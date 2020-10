Apple One ya está disponible: planes y precios del nuevo paquete de servicios

Apple One se anunció en el evento ‘Times Flies’, junto con los Apple Watch y los nuevos iPad. Este paquete de suscripción mensual reúne todos los servicios de la compañía bajo una misma cuota. De esta forma, solo tendremos que realizar un único pago por Apple Music, Apple TV+ y más. Este nuevo servicio ya está disponible para contratar. Te contamos cuáles son los precios de los planes disponibles, qué se incluye y cómo nos podemos suscribir.

En España, Apple One cuenta con dos planes que incluyen los mismos servicios. El plan individual tiene un precio de 14.95 euros al mes, y se incluye Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade y 50 GB de iCloud. En este caso solo lo podrá utilizar un usuario. Por otra parte, también hay un plan familiar por 19.95 euros al mes. Este incluye Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade y 200 GB en iCloud para un máximo de 6 personas.

Al contratar este nuevo paquete no solo accedemos a los servicios de Apple bajo una misma suscripción, sino que también podemos beneficiarnos de diferentes ventajas. Por ejemplo, con el plan individual podemos ahorrarnos hasta 6 euros al mes, lo que equivaldría a tener Apple Arcade y iCloud gratis. En el plan familiar el ahorro en comparación con contratar los servicios separados es de 8 euros al mes.

Cómo suscribirse a Apple One

Para acceder al nuevo servicio de Apple, basta con entrar a una de as plataformas a la que no estamos suscritos (por ejemplo, Apple Music, Arcade, Apple TV+…) y escoger el plan Apple One. De manera automática tendremos acceso a todos los servicios. Si por el contrario ya estás suscrito a los cuatro servicios de Apple, el cambio se debería hacer automáticamente.

Si todavía no te has suscrito a uno de los servicios y decides hacerlo a través de Apple One, podrás beneficiarte de un mes gratuito. Por último, si crees que 50 o 200 GB no son suficientes, puedes comprar espacio adicional en iCloud para almacenar tus fotos y archivos en la nube.

Si tienes otros dispositivos, como un móvil Android o un PC con Windows, también puedes acceder a algunos de los servicios mediante tu ID de Apple. Por ejemplo, en Android puedes utilizar Apple Music a través de la app o en Windows acceder a Apple TV+ desde la versión de escritorio o Apple Music.

