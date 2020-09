Probamos la cámara exterior inteligente con sirena de Netatmo

¿Quieres añadir más protección a tu hogar? Una opción muy interesante es incluir un sistema de video-vigilancia en la zona de entrada. De esta forma, puedes ver qué está pasando en tu casa en todo momento. Netatmo, la compañía especializada en gadgets inteligentes para el hogar, lanzó hace poco una nueva generación de su cámara exterior inteligente. Ahora tiene una sirena y cuenta con las opciones tan interesantes de seguridad del anterior modelo.

En Virtualizados hemos podido probar esta cámara exterior inteligente con sirena durante unas semanas. Estas son todas las opciones, funciones y nuestra experiencia de uso.

Instalación más sencilla imposible

La instalación de la cámara es extremadamente sencilla. Únicamente hay que sustituir un foco o luz exterior por esta cámara y acoplarla a la pared a través de diferentes tornillos que vienen en la caja. Después, solo queda ajustar la cámara a una posición adecuada para que pueda grabar correctamente y configurarlo todo a través de la app.

Para que la cámara funcione, el interruptor tiene que estar siempre activo. Cuando este baja, la cámara exterior se desconecta. Pese a que siempre tiene que tener una conexión eléctrica activa, lo cierto es que el dispositivo apenas consume. La luz está desactivada y solo se enciende cuando pasa alguien y cuando las condiciones lumínicas no son buenas. Por ejemplo, por la noche.

¿Cómo se configura? Basta con bajar la app, que está disponible en la Play Store o App Store, y seguir los pasos que se indican. Además, si tenemos un iPhone podemos enlazarla a través de la app Home, lo que facilita mucho más el proceso de instalación del software. Solo tenemos que pulsar en el botón de añadir accesorio, escanear el código y la aplicación realizará todo el proceso. Después, la app de Netatmo detectará que hemos añadido la cámara al iPhone y sincronizará todos los datos.

En unos minutos la cámara exterior estará instalada y configurada.

Una app muy completa y sin necesidad de suscripción

La app es muy sencilla de utilizar. Cuenta con una página principal donde podemos ver lo que está reproduciendo en real. Además de un histórico con todos los acontecimientos captados. Por ejemplo, movimiento de personas, de vehículo o incluso de animales. Por cierto, desde la aplicación también podemos ajustar este tipo de alertas, por si no queremos que nos avise cuando nuestra mascota se mueve por el jardín.

Un punto muy positivo es que podemos ver las capturas de movimiento de días anteriores y sin necesidad de ningún tipo de suscripción con una buena calidad de vídeo y sonido.







Más allá de la página principal, la app de Netatmo tiene un botón de menú donde podemos configurar algunos parámetros. Entre ellos, activar o desactivar la videovigilancia o la sirena, que es la principal novedad de este dispositivo. También podemos ajustar el foco y que se encienda de manera automática cuando detecte personas o ajustar el nivel de brillo. Otra opción interesante es la posibilidad de activar zonas de alerta.

Las zonas de alerta permiten seleccionar un área donde la cámara avise sí o sí si detecta movimiento. Esta opción es muy útil si, por ejemplo, el dispositivo está grabando una pequeña parte de la acera de la calle. Al pasar gente notificará de movimiento, por lo que podemos eliminar esa área para que no nos lleguen notificaciones. Lo mismo si hay una zona del jardín que no queremos que capture etc.







Por último, la aplicación también tiene un apartado de configuración. Aquí podemos ajustar parámetros más avanzados, como la conexión, el almacenamiento en la nube, la gestión de la vivienda (ubicación etc) o la posibilidad de añadir más accesorios. Una opción interesante es la posibilidad de añadir usuarios para que tengan acceso a las grabaciones y opciones de la cámara. A través de correo podemos enviar un enlace de invitación, lo que facilita mucho más la sincronización con el resto de miembros del hogar.

