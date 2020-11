iPhone 12, análisis: todo lo necesario para seguir triunfando

La espera ha merecido la pena. Los iPhone 12 ya están aquí. Cuatro nuevos modelos para todo tipo de público, desde los que quieren un móvil compacto, con el iPhone 12 mini, hasta los profesionales que quieren una increíble cámara en su bolsillo con el iPhone 12 Pro Max. Entre medio de estos dos modelos, hay otros dos que no dejan de ser muy interesantes: el iPhone 12 Pro, y el iPhone 12. Este último modelo es el que he podido probar durante unas semanas. Un dispositivo de 6.1 pulgadas que viene a renovar al iPhone 11 con todo lo necesario para seguir triunfando.

El nuevo iPhone 12 tiene nuevo diseño, nuevo procesador, nueva pantalla, mejores cámaras y otras funciones muy interesantes. En este análisis te cuento mi experiencia de uso y todo lo que es capaz de hacer este nuevo modelo de iPhone.

iPhone 12: ficha técnica

Dimensiones y peso 14.67 x 7.15 x 0.74 cm, 162 gramos Pantalla Super Retina XDR con tecnología OLED de 6.1 pulgadas y resolución de 2532 x 1170 píxeles y 460ppp Procesador Chip A14 Bionic con Neural Engine de última generación Almacenamiento 64, 128 o 256 GB Cámara principal Fotografía: 12 megapíxeles f/1.6 y ultra gran angular de 12 megapíxeles f/2.4, modo retrato y HDR inteligente 3

Vídeo: hasta 4K y 60fps con estabilización óptica y vídeo Dolby Vision Cámara frontal 12 Mpx f/2.2, modo retrato Batería Hasta 15 horas de reproducción de vídeo, carga rápida de 20W y carga inalámbrica con MagSafe de hasta 15W Conectividad WI-FI, 4G, 5G NFC, Bluetooth, GPS, doble SIM (física + eSIM) Versión de Android iOS 14.1 Otros Resistencia IP68, Face ID, Apple Pay, conector Lightning, altavoz estéreo

Diseño: lo mejor de cada iPhone

El iPhone 12 sufre un cambio de diseño respecto a la anterior generación. Si bien la trasera es muy similar (a excepción de los colores) los nuevos marcos y el nuevo frontal hacen que el iPhone 12 se vea completamente diferente a la anterior generación. Aunque en imágenes parece no haber mucha diferencia, cuando sostienes los dos terminales en la mano o has visto el modelo anterior en persona, sí notas fácilmente los cambios. Y si no es el caso, aquí estoy para explicártelos. Para empezar, el iPhone 12 es más compacto, pese a tener el mismo tamaño de pantalla.

En concreto, el nuevo modelo es un 15% más pequeño, un 11% más delgado y un 16% más ligero. Se resume en un dispositivo más cómodo en mano y con un mayor aprovechamiento del frontal gracias a la implementación de la tecnología OLED, de la que hablo en el apartado de la pantalla.

La trasera se mantiene con un cristal brillante y un módulo de cámara cuadrado, también de cristal pero con un acabado mate. Ahora hay cinco nuevos colores: Blanco, Negro, Verde, Azul y Product (RED). Personalmente, el más bonito de todos es el azul. Se trata de un tono azulado muy oscuro, que en la trasera combina muy bien con el logotipo de Apple en ese acabado espejo y con ese tono mate en la lente. El marco también recibe este tono azulado en un aluminio mate.

Y hablando de los marcos, aquí vemos el cambio más importante en cuanto diseño. El simple hecho de incluir unos cantos planos hace que el aspecto sea totalmente diferente al iPhone 11. En primer lugar, es más cómodo en mano, ya que al tener los marcos planos podemos tener un mejor agarre a la hora de escribir, jugar a juegos, sostener la cámara para sacar fotografías o ver vídeos. Los marcos planos hacen que el dispositivo se vea mucho más bonito. Es como si el iPhone 12 estuviese construido en una única pieza.

