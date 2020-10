6 claves del Apple Event: la estrategia tras los nuevos iPhone 12 y HomePod mini

Faltan 15 minutos para las 19:00h del 13 de octubre de 2020. Martes. Martes 13. De 2020. Vaya tela. Solo hay una cosa hoy que anima el día: el Apple Event cuya invitación rezaba “Hi, Speed” desde hace unos días en mi email. Mi compañero y amigo Rubén, que ya os ha contado todas las novedades, más avisaba: “Ya lo tienes en el Apple TV”. Dicho y hecho, a 3 minutos de empezar estaba con mi Coca-Cola, mis palomitas y una manta de 3×3 de IKEA listo para disfrutar.

Y es que esta vez, a diferencia de los últimos años que me he dedicado a cubrir en directo los eventos de Apple, he decidido tomármelo con calma y disfrutarlo. Igual que cuando tenía 10 años y me enganchaba a ver las novedades. Con mi fabulosa tele y mi Sonos Arc, listo para que se me saltasen las lágrimas con el “Good morning!” de Tim Cook que nunca llegó. Y vaya cambio…

Tomármelo con calma me ha dejado entrever cosas que de otra forma no hubiese visto jamás. Y es para lo que estoy aquí contigo hoy. Estas han sido las claves que del Evento de Apple:

5G en todos los iPhone 12.

Llevamos años oyendo hablar del 5G, de sus bondades en el día a día y de las paranoias que algunos como Miguel Bosé se han montado alrededor de él. El caso es que hay fabricantes como Huawei que tienen el mercado teléfonos 5G desde hace meses, como el Mate 20 X 5G de comienzos de 2019. En España, los grandes operadores como Vodafone u Orange han presentado hace poco sus redes 5G para sus clientes. No es una novedad, pero Apple cambia el panorama del 5G por completo. Te lo explico:

¿Cuánta gente conoces que tenga un teléfono 5G? Y ahora, ¿cuando se envíen los primeros iPhone 12 cuántas personas con un teléfono 5G vas a conocer? Ahí esta el secreto, igual que con los Mac con Apple silicon y la arquitectura ARM la llegada del 5G a los iPhone va a acelerar enormemente la implantación REAL de esta tecnología en el día a día. Mismamente Verizon, el gigante operador de EE.UU., ha esperado para anunciar su red extendida del 5G a la llegada de estos modelos – y no hace 2 meses cuando llegaron los Note 20 de Samsung.

Hola 5G, adiós ProMotion.

2020 tampoco ha sido el año de ProMotion, la tecnología de pantalla 120Hz que Apple utiliza desde 2017 en el iPad Pro, en el iPhone. Estoy convencido de que estaría entre nosotros si no hubiese habido COVID-19. Está claro que Apple quería tenerlo en estos iPhone 12 Pro, pero se ha quedado en la mesa de diseño del Apple Park. Según Jon Prosser: “5G + 120Hz drena la batería. Había que elegir”.

Y Apple ha elegido el 5G. A mis ojos el motivo principal es fácil: marketing. Para los usuarios finales, el iPhone 12 es el único teléfono con 5G. Porque es la única marca que va a saber contarlo. El resto de marcas siguen metidas en diseños imposibles y guerras de megapíxeles y sensores. Si Apple hubiese puesto solo los 120Hz habría que darla la razón los pesaos del POCOPHONE: “eso lo hace mi Xiaomi de 200€”. Los 120Hz ya los tiene todo el mundo, el 5G no, o al menos a ojo del consumidor final.

Más software y algoritmos, menos hardware que no hace nada.

Una de las cosas que siempre me ha enamorado del iPhone es la capacidad de hacer fotos bien, fácil y en cualquier situación. Si, técnicamente la cámara del P40 Pro es mejor – pero en la experiencia real no es así. Levantar y disparar, y que salga bien: ese es el secreto del iPhone. Y en eso tiene mucho que decir el A14 Bionic, el nuevo chip de 5nm que integra el iPhone y que con su Neural Engine (AI) y un procesador de imagen dedicado se encarga de dar vida a Deep Fusion, Smart HDR 3, Modo Noche, la grabación de vídeo 4K 60fps con Dolby Vision HDR y más.

