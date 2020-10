Estados Unidos permite a Samsung vender paneles a Huawei

El veto de Donald Trump a Huawei se endureció considerablemente hace unos meses. El Gobierno de Estados Unidos prohibía a todas aquellas compañías que utilizaran componentes de empresas estadounidenses, hacer negocios con Huawei. Esto quiere decir que si un fabricante japonés, como Sony, utilizaba algún componente de Estados Unidos, no podría vender componentes a la compañía china.

Esta nueva prohibición afectaba considerablemente a Huawei, ya que no podrían comprar nuevos procesadores ni otros componentes esenciales, como paneles de Samsung, LG o sensores de Sony, haciendo que el futuro de los terminales de la compañía sea incierto en los próximos meses. Ahora, nuevos informes desvelan que Estados Unidos ha concedido una licencia a Samsung Display, la división de pantallas del gigante surcoreano, para vender paneles OLED.

Con este consentimiento por parte del Gobierno de Donald Trump, Samsung Display podrá vender paneles a Huawei, uno de sus principales proveedores. Por el momento se desconoce qué tipo de paneles podrán subministrar a Huawei, ya que las pantallas de Samsung también cuentan con componentes de otras empresas, que todavía no han tenido autorización por parte de EE.UU.

Muchos de los terminales de Huawei cuentan con paneles fabricados por Samsung o BOE, pero este último fabricante no ha conseguido una licencia.

Huawei también podría comprar sensores a Sony

Según el Financial Times, la división de sensores de Sony también habría conseguido una licencia para vender componentes de la cámara a Huawei. Al parecer, la confirmación por parte de Estados Unidos está en el aire, ya que el Gobierno de Trump quiere asegurarse de que estos componentes no están involucrados o no funcionan con tecnología 5G. Algo que no es necesario, por lo que la licencia podría estar aceptada.

Pese a que la licencia de Samsung Display la de la división de sensores de Sony es una buena noticia, la compañía sigue teniendo un gran problema con los procesadores. Huawei no puede fabricar sus propios chips, ya que utilizan componentes de compañías estadounidenses. Por otra parte, tampoco puede comprar procesadores a Samsung o MediaTek por el mismo motivo. Intel y AMD son los únicos fabricantes que tiene licencia para suministrar a Huawei, pero por el momento se desconoce si podrán enviar procesadores a la firma china.