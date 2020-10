Apple, la accesibilidad y cómo el iPad es una increíble herramienta para todos

Apple se toma muy enserio la accesibilidad de sus productos. La compañía tiene grandes opciones para que cualquier persona, incluso aquellas que cuentan con algún tipo de discapacidad, pueda utilizar un iPhone, Mac, iPad, HomePod o un Apple Watch sin ningún problema. Solo hay que hacer que el dispositivo se adapte a nosotros, y aunque pueda parecer una tarea complicada, no lo es en absoluto.

Incluso aquellas características que en un principio no están pensadas para utilizarse como una herramienta de accesibilidad, pueden ser muy favorables para personas con limitaciones. Por ejemplo, la integración de HomeKit con los accesorios del hogar o el uso de Siri.

“Siempre hemos visto la accesibilidad como un derecho humano. Así como los derechos humanos son para todos, queremos que nuestros productos sean accesibles para todos”. Tim Cook, CEO de Apple, en una entrevista con Tatiana Lee.

No hay duda de que los dispositivos electrónicos son muy buenos aliados para la educación y desarrollo de personas con dificultades, y posiblemente la herramienta más útil sea el iPad. Principalmente por la gran pantalla táctil, su diseño portátil y la potencia que ofrece incluso después de varios años. Pero no solo por eso. Como he comentado; el iPad, así como los demás productos de Apple, se adaptan a las personas.

Con los consejos de especialistas en el área de Psicomotricidad, Logopedia y Fisioterapia, y gracias a la información que ofrece Apple sobre la accesibilidad en sus productos, he podido ayudar a Sergio, un chico con parálisis cerebral, a configurar su iPad, que es una de sus herramientas imprescindibles para su educación, desarrollo y entretenimiento, con tal de que pueda utilizarlo sin ningún problema.

Así es como el iPad se ha convertido en un dispositivo imprescindible para Sergio

No solo para entretenimiento, el iPad es una muy buena herramienta para la educación y el desarrollo de personas con discapacidad.

En primer lugar es importante saber cuál es el condicionamiento a la hora de hacer uso del iPad para después poder configurarlo con las mejores opciones de accesibilidad. Sergio es mi hermano, por lo que conozco cuáles son sus limitaciones. Antes de comenzar a modificar diferentes parámetros, le pedí que realizara algunas tareas básicas. Entre ellas, acceder a una aplicación, poner una canción, ajustar el volumen, brillo… Cada vez que realizaba una acción yo apuntaba qué sucedía y buscaba cuáles podrían podrían ser las soluciones.

Las principales limitaciones de Sergio a la hora de usar el iPad son las siguientes.

Poca precisión a la hora de pulsar, hacer scroll o navegar por la interfaz. Sergio padece distonía en el brazo derecho, lo que le causa movimientos involuntarios y, por lo tanto, su respuesta es mas lenta y tiene poca precisión a la hora de pulsar.

Dificultad a la hora de leer, pero no a la hora de reconocer las imágenes, formas o colores.

Dificultad a la hora de hablar y escribir: lo que supone más limitaciones para usar Siri o los controles por voz como herramienta de accesibilidad.

También es muy importante tener en cuenta el nivel de concentración y adaptación de la persona.

Controlando el iPad sin ayuda

El primer punto que tenía que solucionar es la poca precisión a la hora de pulsar. En los ajustes de accesibilidad del iPad hay opciones para activar facilidades táctiles que pueden solventar el principal problema: pulsar sin querer en otro elemento a la hora de hacer scroll, seleccionar una canción distinta etc.

Una de las funciones que permitió un mejor control táctil es la de ‘Mantener Pulsado’. Esta característica permite seleccionar el tiempo que tenemos que pulsar en la pantalla con tal de que el iPad reconozca la acción. De esta forma, no podrá seleccionar sin querer una opción que no quería, ya que tendrá que mantener pulsado algo más de tiempo en la casilla o texto. Aquí noté que también solucionaba el problema del scroll. Antes, con la casilla de ‘Mantener pulsado’ desactivada, al hacer scroll navegaba hasta el final de la página sin querer. Al estar activada, el iPad reconoce el tiempo de pulsación y baja lentamente.

Ignorar repetición: esta opción se puede compaginar con la de ‘Mantener pulsado’. Con esta casilla activada el iPad es capaz de ignorar varias pulsaciones y reconocerlas como una sola.

Además de las facilidades táctiles que hay en los ajustes de Accesibilidad, los accesorios pueden ser muy buenos aliados. Por ejemplo, a Sergio le ha sido de mucha utilidad la prestación de acoplar un ratón Bluetooth al iPad, ya que con este accesorio tiene un mejor manejo en tareas algo más complejas o a la hora de utilizar aplicaciones de aprendizaje.