El resultado es una cámara BRUTAL, mucho más lejos de la competencia de lo que el usuario de a pie puede pensar envuelto en el marketing de los 5 sensores, los 100MP o los zoom 100x. Apple ofrece un sistema de cámara versátil, potente y que promete resultados excepcionales apoyados en gran parte por ese procesado digital. En estos años probando el iPhone ha conseguido que para mí, por encima de los 10 teléfonos de gama alta que hay en casa o incluso de mi reflex, el iPhone siempre sea mi cámara de referencia para absolutamente todo.

Para los profesionales de la fotografía y del vídeo el nuevo iPhone 12 Pro (y en concreto el 12 Pro Max con su estabilización avanzada y los sensores más grandes) es una maravilla que va a llevar su herramienta de trabajo a otro nivel. Un dispositivo que entra en el bolsillo, que hace cosas increíbles. Frank de la jungla ya no va a necesitar equipo técnico para grabar sus viajes.

Medio ambiente, cargadores, carga inalámbrica y el futuro sin cables. Todo tiene que ver.

Una vez más, igual que cuando se lanzaron los Apple Watch Series 6 y SE (que por cierto hice un unboxing fantástico en YouTube), la encargada de Medio Ambiente de Apple hacía puesta en escena para contar su compromiso de empresa neutra en carbono en 2030 y para explicar que los nuevos iPhone vienen sin adaptador a la corriente y sin auriculares. Solo llevarán el cable USB-C a Lightning. Con esto las cajas serán más compactas, permitiendo llevar un 70% más de unidades en un único palé con la reducción de impacto ambiental y costes operativos que eso conlleva a la escala de 50M de unidades anuales de Apple. Pero hay más.

Apple sueña con un futuro inalámbrico desde que en 2016 lanzaron los AirPods y en 2017 la AirPower (si, esa que nunca llegó al mercado xd). La re-introducción del sistema magnético MagSafe, que conocíamos de los MacBook hasta 2018, con una placa magnética de carga que se ajusta perfectamente al iPhone y los nuevos accesorios pretenden llevarte al futuro sin cables. El cargador MagSafe costará 45€: me salen las cuentas para que la gente se anime a usar carga inalámbrica en su día a día y sustituir a los cables y adaptadores de una vez por todas. Una vez más, marketing. Con toque de medio ambiente, sí – pero marketing.

El iPhone 12, a secas, como gran exponente de esta generación.

El iPhone 12 es el iPhone que lo lleva todo. Pasó igual el año pasado con el iPhone 11, sin apellido Pro. Para Apple la atención está en este modelo más popular, que en España sube de precio hasta los 909€ (unos 60€ más), y que incorpora todo lo necesario para una experiencia excepcional en el iPhone.

Y para ser más concretos, lleva lo que le faltaba al iPhone 11 para ser redondo: la pantalla Súper Retina XDR (un OLED como la copa de un pino) para disfrutar del elemento más principal del teléfono como si no hubiese un mañana. Si no te hace falta la triple cámara con sensor LiDAR (que si no eres un Pro te adelanto que no), ni los marcos de acero inoxidable, ni la pantalla de 6,7” – el iPhone 12, a secas, es tu iPhone este año. Y el mío también.

HomePod mini, 99€ de “chollo” para vender Apple Music y otros servicios.

El nuevo HomePod mini por 99€ ya tiene 3 huecos reservados en mi casa. La habitación, la mesa del trabajo y la cocina. El HomePod me gustó, pero era caro, muy caro. Este HomePod mini es una versión reducida, con un diseño ultra-compacto que encaja en cualquier lugar, y que va a costar solamente 99€. ¿Qué?

“Apple es caro”. Vale si, en algunos casos sí. Os lo contaba con los iPad y el Apple Watch SE hace unas semanas y me repito en mi “speech”. Apple ha creado un status de lujo sobre sus productos que ahora son cada vez más accesibles. A este precio es un regalo ideal para ese amigo que tiene un iPhone o para esa pareja que le gusta Apple, que cuando se lo regales acabarán gastando dinero, y esto es importante, en servicios como Apple Music o accesorios HomeKit para sacarle el máximo partido.

Vaya día. 13 de octubre. Martes. Martes 13. De 2020. Pero como lo hemos disfrutado.