Android 11 llega a los Samsung Galaxy S10 en fase beta

One UI 3.0 será la próxima capa de personalización de Samsung, y todo apunta a que incorporará nuevas opciones de personalización en algunos elementos de la interfaz, así como mejoras en la seguridad y privacidad. Tras llegar a algunos modelos de Galaxy S20, Android 11 y One UI 3.0 ya está disponible en fase beta para los Samsung Galaxy S10.

La actualización ha comenzado a desplegarse en países como la India, Corea del Sur, Reino Unido o Alemania, y es probable que en los próximos días se extienda a más países. No hay que olvidar que se trata de una versión beta. Es decir, que no es oficial. Por lo tanto, para recibir One UI 3.0 será necesario registrarse en el portal Samsung Members y descargar la actualización a través de Ajustes > Sistema > Actualización de software. La actualización es compatible con los Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10 y Samsung Galaxy S10 Plus.

No hay que olvidar que las versiones beta pueden tener pequeños fallos y bugs que podrían afectar al funcionamiento del dispositivo. De hecho, la beta en otros modelos ha tenido graves problemas de uso de batería. Por lo tanto, es recomendable no instalar la versión si utilizas tu Galaxy S10 como móvil personal. Se prevé que a principios del próximo año los Galaxy S10 reciban la versión estable de Android 11 y One UI 3.0.

La beta de One UI 3.0 y Android 11 también llegará las próximas semanas a más dispositivos. Por el momento Samsung no ha confirmado más detalles. Sin embargo, con la llegada de la versión de pruebas es oficial que estos tres terminales, anunciados el pasado año, recibirán la última versión de software. No sabemos si otros modelos también actualizarán a Android 11, compartiremos la lista oficial en cuanto Samsung la publique.

En cuanto a las novedades de One UI 3.0, la compañía ya desveló algunos detalles. Entre ellos, un nuevo diseño en la barra de notificaciones y control de reproducción, así como en otros elementos de la interfaz. One UI 3.0 también llegará con una app de videollamadas renovada, así como otras mejoras en seguridad y privacidad.

Fuente: SamMobile.