La accesibilidad visual

Sergio levanta su iPad para enseñarme cómo funciona el juego que aparece en la pantalla.

Otro de los problemas que noté es que, al no saber leer, no comprende qué hacer con los avisos y alertas que aparecen en el iPad. Por lo que acudí a las funciones de accesibilidad visual, que puede solucionar los problemas de manejo a personas con dificultades en la vista o, como en el caso de Sergio, que no saben leer.

La función VoiceOver permite que el iPad pronuncie todo lo que se muestra en la pantalla. De esta forma, si aparece un aviso puede escuchar qué dice y qué opciones hay. Sin embargo, Sergio es capaz de reconocer las formas y de acordarse de la navegación de una app sin necesidad de leer, simplemente por la ubicación del icono o botón. Por lo tanto, VoiceOver hacía que tardara más en navegar por la interfaz.

Finalmente activé la característica ‘Leer Pantalla’, que trabaja de manera similar a ViceOver: lee lo que aparece en la pantalla si realizamos un sencillo gesto o bien, activamos un controlador o botón flotante que nos permita describir lo que tocamos. De esta forma, solo tiene que pulsar en el icono flotante, seleccionar el icono del dedo y tocar en el aviso o texto para saber qué significa. Es un proceso más lento en comparación con VoiceOver, pero únicamente utiliza la función en alguna ocasión puntual.

Dificultad a la hora de hablar: no es un problema

Siri, el asistente inteligente de Apple, puede ser una muy buena herramienta de accesibilidad. Principalmente porque podemos pedirle comandos muy útiles, como que reproduzca una canción, abra una app, envíe un mensaje etc. Sin embargo, como Sergio tiene problemas a la hora de hablar y escribir, no puede hacer uso de, asistente con la voz o a través del teclado, pero sí hay alternativa muy útil: la aplicación Atajos.

La pantalla principal del iPad cuenta con atajos y acceso a las aplicaciones más utilizadas.

Esta app de Apple, anunciada en 2018, permite crear atajos y automatizaciones para acceder a una zona concreta o una acción de una app rápidamente. Realizar esa acción es solo un botón, lo que facilita mucho el uso de manera independiente. Además se puede personalizar con iconos o imágenes para que Sergio reconozca ese botón fácilmente.

Decidí crear diferentes atajos que le ayudarán a navegar mejor por el iPad. Por ejemplo, si quiere continuar viendo una serie, no necesita entrar a la app y buscar el episodio, le basta con solo pulsar en el icono y accederá rápidamente. Lo mismo sucede si quiere acceder a su PlayList en Apple Music, entrar a una página del navegador, ver un álbum de fotos etc.

Otras opciones de accesibilidad para su día a día

Acceso guiado: esta opción permite mantener el iPad en una única app a no ser que introduzcamos un código o realicemos una acción para salir y poder utilizar el iPad de manera habitual. Lo interesante es que con acceso Guiado también podemos activar un límite de tiempo o incluso desactivar áreas de una aplicación. Esto le ayuda a centrarse a la hora de hacer actividades didácticas.

AssistiveTouch: una función que sustituir algunos gestos o acciones por un toque en la pantalla mediante un botón flotante. Para que Sergio pueda bajar el volumen del iPad, solo tiene pulsar una vez en ese botón o pulsar dos veces en el botón de volumen.

Audición: En sus tiempos libres a Sergio le gusta escuchar música. Con el control de Audición es posible ver si el volumen de sus auriculares está demasiado alto o a niveles adecuados.

A punto de encender el iPad mediante el botón de inicio.

Los productos de Apple están hechos para que puedan ser utilizados por todos. Solo hay que encontrar cuál es el dispositivo que mejor se adapta . En el caso de Sergio, el iPad es la herramienta más útil por su diseño portátil, su gran pantalla y iPadOS, que ofrece una gran cantidad de funciones que le ayudan mucho en su día a día. Tal vez para otras personas el Mac sea una mejor opción, o incluso el Apple Watch, con todas las funciones que ofrece. Sea el modelo que sea, todos son accesibles para todos.

Espero que este artículo te haya ayudado a conocer más sobre las funciones de los dispositivos de Apple para personas con limitaciones o a configurar tu iPad, iPhone, Mac o Apple Watch para que sea más accesible.

Si necesitas conocer más sobre las herramientas de accesibilidad en los productos de Apple, puedes visitar esta página o ponerte en contacto con el soporte técnico para que resuelvan tus dudas.

Para conocer más sobre la Parálisis Cerebral: