporarán WiFi 6 y Bluetooth 5.1, además de otras especificaciones que todavía no han sido desveladas. Estaremos atentos a más detalles sobre estos modelos.