Los nuevos cantos y el frontal con menos marcos hacen del iPhone 12 una renovación perfecta en diseño

Los nuevos marcos también hacen que la pantalla sea completamente plana, sin ninguna curvatura en el frontal. Frontal que ahora tiene menos marcos respecto a la anterior generación y que aumentan la sensación ‘Todo pantalla’. Apple mantiene el notch en la zona superior, que aloja los sensores necesarios para que Face ID funcione, además del altavoz y cámara para selfies. Personalmente me hubiese gustado ver un Touch ID en el lateral, al estilo del nuevo iPad Air, pero parece que tendremos que esperar un poco más.

El frontal ahora es más duro frente a la anterior generación. Según Apple, hasta 4 veces más resistentes a caídas. Este cristal frontal se llama Ceramic Shield, se consigue a través de la implementación de cristales de nanocerámica en el propio vidrio del frontal. La cerámica es más resistente, pero al ser opaca afectaría a la visualización de la pantalla. Con este proceso se consigue la resistencia del material cerámico y la transparencia del vidrio para poder disfrutar de la calidad de la pantalla.

Así lucen los nuevos cantos planos del iPhone 12.

No he podido comprobar la resistencia de la pantalla, por lo que, personalmente, no puedo garantizar su durabilidad. Sin embargo, vídeos de test de resistencia sí que han comprobado que es más resistente frente a caídas. Sobre arañazos en el frontal sí que puedo opinar. En mi caso la pantalla del iPhone 12 está en perfecto estado. Si bien he tenido cuidado en no colocarlo junto a las llaves o poner otro terminal encima del otro, sí que lo he dejado boca a bajo en una superficie plana y no tiene ningún rasguño.

En resumen, el iPhone 12 es un móvil increíblemente bonito. Personalmente, uno de los móviles con mejor diseño que han pasado por mis manos, y el iPhone más bonito que he tenido nunca. El aspecto del iPhone 11 me encantaba, y a este nuevo iPhone 12 lo veo como una renovación perfecta. El tamaño me parece perfecto, y los nuevos marcos, además de bonitos, hacen que el terminal sea muy cómodo. El frontal tiene unos marcos mucho más aprovechados y la trasera se mantiene con ese diseño emblemático, que hace que con solo verlo, sepas que es un iPhone.

Por ponerle un punto negativo al aspecto del terminal, echo en falta una nueva generación del color ‘Malva’, que me parece uno de los tonos más bonitos del iPhone 11. Así como un color anaranjado u Oro.

Pantalla: por fin OLED

El iPhone 12 ahora tiene una pantalla con tecnología OLED. Se trata de un panel Super Retina XDR, el mismo que vemos en el modelo Pro. Mismo tamaño que la anterior generación: 6.1 pulgadas. También la misma resolución que el iPhone 12 Pro: 2532 x 1170 píxeles y una densidad de píxeles de 460. La única diferencia respecto al hermano mayor es el brillo, que en este iPhone es de 625 nits vs los 800 nits del iPhone 12 Pro.

Por fin el iPhone base tiene una pantalla OLED. Es una buena noticia porque influye en diferentes factores. En primer lugar, la pantalla OLED hace que los marcos en el frontal sean mínimos, ya que, a diferencia de la pantalla LCD, este tipo de paneles generan brillo en cada píxel y no necesitan una luz de fondo para iluminarlos todos. Lo que hace que la lámina sea más delgada, y, por lo tanto, ocupe menos en el frontal.

.Por eso conserva el mismo tamaño con un diseño más compacto. La tecnología OLED también permite aplicar un modo oscuro. Como los negros son píxeles apagados, esto nos hace ahorrar más autonomía, además de ver un diseño completamente diferente en la interfaz. Por último, la pantalla OLED ofrece unos colores mucho más intensos y llamativos, que hacen que la pantalla del iPhone 12 se vea espectacular.

