Apple Music Awards: estos son los ganadores de la segunda edición

Apple ha celebrado la segunda edición de los Apple Music Awards, unos premios musicales donde se reconocen a los mejores artistas, compositores o compositoras y canciones de este 2020. En esta ocasión se han concedido premios en 5 categorías diferentes: artista del año, artista revelación del año, compositor o compositora del año, mejor canción del año y mejor álbum del año.

Los ganadores de las tres primeras categorías han sido seleccionados por un jurado de expertos y el equipo editorial de Apple Music, mientras que las dos categorías restantes: mejor canción y álbum del año, se seleccionan en base al número de reproducciones que han tenido en la plataforma. Veamos más de cerca a los ganadores.

Mejor artista del año

Lil Baby.

Lil Baby ha sido el ganador de los Apple Music Awards 2020 en la categoría ‘Mejor artista del año’. El rapero debutó en 2017, pero este año ha conseguido mucha popularidad gracias a éxitos como “We Paid” de su álbum “My Turn”. Lil Baby dijo a Apple Music que “este año le ha cambiado mucho” y que ahora se siente como un artista. También ha aprovechado para agradecer a sus fans y a todo el equipo de Apple Music.

Artista revelación del año

Megan Thee Stallion

Megan Thee Stallion es la ganadora al premio Artista revelación del año. Ha conseguido encabezar la lista de éxitos gracias a colaboraciones como “Savage” con la mismísima Beyonce o “WAP” con la rapera Cardi B. Megan comenta que es “un gran logro” ser la artista revelación del año, y agradece a Apple Music por apoyarla incluso antes de convertirse en la artista Up Next.

Compositor del año

Taylor Swift

El premio al compositor (bueno, más bien, compositora) del año de Apple music es para Taylor Swift. La estrella del POP sorprendió a sus fans con el lanzamiento de “folklore”, un álbum donde Taylor cuenta historias en tercera persona. Todas las canciones del álbum fueron escritas por Taylor Swift durante el confinamiento a causa de la pandemia de COVID-19. Desde su lanzamiento,”folklore” se ha convertido en uno de los mejores álbumes de la historia y ha batido diferentes records en Apple Music.

Taylor comenta que ganar el premio a compositor del año siempre es emocionante, pero que este año pero que ganarlo este año ha sido “realmente especial”, porque escribir canciones ha sido lo único que le ha ayudado a mantenerse conectada con sus fans pese a la pandemia.

Mejor Canción y álbum del año

Roddy Ricch

El premio a la mejor canción del año es para “The Box” del rapero Roddy Ricch. Ha conseguido más de 460 millones de reproducciones en todo el mundo desde su lanzamiento. El álbum del año va para “Please Excuse Me for Being Antisocial”. También de Roddy Ricch y el que incluye el éxito “The Box”. El álbum alcanzó las 1.500 millones de reproducciones desde su lanzamiento.

Apple ha lanzado una sección especial en Apple Music donde podemos ver los mensajes de los ganadores, así como las canciones y álbumes de cada artista premiado. Además, el próximo 14 de diciembre se emitirá un especial con versiones en vivo y entrevistas a los artistas. Se podrá ver en Apple Music.

