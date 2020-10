Huawei Mate 40 Pro, análisis y opinión

Huawei sigue haciendo de las suyas pese a las restricciones de Estados Unidos. La compañía anunció la nueva serie Mate 40 con tres nuevos dispositivos. Uno de los más interesantes, y el que he podido probar durante unos días, es el Huawei Mate 40 Pro. Este móvil mejora considerablemente respecto a la anterior generación, con un nuevo diseño, cámaras mejoradas, procesador Kirin 9000 y una carga mucho más rápida. En este análisis te cuento mi experiencia y todo lo bueno y la malo de este nuevo móvil de Huawei.

Diseño: no podrás dejar de mirarlo

El gesto habitual a la hora de dejar un móvil en la mesa, es que la zona de la pantalla esté hacia arriba, mientras que la trasera se quede boca abajo para que el frontal no se ralle. Con el Huawei Mate 40 Pro vas a hacerlo al revés, porque no vas a poder dejar de mirarlo. La trasera del terminal es increíblemente bonita, pero muy, muy bonita. Sobre todo en el color Silver que, es el que he podido probar. Tiene un acabado mate, por lo que las huellas no se quedan tanto y también le da un toque más elegante.

Aunque el color se llama Mystic Silver (Gris), he de decir que es de todo menos fruis. Dependiendo de dónde incida la luz y el ángulo en el que sujetemos el terminal la trasera lucirá de un color u otro. La parte de abajo tiene tonos más anaranjados, mientras que la trasera tiene ligeros colores azules y morados. Lo cierto es que es una tonalidad muy difícil de explicar y que solo se aprecia si lo ves en persona.

Además de los colores, uno de los aspectos más llamativos de esta trasera es el módulo de cámara. Tiene una forma redondeada, como si fuese un anillo. Los cuatro sensores están dentro de este aro, mientras que los logotipos de Leica y la información de las lentes se encuentra en el centro. Es un diseño icónico: si lo ves, sabrás que es un Huawei Mate 40 Pro. Ningún móvil tiene este diseño.

Además de bonita, la trasera es muy agradable al tacto y se sostiene bastante bien en mano gracias a la doble curvatura de los laterales.

En el frontal no hay grandes diferencias respecto al Huawei Mate 30 Pro. Continuamos con una curvatura de 88 grados. En mi opinión, algo pronunciada y que lastra un poco la experiencia de usuario, tanto al tacto como en visualización. Sí que es verdad que da la experiencia ‘Todo pantalla’, pero la curvatura en un móvil no es algo que me encante.

Los marcos son mínimos, tanto en la parte inferior como en la superior. Además, se ha eliminado el notch para incluir un sistema de doble lente directamente en la pantalla. Como dato curioso, es ligeramente más pequeño que en el Huawei P40 Pro. Otra característica que perdemos es el altavoz incorporado en la pantalla. Ahora se ubica en la zona superior del marco, lo que permite incluir un sonido estéreo.

El otro altavoz está en la parte inferior, junto con el conector USB C y la bandeja de la tarjeta SIM. Los marcos son de aluminio, con un acabado brillante y de 9.1 mm de grosor.

Huawei Mate 40 Pro: características

Dimensiones y peso: 162.9 x 75.5 x 9.1 mm, 212 gramos

162.9 x 75.5 x 9.1 mm, 212 gramos Pantalla: OLED de 6.76” con resolución de 2772 x 1344 píxeles y 90 Hz

Procesador : Kirin 9000 ocho núcleos y 5nm

: Kirin 9000 ocho núcleos y 5nm RAM : 8 GB

: 8 GB Almacenamiento : 256 GB

: 256 GB Cámara principal : 50 MP f/1.9 + 20 MP gran angular + 10 MP 5x + profundidad

: 50 MP f/1.9 + 20 MP gran angular + 10 MP 5x + profundidad Cámara frontal : doble cámara

: doble cámara Batería : 4.400 mAh, carga rápida de 65W y carga inalámbrica

: 4.400 mAh, carga rápida de 65W y carga inalámbrica Conectividad : WiFi, 5G, 4G, NFC, Bluetooth, GPS, USB C

: WiFi, 5G, 4G, NFC, Bluetooth, GPS, USB C Versión de Android : Android 10 con MIUI 11

: Android 10 con MIUI 11 Otros: Lector de huellas en pantalla, reconocimiento facial, resistencia al agua y al polvo, altavoz estéreo

Una gran pantalla

La pantalla del Huawei Mate 40 Pro es de 6.76 pulgadas. Se trata de un panel AMOLED con resolución FHD+, de 2772 x 1344 píxeles. Además, tiene una frecuencia de actualización de 90 Hz y como he comentado, una curvatura de 88 grados.