Es una pantalla muy muy buena, con unos colores muy bien interpretados y una nitidez que no deja indiferente a nadie. La pantalla del nuevo iPhone se disfruta siempre: en juegos, vídeos, al ver fotografías… El nivel de brillo es suficiente, tanto en interiores como en exteriores y la respuesta táctil también es muy, pero que muy buena.

Apple continúa añadiendo TrueTone, su tecnología que permite adaptar las tonalidades de la pantalla a las condiciones lumínicas de nuestro entorno. Si estamos en una zona con luz cálida, el sensor de proximidad es capaz de detectar la tonalidad del ambiente y adaptar los colores de la pantalla.

A través de los ajustes del iPhone podemos ajustar algunos parámetros de la pantalla. Por ejemplo, escoger entre el tono Claro u Oscuro. También configurar TrueTone o Nigth Shift, que cambia las tonalidades de la pantalla a más cálidos para evitar que la vista se canse.

Bienvenido, A14 Bionic. Hola, 5G

Nuevo iPhone, nuevo Chip. En este caso, el A14 Bionic, un procesador de 5 nanómetros y 6 núcleos que se reparten entre 2 núcleos de alto rendimiento y otros cuatro núcleos de baja eficiencia enfocados en las tareas menos exigentes con el fin de ahorrar batería. El nuevo A14 Bionic es un 16% más rápido que la anterior generación, el A13 Bionic. Y su GPU también es más potente.

En resumen, el iPhone 12 vuela. El rendimiento es excelente en todas las situaciones. Juegos muy bien adaptados, donde no hay nada de lag y se puede disfrutar con la máxima calidad, transferencia de archivos rápida, navegación por redes sociales e internet inigualable y animaciones fluidas, sin ningún corte preocupante.

El A14 Bonic no solo hace que este iPhone tenga un excelente rendimiento, gracias al Neural Engine también es capaz de ayudar a otros apartados de hardware del dispositivo, como la optimización de la batería o en la cámara.

Todos los nuevos iPhone 12 incluyen 5G. Esto nos permite navegar a máxima velocidad, siempre y cuando nuestra operadora lo admita y nuestra zona tenga cobertura. Con el 5G obtenemos diferentes beneficios, que como usuario se resume en una mayor velocidad de descarga y una mejor latencia a la hora de jugar a juegos en streaming o ver contenido 4K en plataformas como Apple TV+.

En España el 5G no está tan extendido, solo está disponible en el centro de algunas ciudades y con operadores como Vodafone u Orange. Pero que los nuevos iPhone 12 incluyan soporte para redes 5G es muy buena noticia. De aquí a unos años el 5G ya estará estandarizado en la mayoría de zonas de nuestro país, y los iPhone 12 seguirán funcionando como el primer día, por lo que podremos disfrutar del 5G sin necesidad de adquirir otro modelo.

iPhone 12: batería y carga

El iPhone 12 tiene una autonomía muy similar a la anterior generación. Según Apple, con hasta 17 horas de reproducción de vídeo, 11 en streaming y 65 horas de reproducción de audio. En mi experiencia, la duración de batería del iPhone 12 ha sido muy buena, pudiendo llegar al final del día con un 20% en la mayoría de ocasiones, sin necesidad de aplicar en ningún momento el modo de ahorro, aunque sí con el modo oscuro activado cuando estoy en interiores.

El iPhone 12 permite la carga rápida de hasta 20W, que nos proporciona el 50% de autonomía en unos 30 minutos. Además, también admite carga inalámbrica. Apple ha incluido una nueva característica: MagSafe. Esto hace que podamos acoplar accesorios mediante un potente imán incluido en la trasera del dispositivo. Uno de esos accesorios es el cargador inalámbrico de Apple, que permite carga rápida de 15W.

