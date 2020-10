“Billie Eilish: The World’s A Little Blurry”: el documental sobre Billie Eilish que podrá verse en Apple TV+

Billie Eilish fue la artista del año en la primera edición de los Apple Music Awards. La cantante y compositora de 18 años, que conseguido posicionarse en lo más alto de las listas de éxito gracias a canciones como ‘Bad Guy’ o ‘Lovely’, estrenará un documental en Apple TV+, una de las mejores plataformas de series y películas en Streaming. El documental “Billie Eilish: The World’s A Little Blurry” ya tiene fecha de estreno.

Apple ha anunciado que el largometraje documental, llamado “Billie Eilish: The World’s A Little Blurry”, se estrenará en cines y en Apple TV+ el próximo mes de febrero de 2021. El documental tratará sobre la exitosa carrera de la artista y sobre algunos aspectos de su vida personal. “Billie Eilish: The World’s A Little Blurry” está dirigido por RJ Cutler, el cineasta que dirigió documentales de gran relevancia como ‘The September Issue’ o ‘The War Room’.

Con tan solo 18 años, Billie Eilish es una de las artistas más exitosas de los últimos tiempos. Fue la cantante más joven en posicionarse el número 1 en la lista Billboard 200 con su tema ‘Bad Guy’, que es una de las canciones más exitosas de la historia.

Gracias a su álbum debut, “WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?”, ha conseguido ganar diferentes premios Grammys. Entre ellos: Mejor Nuevo Artista, Álbum del Año, Disco del Año, Canción del Año y Mejor Álbum Vocal Pop.

Disponible en Apple TV+ el próximo año

Para ver el documental de Billie Eilish solo necesitas estar suscrito a Apple TV+, la plataforma de series y películas en streaming de Apple, que tiene grandes títulos como ‘The Morning Show’, ‘Defending Jacob‘ o ‘TEHRÁN‘. El precio de Apple TV+ es de solo 4.99 euros al mes, y se puede acceder a través de todos los dispositivos de la compañía, como iPhone, iPad, Mac o Apple TV. Además, también es compatible con algunos televisores Samsung y LG.

Para febrero de 2021, el mes que se estrena el documental de la cantante estadounidense, estará disponible Apple One, una nueva forma de suscripción que llega este otoño y que permite tener todos los servicios de Apple en un mismo pago mensual.