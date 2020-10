GoPro Hero9 Black: análisis y opinión

¿Buscas una cámara de acción? Tienes que echarle un vistazo a la nueva GoPro Hero9 Black. Esta cámara incluye grandes mejoras respecto a la anterior generación, empezando por la calidad de vídeo, que permite una resolución de hasta 5K. También en funciones y autonomía. He podido probar la GoPro Hero9 Black durante unas semanas y te cuento qué me ha parecido en este análisis.

GoPro Hero9 Black: mi experiencia

La GoPro Hero 9 tiene unas dimensiones de 71 x 55 x 33,6 mm, y un peso de unos 160 gramos. Es una cámara compacta y liviana, pero con una muy buena construcción. La cámara tiene una cubierta de plástico que se vuelve un poco gomoso en la zona frontal y trasera y mate en los marcos.

En el frontal está la lente principal, que tiene una resolución de 20 megapíxeles y permite grabar vídeo en 4K. También se ha añadido una pequeña pantalla de 1.4 pulgadas. Se trata de un panel LCD no táctil que nos permite ver lo que estamos grabando con la lente frontal. En la trasera está la pantalla táctil de 2.27 pulgadas, que permite ver el contenido y acceder a los diferentes modos. Personalmente prefiero controlar la GoPro a través de la aplicación del móvil, ya que con la pantalla es algo más difícil de controlar.

Los botones de la GoPro Her9 Black están en el lateral. En la parte izquierda nos encontramos con el botón de encendido, mientras que en la parte superior está el botón de grabación. Un detalle interesante es que la GoPro emite una especie de pitido a la hora de encender la cámara o comenzar a grabar. De esta forma sabremos qué va a hacer la cámara sin necesidad de mirar la pantalla. Es muy útil si hemos acoplado la GoPro a un casco o en algún lugar donde no podemos ver el panel.

Esto es lo que quiere decir los diferentes sonidos

3 pitidos rápidos : cámara encendida.

: cámara encendida. 7 pitidos rápidos: cámara apagada.

cámara apagada. 1 pitido en el botón superior: cámara grabando.

cámara grabando. 3 pitidos rápidos en el botón superior: grabación detenida.

Además de los pitidos, la cámara también muestra un indicador LED justo encima de la pantalla.

La GoPro Hero9 Black también tiene una tapa para acceder a la batería, el puerto USB C para cargarla o transferir datos o la bandeja para la tarjeta microSD. Tanto si necesitamos cargarla como extraer la nanoSIM, no es necesario quitar la batería.

Por supuesto, la GoPro Hero 9 es resistente al agua y no necesita ningún accesorio adicional. Todos los conectores, cierres y micrófonos o altavoces tienen una protección para evitar que entre humedad. También es bastante resistente frente a pequeños golpes o caídas, aunque durante el tiempo de uso no tenido ningún golpe brusco y la caída más alta ha sido desde medio metro.

La aplicación de GoPro







Para configurar la GoPro Hero9 Black por primera vez es necesario utilizar la app. Enlazarla es muy sencillo: solo tenemos que encender la cámara y la aplicación, que se puede descargar de manera gratuita en App Store o Google Play, detecta el dispositivo más cercano. Después de unos pasos la cámara está configurada y lista para ser usada.

La app tiene cuatro menús diferentes. El primero nos permite controlar la GoPro directamente desde el móvil. Cuando la GoPro está encendida y nuestro dispositivo conectado a la red WiFi de la Hero9, el móvil mostrará todo lo que ve la cámara. Además, podremos realizar las mismas acciones, como cambiar los modos, comenzar una grabación, ajustar la resolución etc. Como he comentado, personalmente me gusta más controlar estos parámetros desde el móvil.

La primera opción también nos permite importar el contenido grabado con la GoPro al terminal. Podemos verlo rápidamente, sin necesidad de descargarlos, aunque con una resolución mínima.







El segundo menú está dedicado a las Historias, que son como una especie de vídeos editados automáticamente y que podemos editar a nuestro gusto añadiendo música, texto, clips de otros vídeos etc. Personalmente me parece una opción muy útil para editar y crear clips rápidamente y compartirlos en las redes sociales.

Todas las historias creadas con esta opción se podrán ver en la página principal de la categoría.