En líneas generales, la pantalla del Huawei Mate 40 Pro es muy buena. El nivel de brillo es excelente, incluso a plena luz del día. También tiene una muy buena interpretación de los colores, con unos negros puros y unos blancos muy bien calibrados. En definitiva, una pantalla muy nítida. Eso sí, volvemos al tema de la curvatura. Si bin es cierto que le da un toque diferente, la doble curva hace que el panel cree un sombreado en los cantos que puede resultar molesto a la hora de leer la pantalla o jugar a juegos. Eso sí, se soluciona con el modo oscuro.

El panel del Mate 40 Pro tiene una tasa de refresco de 90 Hz, lo que ofrece unos movimientos más fluidos a la hora de navegar por la interfaz. Lo cierto es que durante los primeros días con una pantalla a 90Hz notas cómo los movimientos son más suaves en comparación con tu anterior smartphone, pero después de unas semanas te acostumbras.

Sin 120 Hz en pantalla. Al menos, de momento.

Tal vez los 120 Hz hubieran sido una prestación más llamativa, pero es entendible que puede afectar a la batería, y al final no todo el contenido que vemos en el móvil es compatible con una tasa de refresco tan alta.

Más allá dela calidad del panel, la pantalla del Huawei MAte 40 Pro se puede configurar en los ajustes del sistema, con posibilidad de cambiar la resolución o la tasa de refresco para ahorrar batería. Además de las tonalidades de los colores. Otro punto interesante de la pantalla es que podemos activar la opción “Always-on Display”, que permite ver la hora, información del calendario o incluso notificaciones con la pantalla apagada.

Rendimiento y autonomía

El Huawei Mate 40 Pro estrena procesador. Se trata del Kirin 9000, un chip de 5 nanómetros que compite directamente con el A14 Bionic de Apple y el Snapdragon 865+. El Kirin 9000 podría ser el último procesador del fabricante chino, pero por el momento no es algo de lo que debamos preocuparnos. Al Kirin 900 le acompañan 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno.

¿Cómo se comporta este terminal en el día a día? Muy, muy bien. El rendimiento es excelente en cualquier circunstancia, incluso cuando realizamos tareas más exigentes. El procesador hace un muy buen trabajo y no se sobre calienta cuando jugamos a juegos o realizamos descargas. Por cierto, los juegos también los mueve a las mil maravillas, sin ningún corte ni lag y con los gráficos al máximo.

La interfaz también está muy bien adaptada a este procesador. Durante estos días de uso no he notado nada de lag ni cortes en las animaciones.

La batería y carga del Huawei Mate 40 Pro

¿Qué hay de la batería? El terminal cuenta con 4.400 mAh, lo que se traduce en un buen nivel de autonomía con un uso medio, pudiendo llegar al final del día con un 20 – 30 por ciento. Con un uso más intensivo, sobre todo jugando a juegos o viendo contenido multimedia en streaming y a máxima calidad, también podemos llegar al final del día sin ningún problema, pero con un nivel algo más bajo, entorno al 5 – 10%.

El terminal permite carga mediante cable o de manera inalámbrica. Ambas formas compatibles con carga rápida si se utilizan los cargadores adecuados. El mate 40 Pro tiene un cargador de nada más y nada menos que 66W, y la carga es increíble. En apenas 10 minutos he conseguido cargar el 35% de batería. En 20 minutos ha llegado al 65%. Normalmente el resto de móviles de carga rápida llegan al 50% en unos 30 minutos. La carga completa la hace en menos de una hora.