No podía terminar la sección de la batería sin hablar de la polémica que ha causado la decisión de la compañía respecto al cargador del iPhone. Apple no incluye cargador en la caja de los nuevos iPhone. Se trata de una medida medioambiental. Es uno de los valores fundamentales de Apple, junto a la educación, accesibilidad, diversidad y privacidad. Al no incluir un cargador, la caja es más delgada. Esto permite que quepan más dispositivos en un palé, lo que supone un ahorro de emisiones de 2 millones de toneladas de CO2 cada año, equivalentes a retirar anualmente 450.000 coches de la circulación.

Personalmente, la decisión de Apple no de incluir un cargador no me parece algo preocupante, tengo muchos adaptadores en casa y como método de carga principal utilizo la carga inalámbrica.

Entiendo que si el iPhone 12 es tu primer iPhone, te moleste ver que el iPhone 12 no incluye cargador, pero claramente no es un punto decisivo a la hora de comprar un terminal. Es muy probable que tengas un cargador en casa de otro dispositivo. Si no es el caso, adquirir uno a través de Amazon no supone un gran coste. Por 10 euros puedes optar por un adaptador de 18W, y si prefieres la máxima carga rápida, puedes adquirir el cargador de 20W de Apple, que tiene un precio de 25 euros. Puede ser caro en comparación con el precio de otros cargadores en Amazon, pero un adaptador a la corriente dura años y años.

Cámaras que impresionan

Está claro que Apple no juega en la liga de otros fabricantes, donde importa más el número de lentes o una resolución más alta en la cámara principal. El iPhone 12 mantiene un sistema de cámara dual de 12 megapíxeles, con un sensor principal con apertura f/1.6 y una lente ultra gran angular de la misma resolución, con apertura f/2.4 y un campo de visión de 120 grados.



Interfaz de la aplicación de cámara.

Todas las fotografías que he tomado han sido con la aplicación de cámara del iPhone. No es de las más completas, pero ofrece opciones muy interesantes. Y lo mejor: es extremadamente sencilla de usar. Siempre digo lo mismo cuando pruebo la cámara de un iPhone: es imposible no sacar una buena foto. En parte, gracias a la aplicación. El disparo es rápido y los controles son muy intuitivos.

Desde la app podemos ajustar algunos parámetros, como la exposición o el brillo. También el enfoque y otras opciones como el temporizador, flash, modo noche, Live Foto etc. También podemos navegar entre los diferentes modos de cámara: vídeo, retrato, Time-Laps, cámara lenta, panorámica etc.

Apuntar, disparar y fascinar

Las imágenes que ves en este artículo han sido optimizadas. Para ver las fotografías en máxima calidad, pulsa en este enlace.

Aunque la compañía incluye buenas prestaciones de hardware en los sensores, con una apertura mayor en comparación con la anterior generación y un sensor más luminoso en el gran angular, Apple se centra, sobre todo, en la fotografía computacional. Aquí entra en escena el chip A14 Bionic, que gracias al Neural Engine de última generación consigue mejorar el procesado de las fotografías, incluso en condiciones de poca luz.

Interiores













Interiores

Modo noche

La cámara principal del iPhone 12, que toma fotografías en 1x, es realmente impresionante (por supuesto, para bien) en todas las situaciones. Cuando estamos en exteriores con buena luz consigue captar unos colores muy, pero que muy realistas, con un detalle increíble en cualquier punto y una muy buena exposición. El nuevo HDR Inteligente 3 con detección de escenas también ayuda a conseguir estos excelentes resultados, adaptando automáticamente parámetros como el balance de blancos.

iPhone 12: Galería de fotos.

El retrato también hace un muy buen trabajo. No solo en la calidad, sino en el recorte y desenfoque. En la mayoría de fotografías la cámara consigue captar muy bien el fondo y recortar al sujeto principal para mantenerlo enfocado. Incluso pequeños detalles que otras cámaras no reconocerían, como la patilla de las gafas o la punta de los dedos, consigue mantenerlos enfocados para unos resultados más realistas.

En interiores con buena luz también vemos unos increíbles resultados, donde reina, sobre todo, el detalle. En el ejemplo que incluyo a continuación podemos ver una fotografía tomada en interiores, y se puede apreciar el increíble detalle de la pantalla de la lámpara y cómo consigue interpretar todos los colores y texturas.