Netatmo: grabación de vídeo y ocpiones

Como he comentado, una de las novedades más interesantes de la cámara exterior inteligente de Netatmo es la inclusión de una sirena. Con esta nueva opción podemos ayuntar a los ladrones que están intentando entrar en nuestra casa para evitar problemas. Cuando la cámara detecte movimiento nos dará la opción de activar esta sirena. Inmediatamente comenzará a retransmitir un pitido. Es un sonido bastante alto que incluso permite alertar a los vecinos de que algo está pasando en nuestro hogar.





En cuanto a la grabación de vídeo, la cámara exterior inteligente cuenta con reproducción en vídeo Full HD (1080p). Además, también tiene un micrófono para poder captar sonido. La calidad de la grabación es muy buena, deja ver con total nitidez a la persona y capta el sonido a la perfección, incluso el más bajo. Además, tiene un modo nocturno para poder ver cuando es de noche. Eso sí, en algunos puntos con luz directa notamos una sobre exposición.

Sobre el alcance: Netatmo asegura que permite reconocer movimiento en un largo de hasta 20 metros. ¿Cómo es capaz de notificar un movimiento? La cámara cuenta con un sensor de proximidad que se activa cada vez que algo pasa por delante. Al activarse, enciende la luz (si tenemos la opción activa y es de noche), notifica a través de la app y comienza a guardar la grabación. Cuando la cámara deja de detectar movimiento deja de grabar (aunque se mantiene activa) y nos muestra los acontecimientos en la aplicación.

Esta detección funciona muy bien, aunque hay un ligero retraso desde que la persona pasa por la cámara, lo detecta, enciende la luz o comienza a grabar y envía la notificación a nuestro móvil.

La luz que incorpora la cámara es de tipo LED. Tiene una potencia más que suficiente para iluminar la zona de la entrada o un área del jardín. Además, desde la aplicación podemos ajustar la intensidad.

Integración con asistentes

La cámara exterior inteligente de Netatmo es compatible con los principales asistentes. Entre ellos, Siri, Alexa o el Asistente de Google. Yo la he integrado con Siri y el ecosistema de Apple, que es donde tengo todos mis dispositivos inteligentes. Podemos visualizar la cámara a través de la app Casa del iPhone o el iPad. También controlar la intensidad del foco de forma muy intuitiva.

Además, la integración con el asistente es muy buena. Podemos pedirle a Siri que encienda la luz de la cámara y rápidamente la activará, incluso cuando estamos fuera de casa. Además, cuando detecta movimiento me llega un aviso al Apple Watch y me permite realizar acciones rápidas, como activar la sirena.

En el asistente de Google sucede más de lo mismo. A través de los comandos ‘Ok Google’ podemos pedirle que encienda los focos o que nos muestre el vídeo de la cámara de vigilancia. Todo de una forma muy intuitiva.

Cámara exterior Netatmo, ¿merece la pena?

La cámara exterior inteligente de Netatmo es una muy buena alternativa para proteger tu hogar. Tiene muy buenas funciones y la calidad de la grabación de vídeo es excelente, en ese aspecto no tengo ningún tipo de pega. Tal vez el punto más negativo sea el ligero retraso que tiene al detectar un movimiento. Aunque esto tiene fácil solución, aumentar el alcance de la cámara (simplemente elevándola un poco) y así permitir que detecte el movimiento antes de que la persona llegue a la puerta.

Otro aspecto que me ha gustado de la cámara es la integración con los asistentes. Funciona muy bien con Siri, Alexa y Google Assitant. La app propia también es muy completa y tiene grandes opciones. Además, el foco es muy potente y el sensor funciona muy bien.

En definitiva, es una de las opciones más interesantes si estás pensando en añadir más seguridad a tu hogar: fácil instalación, buenas funciones dentro de la app y una buena calidad de vídeo. Eso sí, no es un dispositivo económico. El precio de esta cámara es de 350 euros. También podemos adquirir un pack de 2 cámaras por 620 euros. En este caso conseguimos un ahorro de 80 euros, que no está nada mal si quieres asegurar la entrada principal y la trasera de tu casa.

Puedes comprar la cámara de Netatmo aquí.