Cámaras: el increíble zoom del Huawei P40 Pro, ahora en la gama Mate

El Huawei Mate 40 Pro tiene una configuración de cámaras muy similar a la que vemos en el Huawei P40 Pro. El sensor primario tiene una resolución de 50 megapíxeles. También nos encontramos con una lente gran angular de 20 MP, así como una cámara teleobjetivo de 12 megapíxeles, que es capaz de tomar fotografías con un zoom de 5x en formato óptico. También cuenta con un cuarto sensor de enfoque láser, que sirve de apoyo a las tres lentes principales.

Uno de los puntos más interesantes de la cámara del Huawei Mate 40 Pro es el sensor teleobjetivo. Se trata de una lente que permite hacer un zoom 5x en formato óptico, un 10x en híbrido (mezcla de óptico y digital) y hasta 50x en formato digital. Es la primera vez que un móvil de la gama mate cuenta con un sensor con tanto aumento, y los resultados no defraudan.

50x

10x

5x

1x

0.5x

El sensor teleobjetivo hace un muy buen trabajo, tanto a nivel de detalle como a nivel de color. Muy buenos resultados a plena luz del día, con algo más de ruido en interiores, pero donde también sale muy bien parado. El Zoom 10x, que mezcla el óptico del 5x con un zoom digital, también consigue resultados muy similares, aunque notamos algo más de pérdida de calidad -nada de lo que preocuparse-. El 50x, que trabaja en digital, sí que pierde más calidad, pero es curioso utilizarlo para ver algo de lejos.

Huawei Mate 40 Pro – Galería de fotos.

Cámara angular y gran angular

La cámara principal de 50 megapíxeles no defrauda. En líneas generales, consigue unos excelentes resultados, tanto en interiores como en exteriores. Buenos colores, detalle excelente y muy buen enfoque. Por ponerle alguna pega, la exposición en algunas situaciones no está muy bien controlada, sobre todo con los cielos a plena luz del día y cuando el cielo está nublado. En interiores sigue haciendo un muy buen trabajo, y el modo noche es una auténtica locura. Puede hacer que una simple foto nocturna se convierta en una imagen increíble, llena de color y detalle.







En el Huawei P40 Pro puede comprobar cómo la cámara ultra gran angular se posicionaba como una de las mejores en un móvil. Este Mate 40 Pro no se queda atrás. Es increíble el buen detalle que se consigue con esta lente, que permite tomar fotografías con un ángulo más abierto. Conserva los buenos colores de la cámara principal, sin perder calidad en los costados y con un enfoque muy rápido y preciso. Un detalle interesante de la cámara gran angular es que también se puede utilizar con el modo noche.

Grabación de vídeo y selfie

El Huawei Mate 40 Pro puede grabar a 4K y 60 Fps. En líneas generales la calidad es muy buena, con buenos colores y una estabilización bastante correcta, incluso sin activar el modo ‘Toma estable’, que permite una estabilización digital. Eso sí, a nivel de calidad está algo por debajo de los nuevos iPhone 12 y 12 Pro.

Huawei mantiene el modo de cámara lenta de 3460 fps que vimos en el Huawei Mate 30 Pro, pero también han añadido novedades muy interesantes. Entre ellas, el modo ‘Creador de Historias’. Esta función permite crear vídeos de unos 15 segundos mediante unas plantillas que añaden música, efectos y transiciones. Lo cierto es que es un modo muy útil y sencillo para crear vídeos diferentes.

En cuanto al selfie, contamos con una doble cámara principal de 13 megapíxeles más un sensor de profunidad para el desbloqueo facial. La calidad de la cámara es muy buena, tanto en interiores como en exteriores, aunque añade ese efecto ‘belleza’ que blanquea ligeramente el rostro. Un detalle interesante es que la cámara frontal puede cambiar el ángulo al girar el móvil para hacernos selfies en grupo o con algún paisaje.

Software: EMUI 11 con nuevas aplicaciones

El Huawei Mate 40 Pro cuenta con EMUI 11, la nueva capa de personalización de Huawei que funciona bajo Android 10. Al igual que en anteriores modelos, no contamos con las aplicaciones de Google, sino con Huawei Mobile Services.