Interiores

Modo noche

Incluso cuando la luz cae se mantiene el gran detalle y la excelente interpretación de los colores, que mejora considerablemente con el modo oscuro activado. Y hablando del modo noche, no solo se mantiene en la lente principal, ahora la cámara ultra gran angular también lo incluye. En el caso del sensor angular, ayuda a conseguir una mejor nitidez en la imagen, añadiendo luz en aquellas zonas oscuras y mejorando la exposición automáticamente.

La cámara ultra gran angular da la bienvenida al modo noche

El nuevo sensor ultra gran angular se mantiene en los 12 megapíxeles, ahora con una apertura más luminosa que se nota, sobre todo, en las fotografías nocturnas. Con esto, Apple soluciona uno de los puntos negativos de la lente gran angular en los iPhone 11 y 11 Pro, que flojeaba en condiciones de poca luz. En este caso, con el modo noche seguimos viendo algo de ruido en comparación con la lente principal, pero aun así se consiguen muy, pero que muy buenos resultados.

Modo noche Off

Modo noche On

Modo noche





Aquí unos ejemplos de fotografías tomada con la cámara ultra gran angular. La primera imagen es con el modo noche desactivado, la segunda con el modo noche activado.

Una vez de día, la cámara ultra gran angular mantiene la calidad de la lente principal, con muy buen detalle incluso en las zonas alejadas y un color excelente. La lente captura fotografías en un ángulo de 120 grados. Incluso podemos utilizarla en posición vertical, se consiguen resultados muy llamativos. Puedes ver los resultados con la lente ultra gran angular en esta galería de fotos.

En selfie y vídeo no se queda atrás

Normal

Angular

Retrato

La lente TrueDeph del iPhone 12 es de 12 megapíxeles y tiene una apertura f/2.2. Como podemos ver en los ejemplos, los resultados son muy buenos a nivel de color y detalle, comportándose muy bien en contra luz y con un ángulo correcto, que se abre cuando colocamos el dispositivo en horizontal o pulsamos en botón que expande el angular. La cámara TrueDeph también nos permite hacer selfies en modo retrato. De nuevo, muy buenos resultados y un enfoque más que correcto.

El modo noche también está disponible en la lente frontal. Se activa automáticamente, al igual que en la lente angular y ultra gran angular. Permite captar más color y luz en situaciones oscuras, donde antes necesitábamos el flash de la pantalla.

¿Qué hay del vídeo? La lente del iPhone 12 permite grabar hasta en 4K a 60 fps. Podría hablar de que el nivel de detalle también es muy bueno, y consigue captar unos colores muy realistas. Pero mejor resumirlo todo en una frase: grabar vídeo con el iPhone 12 es absolutamente increíble. Los resultados son tan, pero tan buenos, que parece que estén grabados con una cámara profesional. La estabilización, el enfoque… No hay mejor cámara para grabar vídeo que la del iPhone, te lo puedo asegurar.

Por si fuera poco, la cámara permite grabar en Dolby Vision con HDR hasta 30 fps. Si bien no hay muchos dispositivos compatibles con Dolby Vision, sí puede resultar útil a la hora de visualizarlo en la televisión con nuestro Apple TV o para crear escenas más profesionales.

En el ejemplo puedes ver un clip grabado completamente con la cámara del iPhone 12 (utilizando lente angular y ultra gran angular) y editado con la aplicación iMovie para iPhone.

Software: al iPhone 12 le sientan muy bien los widgets

El iPhone 12 viene de serie con iOS 14. En concreto, en su versión 14.1. La nueva versión del sistema operativo, anunciada en la pasada WWDC, trae novedades muy interesantes. Entre ellas, los widgets, un nuevo centro de control, mejoras en las principales aplicaciones de Apple, una nueva interfaz más minimalista para Siri y más.





Interfaz principal de iOS 14.