La tercera opción de la app es la de ‘Contenidos’, donde podemos acceder a todos los vídeos que hemos guardado en el dispositivo para compartirlos o guardarlos en la galería.

Por último, la app también tiene un menú de configuración. Aquí podemos ajustar algunos parámetros de la cámara, además de suscribirnos al plan de Premium de GoPro, donde tenemos acceso a almacenamiento ilimitado o sustitución de la cámara si hay algún fallo. Incluso hay descuentos de hasta el 50% en accesorios y cámaras.

Grabación de vídeo y batería

Ahora bien, vamos con lo importante de la GoPro Hero9 Black: la grabación de vídeo. El dispositivo cuenta con una lente de 23.6 megapíxeles que es capaz de grabar vídeos en 5K con 30 fps o 4K con hasta 60 fps. La reproducción de vídeo 5K está limitada a algunas pantalla y programas específicos, por lo que solo es aconsejable grabar con esta resolución si se va a dar un uso profesional. Con la resolución 4K a 60 fps tenemos más que suficiente y podemos conseguir resultados muy buenos.

La calidad de vídeo de la GoPro Hero9 Black es muy buena, tanto a nivel de detalles como en color y en exteriores o interiores, siendo algo más floja en condiciones nocturnas, aunque se comporta bastante bien cuando hay luz artificial. El sonido es excelente, incluso cuando hay viento.

El modo HyperSmooth 3.0 permite aplicar una estabilización extrema en los vídeos. Los resultados son increíbles, la cámara se mantiene firme en todo momento, incluso en los movimientos más bruscos. Aquí un ejemplo de grabación de vídeo con HyperSmooth 3.0 activado en la GoPro Hero 9

Un detalle interesante es que la lente tiene un gran angular. Este se puede activar o desactivar, pero lo cierto es que yo aconsejo tenerlo activado. Capta mucha más información sin perder detalle en los cantos, algo que sí hacen móviles con cámara gran angular.

Además, también tenemos la posibilidad de aplicar un zoom, aunque es digital y en este caso sí hay una pérdida de calidad en comparación con el angular.

Por supuesto, la GoPro Hero 9 Black también es capaz de sacar fotografías con todas las opciones de ángulos y zoom y con una resolución de hasta 20 megapíxeles. Los resultados son muy buenos en condiciones de buena luz, con una nitidez excelente y buen detalle.

La GoPro Hero 9 también cuenta con diferentes modos de grabación de vídeo, como el de secuencia. Aquí podemos escoger la velocidad de grabación para crear los míticos ‘Time-Laps’ tan populares de las GoPro. Un detalle interesante es que es posible ajustar la velocidad u otros parámetros incluso cuando la cámara ha comenzado a grabar.

Otro detalle es la posibilidad de utilizar la GoPro como WebCam para las videollamadas, una función muy interesante hoy en día con la implementación del teletrabajo.

¿Qué hay de la batería? Según el fabricante, la GoPro Hero 9 tiene un 30% más de batería que la generación anterior. En mi experiencia he podido grabar aproximadamente durante 1 hora a máxima resolución que la batería se ha agotado completamente. Ha durado más en otras situaciones, por ejemplo, con el modo HyperSmooth 3.0 activado y utilizando la función de ‘Secuencias’ para grabar TimeLaps.

Precio y conclusiones

La GoPro Hero 9 Black tiene un precio de 380 euros. Es una cámara muy resistente, con una muy buena grabación de vídeo y sobre todo, muy versátil para los más aventureros. Me ha gustado mucho la sincronización que tiene con la app y lo fácil que resulta exportar los vídeos captados con la GoPro al teléfono. Además, la posibilidad de ajustar los parámetros incluso cuando la grabación de vídeo ha comenzado es una característica genial.

La cámara de acción de GoPro es una opción muy buena para aquellos deportistas y personas que quieren captar todas sus aventuras de una forma sencilla y con la máxima calidad y que no pueden llevar el móvil encima. La GoPro es mucho más resistente que un móvil y además ofrece una mayor versatilidad a la hora de conectar accesorios o grabar en condiciones extremas, como frío, lluvia…

Ahora bien, si eres un usuario que le va dar un uso medio y más “particular”, con la grabación del vídeo del móvil -sobre todo teniendo en cuenta que también tiene una muy buena calidad- es más que suficiente.

Puedes comprar la GoPro Hero9 Black aquí.