Los servicios de Huawei han avanzado tanto, que la única pega es que no es compatible con las aplicaciones de Google, como YouTube o Gmail (ojo, sí se puede acceder a estas aplicaciones a través del navegador). La compañía china ha trabajado mucho para ofrecer herramientas y servicios que permitan conseguir las aplicaciones más populares. AppGallery es una de las opciones más interesante. La tienda de Apps de Huawei que acumula millones y millones de usuarios cada vez tiene más aplicaciones. Si no encontramos una app en la tienda, podemos acudir a App Gallery.







App Gallery es el buscador oficial de Huawei, que también funciona como una especie de ‘Feed’ para leer las noticias relacionadas, así como un buscador de APKs, para descargar aquellas apps que no están en la AppGallery. Desde Petal Search he podido descargar mis aplicaciones principales, como Netflix, Slack, WhatsApp, Instagram… todo esto de una forma muy sencilla: la app se encarga de realizar el proceso de descarga y nosotros solo tenemos que confirmar la instalación.

Además, Huawei está añadiendo algunas alternativas a las aplicaciones de Google. Entre ellas, Petal Maps, la nueva aplicación de mapas que llegará muy pronto a los móviles de la compañía. O bien, Huawei Docs, la alternativa a Google Docs para abrir documentos de más de 50 formatos diferentes.







Más allá de las opciones que ofrece la App Gallery, Petal Search y las aplicaciones de Google, el Huawei Mate 40 Pro tiene opciones muy interesantes gracias a EMUI 11. Entre ellas, nuevas funciones de seguridad y privacidad, como un aviso en la barra de notificaciones cada vez que una app accede al micrófono, cámara o ubicación. También nuevas opciones para personalizar la pantalla Always-on o un panel lateral que permite acceder rápidamente a las aplicaciones en ventana flotante.

Precio y conclusiones, ¿merece la pena el Huawei Mate 40 Pro?

El Huawei Mate 40 Pro se podrá comprar próximamente a un precio de 1.200 euros. Posiblemente sea uno de los mejores móviles del mercado, sino el mejor. Al menos, es el mejor móvil que he podido probar durante este año. Solo hay un punto negativo: la ausencia de las aplicaciones de Google. La AppGallery cada vez es más completa y descargar apps que no están en la plataforma es muy sencillo, pero sigo echando en falta Gmail, YouTube u otras aplicaciones de la gran G que utilizo en mi día a día.

En diseño, el Mate 40 Pro se sale. Es realmente bonito y el color es hipnotizante. La pantalla es muy buena, con un brillo excelente y buena nitidez a excepción de la curvatura pronunciada, y el rendimiento es increíble, incluso en las tareas más exigentes. Y sin perjudicar a la batería, que sigue en su buena línea.

El Huawei Mate 40 Pro tiene la cámara más versátil del mercado.

¿Qué hay del apartado fotográfico? Sin duda, la cámara más versátil del mercado, con un zoom de escándalo que no tiene rival y un gran angular que sorprende en detalle, sin dejar de un lado la cámara principal, que sigue siendo una maravilla.

¿Es recomendable el Huawei Mate 40 Pro? Como he comentado, es uno de los mejores (si no el mejor) móviles que podemos comprar actualmente. El principal problema es la ausencia de las aplicaciones de Google. Si es algo que no te preocupa, el Mate 40 Pro es una excelente opción. Si no sabes si puedes vivir sin las aplicaciones de Google o eres un usuario más avanzado, te recomiendo que también le des una oportunidad. Puedes seguir utilizando YouTube, Gmail u otras apps a través del navegador y accediendo a ellas rápidamente desde la pantalla de inicio. Eso sí, no hay que olvidar que es un terminal de más de 1.000 euros, y que en el mercado también hay alternativas muy interesantes y algo más económicas. Entre ellas, el Huawei P40 Pro

Hay otros detalles interesantes del Huawei Mate 40 Pro que no puedes pasar por alto.

El desbloqueo facial y el lector de huellas en pantalla: ambos métodos de desbloqueo son realmente rápidos.

ambos métodos de desbloqueo son realmente rápidos. Audio estéreo: por fin tenemos audio estéreo y se escucha muy bien.

por fin tenemos audio estéreo y se escucha muy bien. La cámara sobresale de la trasera: el módulo es bastante grande y sobresale ligeramente, por lo que es recomendable ponerle la funda si no quieres que se dañe (viene incluida en la caja).