Lo cierto es que iOS 14 al iPhone 12 le sienta muy bien. Los Widgets hacen que la interfaz cambie completamente. Podemos activar widgets sobre la batería, calendario, Apple Music… Estos widgets únicamente muestran información, no se puede interactuar con ellos. Es decir, si hemos activado el widget de Apple Music, solo podemos ver qué canción / álbum / PlayList estamos reproduciendo y acceder rápidamente. Lo mismo sucede con el widget de Calendario, o el de Recordatorios etc.

En mi opinión, que los widgets solo muestren la información es más que suficiente. Siempre hay widgets que no pueden faltar en mis dos páginas principales: El tiempo, Calendario, Apple Music, Batería (donde se muestra la autonomía del iPhone y otros accesorios, como el Apple Watch), Recordatorios y Podcast.

Además de los Widgets, iOS 14 también tiene una Biblioteca de apps. Aquí se reúnen todas las aplicaciones que hemos descargado. El sistema es capaz de ordenarlas automáticamente por categorías. De esta forma, cuando instalamos una app de mensajería, la coloca automáticamente en la carpeta ‘Redes sociales’. Así con todas las categorías. Si queremos tener la aplicación más a mano, solo tenemos que desplazarla o añadirla a la pantalla de inicio.

Otra de las novedades visuales de iOS 14 es la rediseñada interfaz de Siri. Ahora no se muestra a pantalla completa, sino que solo aparece el logotipo de la parte inferior. Cuando le preguntamos algo, la información la muestra en la pantalla superior.









Más allá del nuevo diseño y las nuevas opciones, iOS 14 sigue contando con apps y servicios propios que funcionan muy bien. Apple Music ha mejorado considerablemente. Personalmente, es una de mis aplicaciones favoritas, ya que ofrece toda la música que escucho en una interfaz increíblemente bonita y con una sincronización entre dispositivos perfecta. La app Casa también es mi favorita. Desde ahí controlo todos los dispositivos y luces inteligentes, además de las automatizaciones y la reproducción del HomePod o el Apple TV. Como navegador predeterminado utilizo Safari, que ha mejorado en esta versión con más opciones de seguridad y privacidad.

Sea cual sea la aplicación, todas tienen un diseño muy similar. Todo está en harmonía, y es algo que me encanta de iOS. Si entro a una app, incluso de terceros, esta muestra la misma navegación, opciones y botones que las aplicaciones de Apple. A nivel de navegación y estabilidad, iOS 14 también está muy bien adaptado. Durante estos días de uso no he encontrado bugs importantes, o cortes con las animaciones.

iPhone 12 y los detalles que no debes pasar por alto

El iPhone 12 cuenta con Face ID, que funciona gracias a la cámara TrueDeph ubicada en el notch. Con Face ID podemos desbloquear el dispositivo mediante reconocimiento facial de forma muy segura. Funciona muy bien: es rápido, preciso y con un ángulo correcto. Sin embargo, hoy en día queda inutilizable al salir a la calle, ya que Face ID no nos reconoce con mascarilla.

El iPhone 12 tiene altavoz estéreo y es compatible con Audio espacial con Dolby Atmos. Se nota, sobre todo, a la hora de ver contenido en Apple TV+. Podemos disfrutar de películas como ‘Greyhound: Enemigos bajo el mar’ o series como ‘Teherán’ sin necesidad de auriculares.

También incluye resistencia al agua iP68, no hay diferencias respecto a los modelos Pro: hasta 6 metros de profundidad durante un máximo de 30 minutos.

Haptic touch no es una de las características principales de los iPhone, pero seguro que lo has notado al utilizar un dispositivo de Apple. Esta pequeña vibración que tiene el iPhone al pulsar en un botón o realizar una acción, es la respuesta háptica, que sustituye al 3D Touch. Está presente cuando utilizamos los gestos del iPhone, mantenemos pulsado en una aplicación u opción, tomamos una fotografía etc. Una simple vibración en el móvil hace que la experiencia de uso sea mucho mejor.

Precio y conclusiones

El iPhone 12 ya se puede comprar en la página oficial de Apple. Tiene un precio de 909 euros para la versión de 64 GB. Son 100 euros en comparación con el iPhone 11, ya que el precio de salida de la anterior generación lo hereda el iPhone 12 Mini, un dispositivo más compacto en pantalla con las mismas prestaciones que este modelo.

Es un dispositivo caro, pero te puedo asegurar que el precio está más que justificado. El iPhone 12 es increíble, tiene todo lo necesario para seguir triunfando, con importantes mejoras en la pantalla, un chip que es una auténtica bestia, conectividad 5G para el presente y un futuro cercano y una cámara de infarto. Y añadiendo extras que lo hacen mucho más impresionante, como unos resultados en vídeo que dejan con la boca abierta o un software completamente optimizado. Todo, absolutamente todo, está cuidado al detalle

Cuando sacas una foto, grabas un vídeo o incluso al navegar por la interfaz, te das cuenta de lo realmente impresionante que es el iPhone 12. Todo está cuidado al detalle.

El iPhone 12 enamora a primera vista. Es bonito, elegante y cómodo en mano. Los cantos planos son todo un acierto y los nuevos colores lucen muy, pero que muy bien. Todo esto con un frontal mejorado, que ahora es más plano y que incluye una pantalla OLED de mayor calidad, que tiene una nitidez y colores excelentes y hace que los marcos sean más finos. La inclusión de oLED en este nuevo iPhone ha sido una idea excelente, los amantes de las pantallas ya no tienen que optar por el modelo Pro para disfrutar del contenido multimedia.

El Chip A14 Bionic hace un muy buen a nivel de rendimiento y optimización. Es uno de los procesadores más potentes del mercado, y no solo se limita a ofrecer potencia a la hora de jugar o realizar tareas más exigentes, también a optimizar cada uno de los apartados de este iPhone, incluido el fotográfico y la batería.

Batería que , sin destacar por su duración, consigue unos buenos resultados. Llegar al final del día no supondrá ningún problema y el modo oscuro de iOS 14 nos permitirá conseguir algo más de autonomía.

Uno de los puntos fuertes de este iPhone es el apartado fotográfico, dos lentes que son capaz de mucho, de muchísimo, y un vídeo que es realmente impresionante. La cámara del iPhone nunca deja de sorprenderme, lo sencillo que resulta sacar una fotografía con excelentes resultados. En algunas ocasiones he echado en falta un sensor teleobjetivo. Si bien es cierto que podemos tomar fotografías de hasta 5 aumentos en formato digital, la calidad no es tan buena como la del sensor teleobjetivo de los modelos Pro.

La inclusión de MagSafe en el iPhone es una característica que nadie esperaba, pero que dentro de unos meses será imprescindible. Apple tiene accesorios como el cargador con MagSafe, una cartera de piel o las fundas compatibles que pueden ser muy útiles. Pero los fabricantes de terceros también pueden hacer uso de esta característica para lanzar accesorios compatibles con MagSafe. Por ejemplo, un soporte para el coche que permita acoplar el móvil mediante MagSafe, o una batería externa que cargue nuestro móvil de manera inalámbrica con esta nueva función.

La pregunta definitiva: ¿es recomendable? El iPhone 12 es, sin ninguna duda, la mejor opción a tener en cuenta si estás buscando un móvil nuevo Durante el análisis ha demostrado destacar en todo: desde el diseño, pasando por la pantalla, cámara y rendimiento. El iPhone 12 no tiene puntos negativos en ninguno de los apartados, salvo la ausencia de algunas características que se quedan exclusivamente para los modelos Pro, como el sensor teleobjetivo, o que posiblemente se incluirán en próximos modelos,. Esto hace que sea un dispositivo muy, pero que muy recomendable. No hay un móvil que ofrezca esta experiencia de uso.

Puedes comprar el iPhone 12 aquí.